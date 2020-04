Pandemie, Kontaktverbot und Co.: Das Corona-Wörterbuch

Mit dem Coronavirus tauchen viele verschiedene Wörter auf, die damit etwas zu tun haben. Wir erklären die Begriffe in unserem Corona-Wörterbuch.

Sprache ‌–‌ Durch das neue Coronavirus tauchen aktuell viele verschiedene Wörter auf, die in diesem Zusammenhang verwendet werden. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Was bedeutet es, wenn die Menschen von einer Pandemie sprechen? Was versteht man unter Quarantäne? Wir haben ein Corona-Wörterbuch zusammengestellt.

Covid-19

Das Wort „Coronavirus“ benutzen aktuell sehr viele Menschen. Doch auch den Ausdruck Covid-19 hört man oft. Covid-19 heißt die Krankheit, die durch das Coronavirus ausgelöst wird. Wie diese Krankheit sich genau auswirkt, ist sehr unterschiedlich. Manche Menschen haben gar keine Symptome und merken gar nicht, dass sie die Krankheit bekommen haben. Andere bekommen Fieber und trockenen Husten. Aktuell gibt es noch keine Medikamente, welche die Krankheit stoppen könnten. Einige Forscher versuchen aber gerade einen Impfstoff zu entwickeln, damit sich die meisten gar nicht erst anstecken.

Pandemie

Als Pandemie bezeichnet man einen Virus, der sich über viele Länder und Kontinente hinweg ausbreitet. Die Krankheit ist also nicht nur auf einen Ort beschränkt. Das Coronavirus hatte seinen Ursprung vermutlich in China. Mittlerweile gibt es aber viele Fälle auf der ganzen Welt. Zum letzten Mal gab es eine Pandemie vor rund 20 Jahren. Das Virus damals hieß „Sars“.

Kontaktverbot

Viele Politiker sprechen aktuell davon, dass sie „die Kurve flach halten“ wollen. Das bedeutet, dass sich das Virus so langsam wie möglich ausbreiten soll. Dafür wurde ein Kontaktverbot ausgesprochen. Seitdem darf man nur noch mit Menschen aus dem eigenen Haushalt draußen unterwegs sein oder mit einer einzelnen Person, die nicht im Haus wohnt. Dadurch sollen weniger Menschen krank werden.

Quarantäne

Wer sich mit dem Coronavirus angesteckt hat oder bei wem der Verdacht besteht, der muss in Quarantäne. Das bedeutet, dass diese Person für zwei Wochen zuhause bleiben muss und nicht raus darf. Das soll verhindern, dass diese Person weitere Menschen ansteckt. Das Wort Quarantäne kommt von dem italienischen Wort „quaranta“, was 40 bedeutet. Im Mittelalter gab es in Italien eine sehr schlimme Krankheit. Seefahrer mussten deshalb 40 Tage lang auf ihrem Schiff bleiben, bevor sie an Land anlegen durften.

Homeoffice

Viele Erwachsene gehen aktuell nicht zur Arbeit. Das heißt aber nicht, dass sie nicht arbeiten. Sie machen dann „Homeoffice“. Das bedeutet, dass sie von zu Hause aus arbeiten. Für viele bedeutet das eine große Umstellung. Statt auf der Arbeit mit den Arbeitskollegen zu sprechen, finden die Gespräche über das Telefon statt. Viele nutzen auch eine Videokonferenz. Das heißt, dass die Arbeitskollegen sich nicht nur hören, sondern auch sehen können.