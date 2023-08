„Ponyherz“: Die Hauptdarsteller erzählen vom Dreh

„Ponyherz – wild und frei“ startet Donnerstag im Kino. Martha Haberland und Franz Krause spielen die Hauptrollen

Von Freunden, Mut und Pferden – Im neuen Kinofilm „Ponyherz“ schlüpft die Schauspielerin Martha Haberland in die Rolle eines toughen Mädchens. Im Interview erzählt sie, was sie und ihre Rolle gemeinsam haben.

Morgen kommt die Verfilmung von „Ponyherz“ in die Kinos. Worum geht’s?

Die Geschichte handelt von dem Mädchen Anni, die von der Stadt aufs Land zieht. Das große zusammenfassende Thema ist die Freundschaft mit all ihren Höhen und Tiefen. Im Film wird gespiegelt, wie schön sie sein kann.

Welche Szenen hast du lieber gespielt – die glücklichen oder die traurigen?

Mir hat alles sehr viel Spaß gemacht. Jede Szene hat so ihren Moment, in dem sie super herausfordernd ist. Zu weinen ist zwar noch mal schwieriger als fröhlich zu sein. Aber ich konnte mich gut in Anni wiederfinden – und als ich ihre Emotionen auf mich gespiegelt habe, flossen die Tränen automatisch.

Inwiefern bist du Anni ähnlich?

Sowohl Anni als auch mir ist Freundschaft sehr wichtig. Ich würde alles dafür tun. Außerdem haben wir einen ähnlichen Style. Bei vielen Outfits am Set habe ich mir gedacht: „Wow, cool! Sehr schön, diese Klamotten!“.

Anna (Martha Haberland) und ihr Pferd Ponyher. Foto: Christine Schroeder / bola/Koch Films GmbH

Und worin unterscheidest du dich von Anni?

Ich habe im echten Leben keine lockigen Haare. Außerdem ist Anni tougher als ich. Sie zeigt oft hart und harsch ihre Meinung. Ich selbst bin eine sensible Person und würde mich in manchen Situationen wohl ein bisschen sanfter verhalten. Ich bin auch nicht ganz so mutig und fand es toll, was sich Anni alles traut und wie sie für Dinge einsteht.

Welche Szene hat dir bei den Dreharbeiten am meisten Spaß gemacht?

Die Reitszenen. Cool war auch die Verfolgungsjagd mit den Pferdedieben und die Szene in der Hütte. Da hatten wir ein paar sehr, sehr lustige Momente.

War es schwierig, mit den Pferden am Set zusammenzuarbeiten?

Nein, überhaupt nicht. Ich habe schon mit vier Jahren mit dem Reiten angefangen und ich liebe Pferde. Die Zusammenarbeit mit den Pferden war super-einfach, denn die waren toll trainiert.

Wolltest du schon immer in einem Pferdefilm mitmachen?

Tatsächlich ja! Ich habe bereits als Grundschülerin in einer Theatergruppe mitgespielt und mit neun Jahren die Hauptrolle in dem Fernsehfilm „Käthe und ich – Papakind“ übernommen. Von Anfang an war es mein Traum, unbedingt mal mit Pferden zu drehen. Mit „Ponyherz – wild und frei“ ist dieser Traum nun wahr geworden.

Franz Krause spielt im neuen Kinofilm „Ponyherz“ Lorenz. Foto: Christine_Schroeder / bola/Koch Films GmbH

Rote Haare für eine wichtige Rolle

Auch Franz Krause spielt eine Hauptrolle im neuen Kinofilm. Dafür musste er sich sogar die Haare färben. Was er bei den Dreharbeiten alles gelernt hat, das erzählt er im Interview.

Franz, Du spielst Lorenz im neuen Kinofilm. Wie ist der so?

Lorenz lebt auf einem Pferdehof und kümmert sich um die Tiere, zum Beispiel um die Pferde und Schweine. Dadurch ist er schon ziemlich reif für sein Alter, er ist 12 Jahre alt. Ich würde ihn als netten, aufgeschlossenen Jungen beschreiben, der weiß, was er will.

Haben du und deine Rolle viel gemeinsam?

Ich lebe zwar nicht auf einem Pferdehof, bin aber auch tierbegeistert und offen, Neuem gegenüber. Ich hatte schon in der Vergangenheit viel Kontakt zu Tieren, mein Opa hat einen Pferdehof, da lebten zum Beispiel auch Ziegen. Und ich habe einen Hund, einen Dackel namens Rübe.

Wie war es, mit so vielen Tieren zu drehen?

Das war das erste Mal für mich, dass Tiere so im Vordergrund standen. Ich musste zum Beispiel Reiten lernen, ein paar Stunden habe ich bei meinem Opa auf dem Hof genommen und ein paar speziell für den Film, ich sollte zum Beispiel lernen, wie man eine Kutsche fährt. Mit Tieren zu drehen war gerade in den Pausen eine schöne Ablenkung, man konnte mit den Hunden spielen und generell viel neues über die Tiere lernen. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Schweine ziemlich intelligent sind. Auch Esel, Ziegen oder Meerschweinchen waren vor Ort. Und natürlich ganz viele Pferde. Es war schön, mit so vielen Tieren zu interagieren.

Wie hast du dich mit den anderen Kindern beim Dreh verstanden?

Das war super, wir waren einige Kinder am Set. Mit den beiden Mädchen, mit denen ich am meisten zu tun hatte während des Drehs, Martha und Felizia, habe ich viel unternommen. Wir sind nach den Dreharbeiten auch mal zusammen schwimmen oder was essen gegangen. Wir waren insgesamt ein kleines Team, das heißt, wir kannten uns alle untereinander und konnten uns toll unterhalten.

Im Film hast du rote Haare, jetzt bist du aber blond. Wie kommt das?

Die Haare wurden für den Film gefärbt. Acht Wochen lang hatte ich rote Haare. Natürlich war das am Anfang ungewohnt und ich fand es erstmal auch nicht so cool. Aber später fand ich es ganz gut. Meine Klassenkameraden haben auch cool reagiert.

Das ist deine erste große Rolle. Wie war es, die zu bekommen?

Ich konnte es gar nicht glauben, als ich es erfahren habe. Ich war gerade auf einem Segelwettkampf, bin nach Hause gekommen und meine Mutter hat mir die Mail auf dem Computer gezeigt. Das war unglaublich. Die Premiere werde ich mir mit meinen Eltern und meinen beiden Geschwistern angucken. Und meine Oma kommt auch mit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten