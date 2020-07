Racial Profiling: Eine Frage der Hautfarbe?

Ein Polizist kontrolliert einen Autofahrer und will die Papiere sehen.

Im Moment reden viele über Racial Profiling. Denn Menschen werden oft wegen dem Aussehen verdächtigt.

Die Polizei ist dein Freund und Helfer, sagt man. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, Verbrecher aufzuspüren und festzunehmen. Ab und an kontrollieren Polizisten deswegen Menschen. Sie überprüfen zum Beispiel ihre Ausweise und checken, ob sie etwas Verbotenes vorhaben. Oder sie halten Autos an und lassen sich die Papiere zeigen.

Über solche Kontrollen gibt es aber gerade Streit. Immer wieder ist dabei die Rede von „Racial Profiling“. Aber was ist das eigentlich?

Häufiger kontrolliert als andere

„Racial Profiling“ bedeutet, dass Polizisten jemanden nur wegen seines Aussehens kontrollieren, also etwa wegen seiner Hautfarbe oder seiner Haarfarbe. Und nicht, weil er sich zum Beispiel verdächtig verhält. Ein Polizei-Experte erklärt: „Das Merkmal ist meistens die Hautfarbe, die Herkunft oder die Religion – sofern diese sichtbar ist.“

Viele schwarze Menschen zum Beispiel berichten, sie würden häufiger als andere von der Polizei kontrolliert, und zwar einfach so, ohne dass es einen echten Grund gibt. Auch europäische Fachleute glauben, dass Polizisten in Deutschland manchmal nur wegen solcher Merkmale kontrollieren. Das ist aber verboten. Denn alle Menschen sollten gleich behandelt werden.

Die Fachleute haben Deutschland empfohlen, Polizei-Kontrollen zu untersuchen. Der zuständige Minister in der deutschen Regierung, Horst Seehofer, will das aber nicht. Auch er sagt zwar, solche Kontrollen seien nicht erlaubt. Sie kämen aber nur in Ausnahmen vor und müssten deshalb erst mal nicht untersucht werden.

Auch in Nordrhein-Westfalen betont das Innenministerium, man dulde es nicht, wenn Polizisten fremdenfeindlich seien. Darauf achte man auch schon am Anfang, wenn neue Polizisten ausgewählt und ausgebildet werden.

Andere Politiker und Experten finden: Nur mit einer richtigen Untersuchung bei der Polizei könne man feststellen, wie oft unfaire Kontrollen vorkommen. Erst dann wisse man, ob und wie man dagegen vorgehen kann.

Ein Grundrecht

DasGrundgesetz ist die deutsche Verfassung. In Artikel 3 heißt es, niemand dürfe wegen seiner Abstammung, Sprache oder Herkunft benachteiligt werden. Es ist ein Grundrecht, vor dem Gesetz gleich behandelt und nicht diskriminiert zu werden.