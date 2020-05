Retter-Serie: Diese Aufgaben erledigen Feuerwehrleute

Olpe. In unserer neuen Serie stellen wir euch Menschen vor, die in der Not helfen und Leben retten. Den Anfang macht ein Feuerwehrmann.

Den ganzen Tag im Büro sitzen? Das könnte Christian Hengstebeck nicht. Deswegen ist der 43-Jährige Feuerwehrmann geworden. Heute ist er Leiter der Wache in der Stadt Olpe im Sauerland. „Ich habe ein riesiges Aufgabenspektrum und sehr viel Abwechslung“, sagt er.

Denn Feuerwehrmänner machen viel mehr als nur Flammen löschen. Sie beseitigen Gefahrenstellen nach Verkehrsunfällen. „Wir öffnen in Notfällen Türen zu privaten Wohnungen, befreien Menschen aus Aufzügen oder Autowracks. Dazu entfernen wir auch mal Reptilien, die sich in Gärten oder Wohnungen eingeschlichen haben. Oder wir holen Katzen von Dächern, die sonst nicht mehr selbstständig wieder da wegkommen.“

Was er besonders schön an seinem Beruf findet: „Wir sorgen häufig dafür, in Not geratene Personen aus einer misslichen Situation zu befreien oder einen schlechten Umstand zu beseitigen und erhalten dafür ein Lächeln.“

Wer zur Feuerwehr will, kann schon als Kind anfangen. In fast allen Städten gibt es eine Kinder- und Jugendfeuerwehr. Wenn ihr das später beruflich machen wollt, braucht ihr aber eine gute Ausbildung. Eigentlich sogar zwei Ausbildungen. Das liegt daran, dass Feuerwehrleute viel mit Technik und Geräten arbeiten. In einigen Städten kann man die nötige handwerkliche Ausbildung und die Feuerwehr-Ausbildung kombinieren. Das dauert dann bis zu vier Jahre.

Ganz wichtig: Wer zur Feuerwehr will, muss ein guter Team-Kamerad und körperlich fit sein. Denn manche Einsätze können sehr anstrengend und gefährlich sein. Da muss man sich auf seine Kollegen verlassen können. „Mein gefährlichster Einsatz war 2007 bei dem Orkan Kyrill. Teilweise waren da Rettungskräfte zwischen Bäumen eingeschlossen“, denkt Christian Hengstebeck zurück.

Rettung mit Margarine

Doch für Feuerwehrleute gibt es viel mehr schöne als schlimme Momente. An einen erinnert sich Christian besonders gern: „Einmal mussten wir ein Kind befreien, das mit seiner Hand in einem Rolltreppen-Gurtband feststeckte. Mit Margarine aus dem nahe gelegenen Supermarkt rieben wir die Hand des Kindes ein und konnten es so unverletzt befreien, ohne die Rolltreppe zu zerlegen.“

Der Leiter der Olper Feuerwehr, Christian Hengstebeck. Foto: Josef Schmidt

Eine Feststellung ist Christian Hengstebeck noch besonders wichtig. Früher gingen vor allem Männer zur Feuerwehr. „Heute sind aber auch viele Frauen dabei“, stellt er klar. Und da klingelt auf der Wache auch schon wieder das Telefon. Der nächste Einsatz ruft ...