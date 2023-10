Ruhrgebiets-Geschichten von Kindern, Tauben und der Ruhr

In ihrem neuen Buch „Hereingeflogen!“ erzählen die Ruhrautor*innen witzige und abenteuerliche Geschichten – zum Vorlesen und Selberlesen.

Marie macht einen Ausflug mit ihrem Opa, sie fahren in den Duisburger Zoo. Marlene und Jasina verbringen einen Tag mit ihrer Klasse im Grugapark in Essen. Und Thabo und Ella fahren mit ihren Rollern am Dortmund-Ems-Kanal entlang. Das sind nur drei von 20 Geschichten, die in dem neuen Buch „Hereingeflogen!“ stecken. Kinderbuchautorinnen und Illustratorinnen aus dem Ruhrgebiet haben sie geschrieben und bebildert.

Spende für einen guten Zweck

Heidi Leenen und Katia Simon gehören zu den „Ruhrautor*innen“ – so nennt sich die Gruppe. „Die Idee für das Buch hatten wir schon 2018“, erzählt Katia Simon. Es sollte ein Charity-Projekt sein. Das bedeutet, alle Autorinnen spenden ihr Honorar für einen guten Zweck. „Wir wollten uns ein bisschen bekannter machen und mit unserer Arbeit etwas Gutes tun.“ Im Klartext Verlag hatte man ebenfalls Lust auf das Projekt.

Heraus kam „ein Geschichtenband zum Vorlesen oder Selberlesen und zum Bilder gucken“, so Heidi Leenen. „Man könnte es auch einen Reiseführer durchs Ruhrgebiet in Geschichten nennen“, ergänzt Katia Simon. Aus dem Ruhrgebiet für Ruhrgebiets-Kinder, „aber auch für alle anderen neugierigen Kinder“, sagt Heidi Leenen.

Tiere spielen auf den 144 Seiten eine wichtige Rolle. In „Wo bist du, Lucky?“ geht es um ein Mädchen, das sich einen Hund wünscht, dann aber einen Kater bekommt. In einer anderen Geschichte kümmert sich ein Junge um einen Schmetterling, der nicht fliegen kann. Und in „Die Hütte der heimlichen Hexe“ unterhalten sich ein Fuchs, ein Rotkehlchen, ein Igel und viele andere Tiere darüber, ob in einer alten Hütte am Ufer der Ruhr wohl jemand wohnt.

Das Buch „Hereingeflogen!“ ist im Klartext Verlag erschienen und kostet 16,95 Euro. Foto: Klartext Verlag / Montage: Lea Dzionsko

Die Taube ist das wichtigste Tier im Buch, denn sie kommt fast überall vor. Kein Wunder, denn der Titel „Hereingeflogen!“ erinnert an die berühmten Taubenzüchter des Ruhrgebiets. Viele Menschen hatten früher einen Taubenschlag in ihrem Garten.

In „Amerika an der Ruhr“ passt eine Taube auf Henrys Schwester auf. In einer anderen Geschichte entdeckt der Junge Tamo eine weiße Taube, die für ihn so hell wirkt wie eine Taschenlampe. Und in „Oberhammer! Zweimal Mama!“ lassen Kinder einen Drachen steigen, der aussieht wie eine hübsche Taube. „Die Rolle, die die Tauben in den Geschichten spielen, ist sehr unterschiedlich“, sagt Heidi Leenen. „Manchmal haben sie eine große Rolle, manchmal flattern sie nur vorbei.“

Auch drei Gedichte finden sich in dem Buch. Anja Kiel beschreibt detailreich die vielen leckeren Süßigkeiten, die in einer großen gemischten Tüte von der Bude stecken. Inge Meyer-Dietrich schrieb ein Loblied auf die Schönheit der Ruhr und Gudrun Guth reimte über zwei Kinder, die in Waltrop auf einer Halde sitzen.

Autorin Heidi Leenen Foto: Privat

Beim Lesen stößt man auf vieles, das man im Ruhrgebiet kennt. Das Schloss Hohenlimburg und der Hengsteysee in Hagen sind ebenso dabei wie der Glaselefant im Maximilianpark in Hamm. Auch in den Orten Hattingen, Fröndenberg und Gelsenkirchen spielen die Geschichten.

Ideen für Ausflüge am Wochenende

Heidi Leenen sagt: „Wir haben Orte ausgesucht, wo wir selbst gerne sind und wo es sich für Kinder lohnt, hinzukommen und etwas zu entdecken. Es ist eine Einladung, diese Orte zu besuchen.“ Familien bekommen auf diese Weise ganz nebenbei Ideen für Ausflüge am Wochenende.

In „Hereingeflogen!“ stecken nicht nur 20 lesenswerte Geschichten, sondern auch eine große Portion Heimatliebe. Und lernen kann man auch noch etwas, zum Beispiel, dass der Mittelpunkt von Nordrhein-Westfalen im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck liegt. Und dass dort das Kunstwerk „Kokon“ steht. Die Geschichten sind im Buch geographisch von West nach Ost quer durchs Ruhrgebiet angeordnet.

Die Illustratorinnen, die die Geschichtensammlung bebildert haben, haben alle ihren eigenen Stil. Auch da ist es etwas Besonderes, dass ihre Illustrationen nun alle gemeinsam in einem Buch zu sehen sind.

Autorin Katia Simon Foto: Privat

Die „Ruhrautor*innen“ hatten viel Spaß an ihrem ersten Gemeinschaftsprojekt. „Wir hoffen, dass wir dadurch noch bekannter werden“, sagt Heidi Leenen.

>>DAS BUCH

Das Buch „Hereingeflogen! – Geschichten aus dem Ruhrgebiet“ ist mit 20 Geschichten im Klartext Verlag erschienen, hat 144 Seiten und kostet 16,95 Euro. Die Autorinnen und Illustratorinnen spenden ihr Buchhonorar an die „Aktion Lichtblicke“. Seit 1998 unterstützt die Aktion Lichtblicke e.V. in ganz NRW Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell und seelisch in Not geraten sind.

Die „Ruhrautor*innen“ veranstalten Lesungen in Kitas, Schulen und Bibliotheken sowie Schreibwerkstätten.

Im Buch vertreten sind die Autorinnen Andrea Behnke, Fritzi Bender, Birgit Ebbert, Gudrun Güth, Inés Maria Jiménez, Anja Kiel, Heidi Leenen, Mirjam Müntefering, Inge Meyer-Dietrich, Kristina Scharmacher-Schreiber, Maike Siebold, Katia Simon, Gaby van Emmerich und Brigitte Werner sowie die Illustratorinnen Wibke Brandes, Mareike Engelke, Meike Hamann und Alexa Riemann.

