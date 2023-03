Schwestern Jule und Nuri aus NRW siegten bei „Dein Song“

Jule (16) und Nuri (15) aus Ruppichteroth in NRW sind die „Songwriterinnen des Jahres 2023“. Sie gewannen „Dein Song“ mit ihrem Lied „I am home“.

Die Schwestern Jule (16) und Nuri (15) aus Nordrhein-Westfalen haben den Wettbewerb „Dein Song“ gewonnen. Sie sind nun „Songwriterinnen des Jahres 2023“. Im Finale sangen sie gemeinsam mit ihrem Musikpaten Malik Harris ihr Lied „I am home“. Am Ende bekamen sie die meisten Stimmen vom Publikum. „Wir konnten es nicht glauben – ein unfassbarer Moment!“, freuten sich Jule und Nuri über den Sieg. „Wir sind komplett ohne Erwartungen in den Abend gegangen und dass es dann mit dem Sieg geklappt hat, hat uns wirklich überwältigt. Das gibt uns auf jeden Fall die Gewissheit, dass unsere Musik auch Menschen berühren kann und ankommt.“

Das Live-Finale der 15. Jubiläumsstaffel von „Dein Song“ fand im Studio des Leipziger „Media City Atelier“ statt. Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich moderierten die Show. Malik Harris, der die Gewinnerinnen Jule und Nuri als Musikpate bis ins Finale begleiten durfte, zeigte sich von den Songwriting-Talenten begeistert: „Ich habe mich so unendlich für die beiden gefreut! Sie haben so viel Talent und so viel Arbeit und Herzblut in ihren Song gesteckt. Das Glänzen in ihren Augen zu sehen, macht mich jetzt unglaublich happy und stolz!“

Die beiden Schwestern leben in Ruppichteroth im Rhein-Sieg-Kreis. Für ihren Sieg bekommen sie eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro.

Bürger Lars Dietrich und Johanna Klum (rechts) freuten sich mit Jule (16) und Nuri (15) über den Sieg. Foto: Andre Kowalski

Weitere Musikpaten waren die Sänger*innen LOTTE, Madeline Juno, Gregor Meyle und Ian Hooper sowie die Band The BossHoss und das Songwriting- und Produzentenduo Quarterhead. Sie arbeiteten gemeinsam die Songs im Tonstudio aus und unterstützen die Talente in der Finalshow.

In der Jury saßen Singer-Songwriter Kelvin Jones, „Frida Gold“- Sängerin Alina Süggeler, der Schweizer Sänger Luca Hänni sowie die Produzentin Suena. Die Jurorinnen und Juroren durften am Finalabend aber keine Entscheidungen fällen, das tat das Publikum.

Der ehemalige „Dein Song“-Finalist Levent Geiger präsentierte im Finale seine aktuelle Single „2 Dumb Kids“. Außerdem hatte er alle Sieger-Titel der vergangenen 14 Staffeln zu einem Lied vereint, dafür bekam er großen Beifall.

Die erfolgreiche Singersongwriterin LUNA wird Musikpatin der nächsten Staffel „Dein Song“ sein. Ab sofort dürfen sich junge Komponist*innen mit ihren Songideen auf kika.de für die neue Staffel bewerben.

Am 20. März um 20 Uhr stellen sich Jule und Nuri im Chat auf kika.de den Fragen ihrer Fans.

