Schwimmerin Angelina Köhler träumt von Olympia

Schwimmerin Angelina Köhler hält sich im Olympiastützpunkt Niedersachsen im Rahmen eines Trainings am Beckenrand fest. Sie will nächstes Jahr bei Olympia mitschwimmen.

In ihrer Familie ist Schwimmen das Thema Nummer eins. Doch in diesem Jahr kam der Profi-Schwimmerin die Corona-Krise dazwischen.

Die einen träumen vom Fliegen. Andere wollen als Ärztin oder Arzt anderen Menschen helfen. Angelina Köhler hatte schon als Kind einen anderen Traum: die Olympischen Spiele. In diesem Jahr fielen die riesigen Wettbewerbe wegen der Corona-Krise aus. Nun hofft die Profi-Schwimmerin auf ihre nächste Chance. Angelina Köhler ist 20 Jahre alt. Im Interview erzählt sie, was sie an Olympia so toll findet und warum es in ihrer Familie ständig ums Schwimmen geht.

Bist du schon als Kind gerne geschwommen?

Angelina Köhler: „Ich habe erst relativ spät angefangen mit dem Schwimmen, so mit neun Jahren. Aber ich war schon immer gerne im Wasser. Meine Eltern hatten schon irgendwann keine Lust mehr, mit uns ins Schwimmbad zu fahren. Wir waren immer im Meer, wenn wir im Urlaub waren. Irgendwann hat unser Vater dann zu mir und meinen Schwestern gesagt: Los, ihr geht jetzt schwimmen und dann hat das angefangen.“

Du und deine beiden Schwestern seid seitdem Schwimmerinnen. Sprecht ihr beim Abendessen noch über etwas anderes?

Angelina Köhler: „Natürlich ist Schwimmen das Hauptthema. Unser ganzes Leben dreht sich ums Schwimmen, das kann man nicht vermeiden. Aber es ist nicht so, dass wir die ganze Zeit über Schwimmen reden. Wir haben auch andere Themen. Wir sind ja eine ganz normale Familie. Man redet mal über die Schule oder über seine Freunde.“

Wie kommt ihr als Schwestern miteinander klar?

Angelina Köhler: „Wir verstehen uns alle richtig gut. Ich gebe meiner kleinen Schwester Tipps, sie gibt mir Tipps. Klar, im Becken sind wir Konkurrentinnen und schwimmen gegeneinander. Aber es ist nicht so, dass wir neidisch aufeinander wären. Meine mittlere Schwester musste leider wegen einer schweren Schulterverletzung aufhören.“

Wie war es für dich, als die Olympischen Spiele abgesagt wurden?

Angelina Köhler: „Das war ein Schock für mich. Ich war perfekt vorbereitet. Ich hatte ein tolles Trainingslager hinter mir. Ich bin superschnelle Zeiten geschwommen. Aber dann wurde alles abgesagt. Da sind auch ein paar Tränen geflossen.“

Warum ist Olympia so wichtig für dich?

Angelina Köhler: „Olympia ist etwas ganz anderes als eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft. Da kommen alle Sportarten zusammen. Jeder hat dasselbe Ziel, jeder möchte erfolgreich sein, jeder möchte Medaillen gewinnen. Davon träume ich schon seit meiner Kindheit.“

Und bist du nächsten Sommer als Athletin dabei?

Angelina Köhler: „Das ist auf jeden Fall mein größter Wunsch, für den ich schon seit Jahren trainiere. Für das nächste Jahr sieht es erst mal gut aus. Ich bin gespannt.“