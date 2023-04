Spannende Exit-Spiele: Gemeinsam rätseln unter Zeitdruck

Miteinander statt gegeneinander: Rätselspiele, bei denen man den Ausweg aus einem Raum finden muss, sind sehr beliebt.

Du bist gefangen in einer verlassenen Hütte oder eingesperrt in einem mysteriösen Museum? Das klingt erst mal gruselig. Aber keine Angst! Es handelt sich nur um ein spannendes Spiel am Wohnzimmertisch. Alles, was du dazu brauchst, ist eine kleine Schachtel mit einem Exit-Spiel und eine Menge Fantasie.

Gemeinsam als Gruppe müsst ihr im Spiel diesem gruseligen Ort entkommen. Dafür löst ihr knifflige Rätsel. Gelingt euch das, findet ihr im Spiel den Ausgang und entflieht dem erfundenen Ort. „Exit“ heißt auf Englisch „Ausgang“. Daher haben die Spiele ihren Namen.

Gegenstände und geheime Türen suchen

Häufig geht es bei Spielen darum, gegen seine Mitspielerinnen und Mitspieler zu gewinnen. Bei Exit-Spielen dagegen stecken alle zusammen in der Klemme. Man muss das Rätsel gemeinsam lösen. Deswegen sind auch alle gleichzeitig dran.

„Es ist mehr ein Erlebnis als ein Spiel. Man kann es eher mit einem Kinoabend vergleichen“, sagt Inka Brand. Sie und ihr Mann Markus Brand denken sich Rätsel für solche Exit-Spiele aus. „Das sind ganz verschiedene Rätsel“, erklärt Frau Brand. Die sind teilweise ziemlich knifflig. Matheaufgaben oder Kreuzworträtsel seien aber nicht dabei. Stattdessen muss man häufig Dinge in Texten oder Bildern entdecken.

Die Idee dafür hatte Ralph Querfurth vor fast zehn Jahren. Er arbeitet beim Verlag Kosmos. Ein Verlag kümmert sich um alles, was für die Herstellung von einem Spiel notwendig ist: von der ersten Idee über die Rätselaufgaben bis zur Verpackung.

Ralph Querfurth denkt sich Exit-Spiele für den Verlag Kosmos aus. Foto: Marijan Murat / dpa

Ein Escape-Room für zuhause

Damals wollte Ralph Querfurth einen sogenannten Escape Room besuchen. Das ist ein richtiger Rätselraum mit einer speziellen Einrichtung. Oft versteckten sich darin Gegenstände oder es gibt geheime Türen. Auch in einem Rätselraum löst man gemeinsam knifflige Aufgaben, um herauszukommen.

Der Unterschied zum Exit-Spiel zu Hause: Die Gruppe befindet sich tatsächlich in einem Raum, aus dem sie herausfinden muss. Ralph Querfurth dachte sich: Das könnte man aber auch gut zu Hause spielen. Beim Mittagessen kam ihm dann die Idee für das Brettspiel.

Aber warum sind Exit-Spiele so ein großer Erfolg? Der Spiele-Erfinder glaubt: Die Menschen sind wegen der unterschiedlichen Rätsel so begeistert von Exit-Spielen.

Mal muss man gut logisch denken können, mal sprachlich begabt sein. Bei einigen Rätseln geht es um Geschicklichkeit. „Das ist sicher ein ganz großer Erfolgsfaktor, dass das Spielprinzip ganz viele Talente anspricht“, sagt Ralph Querfurth.

Exit-Spiele sind sehr beliebt

Rätselspiele sind in Deutschland seit einigen Jahren sehr beliebt. Seit dem Jahr 2020 gaben die Menschen in Deutschland für diese Spiele sogar mehr Geld aus als für den SpieleklassikerMonopoly, erklärt ein Experte. Ein Nachteil: Häufig muss man Materialien zerschneiden, beschriften oder falten, um die Rätsel zu lösen. Daher lassen sich einige Exit-Spiele nur einmal spielen.

