Tierschutz-Leseclub in Essen: Kinder lesen Tieren vor

Beim Tierschutz-Leseclub im Tierheim in Essen lesen Kinder und Jugendliche den Katzen etwas vor. Das ist gut für Menschen und Tiere!

Bestimmt habt ihr schon mal jemandem etwas vorgelesen! Vielleicht euren Geschwistern oder euren Eltern? Oder vielleicht musstet ihr mal in der Schule etwas laut vorlesen? Im Tierheim in Essen haben einige Kinder ganz besondere Zuhörer! Beim neuen Tierschutz-Leseclub lesen sie den Katzen etwas vor! Die Idee: Die Kinder können Lesen üben und die Katzen im Tierheim freuen sich, dass sich jemand um sie kümmert. Und vielleicht haben die Tiere ja sogar Spaß an den spannenden Geschichten?

Maria macht beim Tierschutz-Leseclub mit und ist sich ganz sicher, dass das stimmt! Sie hat sich das Buch „Josef Schaf will auch einen Menschen“ von Kirsten Boie ausgesucht und liest die Geschichte gerade der Katze Salmiak vor. „Sie merkt genau, wenn ich kurz mal aufhöre zu lesen“, sagt Maria. „Dann hebt sie den Kopf und macht so eine Bewegung mit der Pfote.“

Die Kinder üben das Lesen, die Katzen freuen sich über Besuch

Auch der siebenjährige Rasmus ist beim Tierschutz-Leseclub dabei. Er liest der Katze Luna ein Bilder buch über die Künstlerin Frida Kahlo vor. Die hatte auch viele Tiere, sogar eine Katze. Rasmus zeigt auf die schwarze Katze im Buch und sagt: „Guck mal, Luna! Da bist du!“ Luna schnüffelt kurz an der Buchseite und streift dann wieder um Rasmus Beine herum. Ob sie wirklich zuhört? Da ist sich Rasmus nicht so sicher. Aber Spaß beim Vorlesen hat er trotzdem! „Und Luna freut sich, dass sie jemand besucht“, sagt Tierschutzlehrerin Sandra Jansen. „Sie braucht ganz viel Gesellschaft!“

Tierschutzlehrerin Sandra Jansen vom Tierheim Essen liest den Kindern im Katzenhaus etwas vor. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Der Kater Blackbeard hatte für heute aber wohl schon genug davon. Als alle Kinder es sich in seinem Raum gemütlich machen, versteckt er sich in einem Kratzbaum. „Ich glaube, er schläft“, vermutet Sandra Jansen. Deshalb wird Blackbeard auch nicht weiter gestört! Auch das lernen die Kinder beim Tierschutz-Leseclub: Darauf zu achten, was den Tieren gut tut. „Nicht jede Katze will gleich gestreichelt werden“, erklärt Sandra Jansen.

Nicht alle Katzen wollen gestreichelt werden

Viele Kinder kennen sich bei dem Thema schon gut aus. Isabella weiß: „Man darf die Tiere nicht bedrängen. Und man sollte im Katzenhaus möglichst leise sein.“ Und für Josefine ist ganz klar: „Katzen sind kein Spielzeug. Man darf sie nicht ärgern.“ Und so wird beim Leseclub auch nur den Tieren etwas vorgelesen, die Spaß daran haben. Vielleicht hat ja beim nächsten Mal auch Kater Blackbeard Lust auf eine Geschichte?

So könnt ihr Tieren im Tierheim etwas vorlesen

Wenn ihr auch Tieren im Tierheim vorlesen wollt, könnt ihr euch für den Tierschutz-Leseclub in Essen anmelden. Hier findet ihr die Termine.

Auch andere Tierheime haben Angebote für Kinder und Jugendliche. Hier erfahrt ihr mehr.

