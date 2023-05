Kindernachrichten Tolles Hobby: Klara rudert am liebsten im Einer

Die Neunjährige genießt das Training auf dem Rhein-Herne-Kanal. Zum Training gehört aber viel mehr als die Zeit auf dem Wasser.

Wer rudern will, muss schwimmen können. Das wusste Klara, bevor sie zum Ruderverein Gelsenkirchen 1920 kam: „Man braucht auf jeden Fall das Bronze-Abzeichen.“ Was sonst noch wichtig ist, zeigt die Neunjährige während einer Trainingseinheit, die im Gelsenkirchener Hafen startet und auf den Rhein-Herne-Kanal führt.

Bevor es losgeht, steht Klara in der Bootshalle am Computer. Hier trägt sie ein, mit welchem Boot sie unterwegs ist und wann sie startet. So machen es alle, die hier rudern. Das dient der Sicherheit, erklärt Trainer Lars Peters.

Klara legt die Skulls ein. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Jede Sportart hat eigene Begriffe. Die Ruder in Klaras Boot heißen Skulls. Beim Rudern hält sie eins davon in jeder Hand. Es gibt auch Riemen: Beim Riemenrudern sitzen mehrere Sportlerinnen und Sportler in einem Boot und halten mit beiden Händen nur ein Ruder fest.

Klara trainiert heute allein in einem Gigruderboot, es heißt Perle. Gigboote sind perfekt für die Ruderausbildung. Sie sind breiter als die Wettkampfboote. Jetzt noch schnell die Skulls einlegen und los geht’s. „Soll ich Müller fahren?“ ist eine typische Frage zu Trainingsbeginn. Das hat diesmal aber nichts mit dem Rudern zu tun. Damit ist „Müllers Mühle“ im Hafen gemeint. Die Strecke dorthin dient dem Aufwärmen. Danach fahren alle Boote in Richtung Rhein-Herne-Kanal.

Lars Peters fährt im Motorboot hinterher. Er erzählt: Drei Trainer sind immer mit dabei. Sie kümmern sich um die Anfänger und die Fortgeschrittenen, die gemeinsam trainieren. Klara ist die Jüngste im Verein. Sie ist über ihre Schwester Lena dazu gekommen, die schon an Wettkämpfen teilnimmt.

Für so eine Regatta ist Klara noch zu jung. „Ich kann erst mit elf Jahren daran teilnehmen“, erklärt sie. Das macht der Schülerin aber nichts aus. Sie genießt das Training. Am liebsten ist sie als Einzelkämpferin im Einer unterwegs.

Die Boote werdensauber gemacht

Ausdauer und Kraft sind wichtig: In jeder Trainingsstunde fahren die Sportlerinnen und Sportler zwischen acht und zwölf Kilometer. Die Trainer geben Tipps zu Körperhaltung und Technik. Außerdem achten sie auf die Schiffe, die vorbei fahren. Auch die Ruderinnen und Ruderer müssen die Augen offen halten. „Wir bringen den Kindern bei, sich etwa alle zehn Schläge umzudrehen“, beschreibt der Trainer.

Als Klara das Training auf dem Rhein-Herne-Kanal beendet, zeigt sie die Schwielen an ihren Händen. Die gehören zum Rudern dazu, sagt sie. Ebenso dazu gehört, dass die Boote mit einem Schlauch abgespritzt und saubergemacht werden, bevor es wieder in die Halle geht. Auch das macht Spaß, weil dabei der eine oder die andere mal ein paar Tropfen abbekommt.

Die letzte Station nach zwei Stunden ist wieder der Computer. Klara trägt sich aus und zeigt damit: Sie ist gut angekommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten