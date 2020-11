„Unsere Erde, unsere Zukunft“: Das Pariser Klima-Abkommen

Diese Menschen demonstrierten in den USA für den Klimaschutz. Auf Plakaten kritisierten sie Boris Johnson (Großbritannien), Donald Trump (USA) und Jair Bolsonaro (Brasilien, von links), die an Energie aus Kohle, Gas und Erdöl (fossile Energie) festhalten wollen.

Vor fünf Jahren jubelten die Klimaschützer: In Paris unterschrieben viele Staaten ein wichtiges Abkommen. Die Haltung der USA spielt eine Rolle.

Wie können die Staaten der Erde das Klima besser schützen? Darüber haben sich die Menschen schon auf vielen Konferenzen Gedanken gemacht. Ein ganz wichtiges Treffen war im Dezember 2015 in Paris. Dort trafen sich Vertreter von fast 200 Ländern und diskutierten über den Klimaschutz. Am Ende wurde das Pariser Abkommen unterzeichnet. Das berühmte Dokument hat 31 Seiten.

Klimaschützer jubelten damals sehr. Das Abkommen soll dafür sorgen, dass die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius beschränkt wird – und zwar im Vergleich zu der Zeit, als es noch keine Industrie auf der Welt gab. Die Staaten wollen sogar versuchen, die Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken.

Klimaschädliche Industrie

Die Parlamente in vielen Ländern mussten dem Abkommen noch zustimmen. Seit November 2016 gilt es nun. Ein Erfolg war damals, dass auch China und die USA zugestimmt haben. US-Präsident Barack Obamas Nachfolger Donald Trump war damit aber nicht einverstanden. In der vergangenen Woche traten die USA vom Abkommen zurück.

Das ist ein großer Rückschritt, weil die USA ein riesiges Land mit viel klimaschädlicher Industrie sind. Gut ist aber: Es gibt in den USA mehr als 200 Städte und 17 Bundesstaaten, die die Klimaziele von Paris trotzdem einhalten wollen. Und der neu gewählte Präsident Joe Biden hat schon angekündigt, dass er an seinem ersten Amtstag im Januar der Pariser Vereinbarung zum Klimaschutz wieder beitreten möchte.

Im Jahr 2018 trafen sich die Vertreter der Länder ein weiteres Mal – diesmal in der Stadt Kattowitz in Polen. Dort beschlossen sie die Regeln, wie das 2-Grad-Ziel erreicht werden soll. Ärmere Staaten sollen mit Geld und Technik unterstützt werden, um sich klimafreundlich zu entwickeln.

EU will 2050 klimaneutral sein

Manche Experten sagten trotzdem, das Pariser Abkommen gehe nicht weit genug. Es gebe auch keine Strafen, wenn ein Land sich doch nicht dran halte.

Die Europäische Union sorgte dann aber für eine Überraschung. Im Dezember 2019 stellte sie den „Green Deal“ vor. Die EU hat das Ziel, 2050 als erster Kontinent klimaneutral zu werden. Das heißt: Ab 2050 sollen nicht mehr menschengemachte Treibhausgase ausgestoßen werden, als die Erde ausgleichen kann – etwa durch Wälder oder andere Kohlendioxidspeicher.

Was die EU mit dem „Green Deal“ erreichen will, erklären wir euch in der nächsten Folge unserer Serie.