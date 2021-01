"Unsere Erde, unsere Zukunft": Familie liebt Leben ohne Auto

Familie Koch hat seit drei Jahren kein Auto mehr. Seitdem gehen alle zu Fuß und fahren Rad, U-Bahn und Zug. Adele und Luise erzählen

Wenn Menschen über den Klimawandel reden, geht es auch immer darum, dass seit vielen Jahren viel zu viel Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt. Autos tragen mit ihren Abgasen erheblich dazu bei. Eine fünfköpfige Familie aus der Stadt Essen hat sich vor drei Jahren entschieden, ihr Auto abzuschaffen. Die Zwillinge Luise und Adele berichten, wie ihr Alltag seitdem aussieht.

Vor dem Haus der Familie Koch sieht man bereits, dass hier begeisterte Radfahrer wohnen. Eine große Fahrradgarage steht im Vorgarten, darin verschiedenste Räder, große, mittlere und kleine. Mit schnellen, geübten Handgriffen ziehen Luise und Adele, beide neun Jahre alt, ihre Fahrräder heraus, helfen ihrem vierjährigen Bruder Gustav und setzen alle den Helm auf.

Fahrradtaschen und ein Lastenanhänger

„Wir fahren mit dem Fahrrad zum Einkaufen“, sagt Adele. Auch bei Regen? „Ja! Wenn wir aus dem Supermarkt kommen und es angefangen hat zu regnen, warten wir etwas. Wenn wir aber Fleisch oder Eis dabei haben, was gekühlt werden muss, fahren wir durch den Regen.“ Ganz viele Fahrradtaschen und ein Lastenanhänger gehören zur Ausstattung.

„Und zur Schule laufen wir“, ergänzt Luise. „Das ist nicht weit. Wir fahren auch mit der U-Bahn und mit der Straßenbahn.“ Die Familie hat ein Ticket 2000, das ist ein übertragbares Monatsticket. Am Wochenende können es alle fünf gemeinsam nutzen. Luise fährt damit auch zum Klavierunterricht. „Und wenn wir Opa und Oma in Düsseldorf besuchen, fahren wir mit dem Zug“, sagt sie.

Mit dem Zug an den Niederrhein

Auch zum Haus ihres anderen Opas, das am Niederrhein liegt, fährt die Familie mit dem Zug. Dann nehmen alle sogar die Räder mit. „Das klappt ganz gut“, sagt Adele. „Einer steht immer drinnen im Zug und nimmt die ganzen Räder an.“

Die beiden Grundschülerinnen finden es gut, dass sie mit ihrer Entscheidung gegen das Auto die Umwelt schützen. Adele sagt: „Es ist schlimm, dass das Eis schmilzt und dass die Eisbären aussterben. Ich habe mit meiner Freundin Clara dazu ein Plakat in der Schule gemacht.“ Adeles Freundin Ronja hat ebenfalls kein Auto in der Familie. Adele ist der Meinung, es sollte einen Tag in der Woche geben, an dem nur Fahrräder fahren dürfen.

Eine Radtour mit Freunden

Im Leben der Familie Koch gibt es trotzdem auch mal Situationen, in denen das Fahrrad nicht die beste Lösung ist. Zum Beispiel im Urlaub. Einmal im Jahr machen sie zwar mit Freunden eine Radtour von Jugendherberge zu Jugendherberge. „Aber für den Sommerurlaub nehmen wir ein Auto von Stadtmobil“, sagt Adele. Das ist ein Carsharing-Anbieter. „Da gibt es einen Bus, in den wir alle fünf plus Gepäck reinpassen.“

Dass sie so viel Rad fahren, gefällt Luise und Adele sehr. Adele sagt: „Man macht automatisch Sport, schnappt viel frische Luft und fühlt sich frei.“ Und Luise findet: „Es ist toll, weil man die Welt erkunden kann.“

In der Bahn zum Schaffner laufen

Aber auch in der Bahn fühlen sie sich wohl. Adele berichtet: „Wir spielen da immer Spiele, zum Beispiel ,Uno‘ oder ,Schokohexe‘. Wir spielen auch, dass einer bis zum Schaffner laufen muss, und stoppen die Zeit.“ Luise findet es lustig, dass man sich in der Bahn zwischen den Sitzen verstecken kann.

Aber funktioniert so ein Leben ohne Auto auch auf dem Land, wo der Bus nicht alle zehn Minuten fährt und die Supermärkte weit weg sind? Luise ist überzeugt: „Wenn ich auf dem Land leben würde, würde ich auch mit dem Rad zur Schule fahren.“