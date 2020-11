Als Kind gründete Felix Finkbeiner die Stiftung „Plant for the Planet“.

Klima „Unsere Erde - unsere Zukunft“: Plant for the Planet

Als Viertklässler gründete Felix Finkbeiner die „Plant for the Planet“. Das war vor 14 Jahren. Heute pflanzt die Stiftung weltweit Bäume.

Es war einmal ein Junge, der davon träumte, die Umwelt zu schützen und Millionen von Bäumen zu pflanzen. Was sich am Anfang anhörte wie ein Märchen, ist schon seit vielen Jahren Wirklichkeit geworden.

Im Januar 2007 hielt der Viertklässler Felix Finkbeiner aus Bayern in seiner Schule ein Referat über den Klimawandel. Seine Idee war: Kinder sollten in jedem Land der Welt eine Million Bäume pflanzen. Mit seiner Klasse fing Felix selbst an und gründete mit seinem Vater die Kinder- und Jugendinitiative „Plant for the Planet“. Heute ist Felix Finkbeiner 23 Jahre alt, hat sein Studium beendet und schreibt seine Doktorarbeit.

Bäume holen sich Kohlendioxid

Bäume sind im Kampf gegen den Klimawandel ganz besonders wichtig, weil sie das Treibhausgas Kohlendioxid aufnehmen. Die Stiftung „Plant for the Planet“ hat das unvorstellbare Ziel, 1000 Milliarden neue Bäume zu pflanzen. Das sind eine Billion Bäume. Damit könnte ein Viertel des menschengemachten Kohlendioxids gebunden werden. Und das würde die Erhitzung der Erde verlangsamen. Etwa 15 Jahre Zeit würde man gewinnen, sagt „Plant for the Planet“.

Bis heute wurden 13,6 Milliarden Bäume gepflanzt. Am Anfang hatte die Stiftung Pflanzpartner, aber seit 2015 gibt es eine eigene Fläche von „Plant for the Planet“ auf der Yucatán-Halbinsel in Mexiko. Hier werden die Bäume als kleine Setzlinge gepflegt. Sie werden auch weiter beobachtet, nachdem sie in die Erde gesetzt wurden – damit sie gut an- und weiterwachsen.

Zehntausende Kinder und Jugendliche haben sich „Plant for the Planet“ angeschlossen. Sie sind Botschafter für Klimagerechtigkeit. Die Neun- bis Zwölfjährigen geben ihr Wissen auf Kinderakademien an andere weiter. Es wurde auch eine App entwickelt, die es jedem möglich macht mitzupflanzen.

Um mitzumachen, kannst du entweder an einer Akademie teilnehmen, die wegen Corona im Moment nur online stattfindet. Du kannst auch Geld spenden oder Mitglied werden. Für jeden gespendeten Euro wird ein Baum in Mexiko gepflanzt.

Mehr Infos findest du hier: plant-for-the-planet.org