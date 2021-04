Am Welttag des Buches wird das Lesen besonders gefeiert

Am Welttag des Buches werden das Lesen und Geschichten gefeiert. Ein Kinderbuchautor hat einen neuen Comicroman zu diesem Anlass geschrieben.

Hast du ein Lieblingsbuch, das du schon ganz oft gelesen hast? Oder einen Comic, den du schon fast auswendig kannst? Heute steht das Lesen und die Freude an Geschichten im Mittelpunkt. Denn heute wird der Welttag des Buches gefeiert. Viele Buchhandlungen, Verlage und Schulen machen mit besonderen Aktionen mit.

Lesen ist für Erwachsene und Kinder wichtig, weil es gut fürs Denken und die Konzentration ist. Außerdem regen die Geschichten deine Fantasie an und du lernst viele neue Dinge. Lesen macht also schlau! Deswegen wirst du auf der Kinderseite bis zum Vorlesetag am 19. November immer wieder Geschichten rund ums Lesen finden.

Eine Nagetier ist die Hauptfigur

Den Welttag des Buches gibt es schon zum 25. Mal. Wie jedes Jahr bekommen Kinder der 4. und 5. Klasse von den Buchhandlungen vor Ort ein Buch geschenkt. Der Kinderbuchautor Rüdiger Bertram hat extra für den Welttag des Buches einen Comicroman verfasst. In „Biber Undercover“ spielt das Nagetier Felix gemeinsam mit den beiden Kindern Tobi und Selma die Hauptrolle. Rüdiger Bertram erzählt im Interview, wie es dazu kam und wieso das Lesen so viel Spaß macht.

Rüdiger Bertram ist der Autor von „Biber Undercover“. Foto: Photographer: Joerg Schwalfenberg

Wie entstand die Idee zum Buch und warum haben Sie gerade einen Biber als Hauptfigur gewählt?

Am Anfang war die Erinnerung an einen Glaskasten in meiner alten Schule, in dem ausgestopften Tiere hockten. Das fand ich damals schon unheimlich. Daraus entstand die Idee, eines dieser Tiere in meiner Geschichte zu einer der Hauptfiguren zu machen. Erst sollte es ein Eichhörnchen sein, aber dann tat mir Timo Grubing leid, der dann immer den buschigen Schwanz hätte zeichnen müssen. Das ist bei einem Biber viel einfacher.

Sie schreiben und Timo Grubing zeichnet. Sprechen Sie sich ab und sehen Selma, Tobi und Felix genauso aus, wie Sie sie im Kopf hatten, als die Idee zum Buch entstand?

Nein, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, denn ich lasse mich immer gerne von Illustratorinnen und Illustratoren überraschen. Timo hat das super gemacht, aber ich war natürlich schon gespannt, wie die drei aussehen würden. Mit seinen tollen Bildern in unserem Buch bin ich jetzt sehr, sehr glücklich.

Nicht alle Kinder lesen gerne. Wieso eignet sich Ihr Buch auch für Kinder, die vorher vielleicht noch nicht so viele Bücher gelesen haben?

Weil es ein Comicroman ist, in dem viele kurze Comics innerhalb des Buches die Geschichte weitererzählen. Dadurch gibt es schon beim Durchblättern eine Menge Bilder zu entdecken und ich hoffe, dass das den Kindern, die sonst vielleicht nicht so viel lesen, Lust auf das Buch macht. Denn vor allem soll die Geschichte beim Lesen Spaß machen. Das ist überhaupt das Wichtigste: Lesen macht Spaß und ich hoffe, dass viele Kinder mit „Biber Undercover“ Spaß haben werden.