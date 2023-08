Zeichnet bunte Bilder der Erde fürs „Essen Light Festival“!

Essen. Kinder können mit selbst gezeichneten Bildern Teil einer neuen Video- und Musikinstallation beim „Essen Light Festival“ Ende September werden.

Zeichnet ihr gern? Wenn ja: Wusstest ihr, dass man Zeichnungen digital zum Leben erwecken kann? Die Künstler Daniel und Carina Kurniczak planen zum zweiten Mal eine Video- und Musikinstallation beim „Essen Light Festival“. Es findet vom 29. September bis zum 8. Oktober 2023 statt. Kinder sind eingeladen, bei diesem Projekt mitzumachen.

Fällt euch etwas zum Thema „Unser magischer Planet“ ein? Da kann man vieles zeichnen, oder? Zum Beispiel das Universum und unser Sonnensystem. Oder einen Phantasie-Planeten. Oder euer Bild zeigt die Meere dieser Welt, die Tiere oder die Pflanzen.

Wenn ihr Glück habt, wird es in einigen Wochen animiert an einer Hausfassade in Essen gezeigt. Dazu wird eine eigene Musik komponiert. Sie erzählt gemeinsam mit den Bildern eine fantastische Reise. Die Klänge entwickeln sich zusammen mit den Bildern.

Ihr dürft alles zeichnen, in allen Farben und Formen, je kreativer und bunter, desto besser. Wichtig ist nur: Die Bilder müssen auf DIN A4-Blätter mit Bunt- oder Aquarellstiften gezeichnet werden.

Die Video- und Musikinstallation wird vom 29. September bis zum 8. Oktober an einer Hausfassade in Essen gezeigt. Foto: Mike Henning

Nicht die besten Bilder werden für die Videoinstallation gewählt, sondern die passendsten. Denn jedes Bild ist einzigartig und inspirierend. Teilweise werden auch nur einzelne Elemente aus einem Bild genommen. Nicht verwendete Originalbilder werden im Abspann des Videos gezeigt.

Schickt das Bild bitte per Post an: FUNKE Medien NRW, Marketing & Kundenbindung, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen. Bitte gebt euren Namen, euer Alter, eure Adresse und eine E-Mail-Adresse an. Der Einsendeschluss ist der 25. August.

