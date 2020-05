Zootiere auf dem Bildschirm: „Checkys Zoo-Safari“ startet

Acht Videos, acht Quizfragen und ein Lösungswort: Am 23. Mai startet „Checkys Zoo-Safari“. Am Ende gibt es ein Gewinnspiel mit tollen Preisen.

Aktion ‌–‌ Womit bauen Pinguine ihr Nest? Können Riesenschildkröten eigentlich schwimmen? Und wie viel frisst ein Elefant durchschnittlich pro Tag? Petra Schwinn kennt die Antworten auf diese Fragen. Sie arbeitet im Zoo Krefeld, in dem rund 1000 Tiere zuhause sind. Wir haben sie im Zoo mit der Videokamera besucht.

„Sagen Sie bitte mal was“, sagt Ingo Otto zu Petra Schwinn. Er steht hinter der Kamera, in seinen Ohren stecken Kopfhörer. Petra Schwinn hat ein Mikrofon an ihrer Jacke festgesteckt, redet einige Sätze vor sich hin. „Passt!“, ruft Otto ihr zu. Der Ton hört sich gut an. Also kann die Videoaufnahme starten. Und Petra Schwinn kann einiges über die Tiere und den Zoo erzählen. Insgesamt sind so acht Videos mit ihr entstanden.

Checkys Zoo-Safari: Jeden Tag ein neues Video

Seit 2017 fand jedes Jahr die „NRZ Zoo-Safari“ statt, bei der Kinder an einer Rallye durch den Zoo teilnehmen konnten. In diesem Jahr musste die Veranstaltung abgesagt werden: Wegen des Coronavirus ist es aktuell nicht möglich, die Safari dort stattfinden zu lassen. Ganz ausfallen soll die große Zoo-Rallye aber nicht. Wir verlegen sie einfach ins Internet!

Ab dem 23. Mai kannst du dir jeden Tag ein neues Video online anschauen. „Checkys Zoo-Safari“ heißt das Projekt, mit dem wir dir den Zoo Krefeld auf den Bildschirm bringen wollen. In den einzelnen Videos gibt es viele Informationen zu einem Tier oder einer Besonderheit im Zoo.

Virtuelle Zoo-Safari: Los geht’s mit den Erdmännchen

Im ersten Video stellt Petra Schwinn zum Beispiel die Erdmännchen im Zoo Krefeld vor. Morgen geht es dann um eine leere Tieranlage, die sich aktuell noch im Umbau befindet. Weitere Videos entstanden unter anderem bei den Riesenschildkröten, den Pinguinen und den Baumkängurus. Am nächsten Samstag erscheint das letzte Video.

Zu jedem Videoclip haben wir eine passende Quizfrage bereitgestellt. Gut aufpassen lohnt sich also! Bei jeder Frage kannst du aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten wählen. Mit den Antworten sammelst du Buchstaben. Schaffst du es, am Ende der Woche aus allen acht Buchstaben das Lösungswort zusammenzusetzen? Dann nimm an unserem Gewinnspiel teil und gewinne mit etwas Glück tolle Preise.

Gewinnspiel mit tollen Preisen

Wir verlosen unter anderem Jahreskarten für den Zoo Krefeld und ein Probeabo für unsere Kinderzeitung CHECKY!. Wenn du an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest, musst du einen Erwachsenen bitten, das Formular im Internet auszufüllen. Die Teilnahmebedingungen findest du auf unserer Webseite. Wir wünschen viel Spaß bei der Safari und viel Glück beim Gewinnspiel!