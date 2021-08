Klimawandel: Wie sichern wir die Lebensmittelversorgung?

Essen. Themen der neuen Sendung "Zukunftsvisite": Wie Landwirte fit für den Klimawandel werden und Ärzte chronische Schmerzen heilen.

Dürre und Bodenerosion setzen den Anbauflächen in Deutschland heftig zu: Der Klimawandel lässt Bauern Alarm schlagen. Sie sind in Sorge, wie sie vor dem Hintergrund solcher Veränderungen die Lebensmittelversorgung sicherstellen können. Züchter wie die Bayer AG setzen auf neue Pflanzensorten und Technologien, um die Auswirkungen zu mildern, erklärt Nachhaltigkeitsexperte Matthias Berninger. So sollen Veränderungen am Mais dazu führen, dass die Pflanze mehr klimaschädliche Gase im Boden bindet.

Die Neurologin Prof. Ulrike Bingel wiederum schildert ihre Vision der Behandlung chronischer Schmerzen – und die Rolle von Erwartungen der Patienten für den Erfolg.

Die Gäste:

Prof. Dr. Ulrike Bingel, Professur für Klinische Neurowissenschaften, Universitätsklinikum Essen

Professur für Klinische Neurowissenschaften, Universitätsklinikum Essen Matthias Berninger, Senior Vice President Public Affairs, Science and Sustainability, Bayer AG

Moderation:

Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Essener Uniklinik

, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Essener Uniklinik Jens de Buhr, Leiter des Medienverbunds „Zukunftsvisite“

Bei „Zukunftsvisite – dem Magazin für Nachhaltigkeit und Gesundheit“ werden aktuelle Trends und spannende Zukunftsperspektiven in Medizin und Wirtschaft von wechselnden Experten diskutiert und leicht verständlich eingeordnet. Die Funke Mediengruppe ist Partner der Sendung.

