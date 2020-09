Kommunalwahl NRW: Laschet besteht den Stimmungstest

Essen Laut Hochrechnung ist die Union landesweit mit 36 Prozent Stimmenanteil klarer Sieger. Das gilt als Bestätigung des Regierungschef.

Die CDU hat nach einer Prognose des WDR-Fernsehens die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Christdemokraten kommen demnach auf 36 Prozent. Das ist etwas weniger als bei der Wahl 2014, als die CDU 37,5 Prozent erreichte.

Die SPD erlitt starke Verluste. Sie landete aber mit 23,5 Prozent noch auf dem zweiten Platz vor den Grünen. Vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten noch gut 31 Prozent erreicht. Die Grünen konnten stark zulegen. Laut Prognose liegen sie mit 19 Prozent auf Platz drei. 2014 hatten sie bei 11,7 Prozent der Stimmen erhalten.

Die AfD verbessert sich der Prognose zufolge auf 6 Prozent, nachdem sie 2014 mit 2,6 Prozent nur eine kleine Rolle gespielt hatte.

Für die FDP stimmten laut Prognose 4,5 Prozent. Das entspricht ungefähr dem Ergebnis von 2014. Die Linke liegt mit 4 Prozent etwas unter dem Ergebnis von 2014, als sie 4,7 Prozent erreicht hatte.

Die Wahlbeteiligung lag mit 51,5 Prozent etwas über der Beteiligung von 2014 (50 Prozent).

Gradmesser für Laschets Kurs

Rund 14 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, über Bürger- und Oberbürgermeister, Landräte sowie die Räte der kommunalen Parlamente abzustimmen. Die Abstimmung gilt auch als Gradmesser, über die Beliebtheit von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der sich um den CDU-Parteivorsitz bewirbt. Er hatte sich stark für Lockerungen der Pandemie-Maßnahmen eingesetzt und war dafür kritisiert worden. Das jetzige Ergebnis gilt als Bestätigung für seinen Kurs. Die SPD wiederum muss nach den Verlusten um ihre einstigen früheren Hochburgen im Ruhrgebiet bangen.

Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmäßig landesweit die meisten Stimmen geholt. Auch bei der vorangegangenen Kommunalwahl 2014 war sie mit 37,5 Prozent Siegerin, gefolgt von SPD (31,4), Grünen (11,7) sowie FDP und Linken (je 4,7 Prozent). Die AfD hatte mit 2,5 Prozent der Stimmen so gut wie keine Rolle gespielt.

Unter der Führung Laschets hat die CDU ihre Position als klare Nummer eins verteidigen können, was im einstigen SPD-Stammland nicht als Selbstverständlichkeit abgehakt werden soll. „In einem Land, das 50 Jahre nicht von meiner Partei regiert wurde, wäre es ein gutes Signal, wenn man mit Abstand vorne läge – auch bei einer Kommunalwahl“, erklärte Laschet vor der Abstimmung.

Mindestens so wichtig für die Lesart dieser Kommunalwahl ist das Abschneiden in den Großstädten. Als Trophäe gilt die Landeshauptstadt Düsseldorf. Hier hat CDU-Kandidat Stephan Keller gute Aussichten, den oft unglücklich agierenden SPD-Amtsinhaber Thomas Geisel in die Stichwahl zu zwingen. Mit Spannung schaut Laschet auch ins lange tiefrote Essen, wo Parteifreund Kufen voraussichtlich die Wiederwahl im ersten Wahlgang schafft.

Der 47-jährige, liberal ausgerichtete und bekennend homosexuelle Kufen ist nicht nur ein Vertrauter des Ministerpräsidenten, sondern gilt als lebender Beweis dafür, dass die CDU abseits ihrer Hochburgen im ländlichen Raum auch „Großstadt kann“, wie es im Polit­sprech heißt.

Die Grünen dominieren die Großstädte

Unterdessen schicken sich die Grünen an, zur dominanten Kraft in den NRW-Großstädten zu werden. Sie sind über ihre klassischen Milieus in Studentenstädten wie Köln, Bonn und Münster hinausgewachsen. Bei der Europawahl 2019 schoben sie sich bereits mit gut 23 Prozent hinter der CDU auf den zweiten Platz. Nun wollen sie wie in Baden-Württemberg über die Kommunen ein Fundament für die Macht im Land gießen. Laut den ersten Prognosen ist das gelungen

Die am Boden liegende NRW-SPD hat erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen. Er fiel weniger hart aus als gedacht, ist aber trotzdem schmerzlich. Vor allem nach Dortmund blickt die Partei mit Bangen. Die von Herbert Wehner „Herzkammer der Sozialdemokratie“ getaufte Stadt wurde seit dem Zweiten Weltkrieg verlässlich gewonnen. Doch bundesweit katastrophale Umfragewerte, die Landtagswahlpleite von 2017 und anhaltende Personalquerelen im Landesverband lassen selbst diese letzte Bastion bröckeln. Wie der WDR unter Berufung auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap am Sonntagabend berichtete, kommt SPD-Kandidat Thomas Westphal demnach auf 35,5 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat von der CDU, Andreas Hollstein, erhielt demnach 25,0 Prozent. Die einstige Grünen-Landesvorsitzende Daniela Schneckenburger (Grüne) kommt auf 23,0 Prozent. Damit ist noch nicht klar, wer gegen Westphal antreten wird. Bei einer Stichwahl würden die Bürger Dortmunds in 14 Tagen erneut an die Urnen gerufen.