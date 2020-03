Kritische Nachfragen der Bürger

Die Bürger in Blankenstein nahmen die Vorträge von Ulrich Möller und Matthias Tacke nicht kritiklos hin. Zwar sind die meisten froh, dass nun gebaut wird, jedoch mussten sich die Chefs der Gebäudewirtschaft und des Schuldezernats Fragen nach der Umsetzung gefallen lassen.

Zwei Etagen und Ökonomie

„Ist es denn nicht ökonomischer, direkt zwei Etagen zu bauen“, fragt Ellen Grönegräs, die einst selbst an der Grundschule arbeitete. Geplant ist aktuell ein eingeschossiger Bau mit der Option, später eine zweite Etage aufzusatteln.

Ulrich Möller gibt zu, dass diese Frage zuletzt auch von der Politik gestellt wurde, das aber nicht der ursprüngliche Auftrag war. Er verdeutlicht, dass eine Änderung der Pläne den Prozess deutlich in die Länge gezogen hätte. Es hätte ein neues Brandschutzkonzept her gemusst, neue Pläne, neue Beschlüsse der politischen Gremien, ein neuer Bauantrag, eine neue Ausschreibung – all das, was bisher schon Jahre gedauert habe. „Wir wollten wenigstens anfangen und endlich etwas hier stehen haben“, erklärt Möller.

Absehbares und Tendenzen

Aber auch Simon Natzel hakt nach: „War nicht lange absehbar, dass es nicht hinhauen wird? Muss die Stadt nicht offener sein, statt Gegebenheiten hinterherzuhecheln? Dadurch haben wir viel Zeit verloren.“ Dezernent Matthias Tacke räumt ein: „Vom jetzigen Standpunkt sieht das so aus.“ Er betont aber, dass es, über das Stadtgebiet betrachtet, bisher kein Problem gegeben habe, genügend Schulplätze anzubieten. „Wir können nicht an einem Standort Plätze ungenutzt lassen und woanders für viel Geld bauen.“

Im Zusammenspiel mit dem nötigen Platz für die OGS haben sich nun die Vorzeichen geändert. Zudem will die Stadt die Situation jährlich prüfen, um „Tendenzentwicklungen schneller zu überblicken“.