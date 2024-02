Gelsenkirchen Die Hardrocker kommen im Rahmen ihrer „Power Up“-Tournee erneut in die Gelsenkirchener Veltins-Arena. Wann und wo es Karten gibt.

Lange haben die Fans spekuliert, es geisterten bereits Termine im Netz herum, nun ist es offiziell: AC/DC gehen 2024 wieder auf Welt-Tournee und machen dabei Station in Deutschland: Am 17. und 21. Mai spielt die Band um Gitarrist Angus Young in Gelsenkirchen. Der Vorverkauf für die Konzerte beginnt am Freitag, 16. Februar, ab 11 Uhr auf eventim.de.

Die beiden Konzerte in Gelsenkirchen bilden den Auftakt des Deutschland-Teils der Europa-Tournee. Unter anderem tritt die Band noch in München, Dresden, Stuttgart und Hannover auf. Zur Feier ihrer 50-jährigen Erfolgsgeschichte stehen AC/DC mit Angus Young an der Leadgitarre, Sänger Brian Johnson, Rhythmusgitarrist Stevie Young, dem Schlagzeuger Matt Laug und einem neuen Bassisten, der die Nachfolge von Cliff Williams antritt, auf der Bühne.

AC/DC auf Schalke 2024 – Rückkehr nach neun Jahren

Zuletzt konnte man AC/DC im Juli 2015 in der Veltins Arena live erleben, als die Band mit ihrem Album „Rock or Bust“ auf Tour war. Damals gab es im beim Ticketkauf im Vorfeld Ärger wegen überhöhter Zusatzkosten – u.a. musste zwangsweise ein „Premiumversand“ für 29,90 Euro akzeptiert werden, der sich als schlichte Briefsendung entpuppte. Dafür mahnte die Verbraucherzentrale NRW den Tickethändler Eventim sogar ab.

Es war bereits der zweite Besuch von Angus & Co. auf Schalke, denn schon 2009 gastierte die Band im Rahmen der „Black Ice“-Tour in der Heimspielstätte der Knappen. Beim Konzert am 17. Mai 2009 war noch Rhythmusgitarrist und Band-Mitgründer Malcolm Young mit von der Partie, der sich 2014 aufgrund seiner Demenzerkrankung aus der Band zurückzog und schließlich 2017 verstarb. Zwei Monate vor dem Schalke-Gig, im März 2009, spielten AC/DC bereits in der Oberhausener Arena, der Dortmunder Westfalenhalle und dem Düsseldorfer ISS Dome – so oft hatte die Kultband im Rahmen einer Tour in der Region noch nie Station gemacht.

AC/DC: Nach gelungenem Comeback auf Welt-Tournee

Den bislang letzten Beleg ihrer legendären Live-Qualitäten lieferten AC/DC im vergangenen Oktober beim Powertrip-Festival im kalifornischen Indio. Neben Acts wie Metallica, Iron Maiden und Guns N’Roses feierten AC/DC ein gelungenes Bühnencomeback – sieben Jahre nach dem zuvor letzten Konzert in Philadelphia. Sänger Brian Johnson wartete sogar noch ein halbes Jahr länger auf seine Rückkehr vors Publikum. Er bestritt sein letztes Konzert im Februar 2016, bevor er sich wegen eines Hörschadens zurückzog und Platz für Ersatzsänger Axl Rose machte. Neben dem inzwischen 76-jährigen Johnson zeigte sich Angus Young in bewährter Form. Auch mit seinen nun 68 Jahren schlüpfte er wieder in sein modisches Markenzeichen, die Schuluniform. Augenscheinlichste Veränderung beim kalifornischen Comeback: Angus Haupthaar ist nach wie vor lang, aber inzwischen schlohweiß.

