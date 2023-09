Akrobatik und gestrickte Wolle für den Weltfrieden

Mit dem Programm vom Cirkus Cirkör beginnt das Düsseldorf Festival. Doch nicht etwa stricken Zirkus-Artisten selber.

Düsseldorf. Vier Frauen und zwei Männer schwingen sich empor aufs Trapez. Letzteres verbirgt sich hinter einem schweren Vorhang aus Hunderten von weißen Seilen: kleinen und großen, dünnen und dicken, kurzen und ellenlangen. Es schaut aus wie ein zerrissenes Segel oder ein Riesen-Spinnennetz. Vor, in und zwischen dieser suggestiven Kulisse tanzen, schweben und kreisen Akrobaten des schwedischen Cirkus Cirkör. „Knitting Peace“ (Stricken für den Frieden) nennen sie ihre Performance. Kreiert von ihrer Leiterin Tilde Björfors. Doch nicht etwa stricken Zirkus-Artisten selber.

Knoten lösen

Sondern die ungeheuren Mengen von Garn, Fäden und Knäuel stammen zum Großteil von ihrem Publikum. In vielen Städten weltweit. Überall dort, wo der schwedische Polit- und Avantgarde-Zirkus mit diesem Stück seit etwa zehn Jahren gastiert, bat er vorab Zuschauer, selber zu stricken. Mit dieser Zwei-Stunden-Choreographie eröffnete „Cirkus Cirkör“ nun das Düsseldorf Festival - im voll besetzten Theaterzelt auf dem Burgplatz. Kein Zufall, denn Vorstellungen der renommierten schwedischen Kompanie genießen seit Jahren Kultstatus – auch bei dem – überwiegend durch Sponsoren finanzierten - Festival, das in diesem Spätsommer Christiane Oxenfort und Andreas Dahmen zum 33. Mal organisieren.

Gemeinsam etwas erreichen

Mit dem facettenreichen Festival-Programm und ihrem speziellen Mix aus Tanz, Theater, klassischer und moderner Musik – inklusive Jazz – und innovativen Zirkus-Shows beweist das Gründungs-Team Oxenfort/Dahmen erneut Gespür für Themen, die ihnen und vielen Menschen unter den Nägel brennen. Wie der Weltfrieden. So lässt Cirkus Cirkör in „Knitting Peace“ durch die Athleten manche Knoten lösen oder überraschen im Finale mit einer eindrucksvollen Geste: Von drei Riesen-Ballen überreichen die Darsteller drei Bahnen aus gestrickter Wolle von der Bühne an die Zuschauer in der ersten Reihe. Automatisch (ohne zu fragen) reichen sie die hellen Stoffbahnen über ihre Schulter in die nächste Reihe weiter

Ein Bild, das man so schnell nicht vergisst: Das Gefühl stellt sich ein, zusammenzugehören und nur gemeinsam etwas erreichen zu können. Anspielungen an Probleme der Weltkugel lassen sich auch in einem mannshohen Knäuel erkennen. Es rollt durch den Kosmos. Auf ihm trippelt häufig Alexander Weibel, der über eine seltene Spezial-Doppel-Begabung verfügt.

Applaus geerntet

Während er Balance-Kunststücke kopfüber zwischen einem Netz aus Fäden vollführt, lässig auf dem Drahtseil liegt oder auf dem Einrad strampelt – spielt er gleichzeitig Violine, richtig gut, passt sich sogar dem sonoren Moll-Sound des Hauptmusikers an. Klar, dass Weibel schnell zum Publikumsliebling avanciert und den bei den Schluss-Ovationen meisten Applaus und lautesten Jubel erntet.

Insgesamt atmet der Abend eine mystische Atmosphäre – gesteuert aus einem Korb. Wie in einem Aussichtsturm auf einem Schiff erzeugt Samuel „Looptok“ Andersson mit Violine und einer Vielzahl von Instrumenten eine magische Livemusik-Kulisse. Ethnischer Sound mischt sich mit Rock oder zarten Balladen. Manchmal dreht er Lautstärke und Tempo auf und lässt alle musikalischen ‚Puppen‘ tanzen.

Auf den Boden zurückholen

Auch die anderen Solisten brillieren in Akrobatiknummern – klettern eine schwankende Himmelsleiter hoch oder halten in Atem durch manches Schweben, Schwingen und Turnen zwischen Zelt-Himmel und Boden. Wer will, kann sich streckenweise einfach an dieser ästhetischen Körperwelt erfreuen.

Am Ende schaffen die exzellenten Athleten-Darsteller es aber meist, die Zuschauer auf den Boden ihrer Friedens-Botschaft zurückzuholen. Freilich nur in sanften Andeutungen, ohne pädagogischen Zeigefinger.

