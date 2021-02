Essen. Amy Waldmans neuer Roman „Das ferne Feuer“ führt ins afghanische Bergdorf – und lässt in einer opulenten Erzählung Welten aufeinanderprallen.

In den historischen Windschatten nach dem 11. September 2001 hinein hatte Gideon Crane seinen kitschig überzogenen Bestseller „Mutter Afghanistan“ platziert. Über Jahre war das Buch auf den Bestsellerlisten. Es stillte den Informationsdurst der Amerikaner in Bezug auf ein Land, das auf höchst gefährliche Weise relevant geworden war. Als Publicitygenie war der Autor unterwegs gewesen quer durch die vereinigten Staaten mit ihren Buchhandlungen und Hörsälen. Alle wollten ihn sehen, denn nach dem Anschlag kochten die Emotionen hoch.

Sogar in das afghanische Bergdorf pilgerten dann ein paar Touristen, um die authentischen Orte in Augenschein zu nehmen. Zu sehen gab es nicht viel, höchstens das Grab von Fereschta, deren Kindbetttod den rührseligen Kern des Buches gegeben hatte. Ihr zu Ehren und um die hohe Müttersterblichkeit einzudämmen, hat die Stiftung des so erfolgreichen Autors vor Ort eine Klinik errichten lassen, die in strahlendem Weiß mit ihren zwei Stockwerken alles überragt – ein Monument des Gutmenschentums.

Auch die 21-jährige Berkeley-Studentin Parvin Schams erlebte den selbsternannten Missionar. Doch weil sie afghanischer Abstammung ist, erlebte sie ihn intensiver. Irgendwie hörte sie den Ruf der Heimat, die sie als Einjährige mit ihren Eltern verlassen hatte, in ein behütetes amerikanisches Leben. Nun ist sie fast fertig mit ihrem Studium der medizinischen Anthropologie und hat plötzlich ein Ziel vor den Augen. Sie wendet sich an Crane, weil sie ins Dorf will, irgendwann ist sie dort und wohnt bei Fereschtas Witwer Wahid, der inzwischen mit zwei neuen Frauen verheiratet ist, weil das Leben weitergehen muss, besonders wenn man wie er Vater von sechs Kindern ist …

Ein neuer Roman – zehn Jahre nach Amy Waldmans Debüt „Der amerikanische Architekt“

Fast zehn Jahre nach ihrem erfolgreichen Debüt „Der amerikanische Architekt“ widmet sich Amy Waldman aus Brooklyn auch in ihrem zweiten Roman „Das ferne Feuer“ dem Crash der Kulturen. Der ist ihr Thema, denn acht Jahre lang leitete die 1969 Geborene das Südasienbüro der New York Times, von 2001 bis 2005 war sie in Kabul. Wieder ist sie stark, wenn sie reportagehaft die Gegebenheiten vor Ort schildert, wieder lässt ihr Können etwas nach, wenn sie wirkliche Charaktere herauspräparieren möchte.

Ihr Buch über die Konfrontation zweier Welten ist trotz mancher Längen sehr lesenswert. Erzählen heißt in ihrem Falle einkreisen, denn eine allgemein gültige Wahrheit kann es nicht geben. Deswegen brauchen ihre Bücher diesen Umfang. Also lässt sie ihre Nochstudentin Parvin ankommen im Bergdorf mit Sonnencreme, Yogamatte, Energieriegeln, Kosmetiktüchern und manchem mehr, das inmitten verschleierter Frauen völlig unbekannt ist.

Das Fazit: Gerade die, die helfen wollten, haben das Dorf am meisten zerstört

Seit dreißig Jahren herrschen fast ununterbrochen Krieg, Korruption und Männer im Land. Die Amerikaner haben die Sowjets abgelöst in dieser prädigitalen Welt. Parvin will Gutes tun, am besten in der Klinik ihres Ideengebers. Doch die ist ein potemkinsches Dorf, weil die Frauen in dieser vorzivilisatorischen Gegend sich nicht von Männern untersuchen lassen und eine Ärztin nur einmal in der Woche vor Ort ist. Und als US-Truppen dann gar eine Straße bauen wollen in dieses durch ein Buch exponierte Dorf, nehmen die Ereignisse noch mindestens eine andere Wendung. Der clevere Wahid bringt es auf den Punkt: „… dass dieser Boden Fremde noch nie willkommen geheißen hat.“

Dabei wollte Parvin nur Gutes tun. Sie liest den Frauen aus dem bewussten Buch vor, doch hält es dem Realitätstest nicht stand. Bald explodieren die ersten Sprengsätze. Vielleicht hätte Parvin die Einwände ihrer Professorin ernster nehmen sollen. Die nannte Cranes Buch „sentimentales Gewäsch“ und schlimmer noch: „postkoloniales Machwerk“. Sie hatte ihrer naiv romantischen Studentin mit auf den Weg gegeben, dass es eine wohlwollende Besatzung nicht geben kann. Nach fünf Monaten ist es für Parvin Zeit zu gehen. Als Essenz dieses ausschweifenden Buches bleibt, dass gerade die, die helfen wollten, das Dorf am meisten zerstörten. Gut gemeinte Eingriffe können die schlimmsten von allen sein. Diese Erkenntnis trifft wie ein Hammerschlag.

Amy Waldman. Das ferne Feuer. Roman. Aus dem Englischen von Brigitte Walitzek. Schöffling, 496 S., 26 €