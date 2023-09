Apache 207 geht auf Tour: 2024 kommt er wieder nach NRW

Essen. Apache 207 ist einer der beliebtesten und am stärksten gefeierten Künstler des Landes: 2024 geht er wieder auf Tour. Und kommt auch nach NRW.

Auf 6,3 Millionen monatliche Hörerinnen und Hörer kommt Apache 207 auf Spotify. Sein Song „Komet“ mit Udo Lindenberg steht bei fast 153 Millionen Streams, sein Evergreen-Song „Roller“ steht bei mehr als 377 Millionen Streams. Erst am Samstagabend ging seine Open-Air-Tour zu Ende, doch es ist schon jetzt klar: Apache kommt auch 2024 wieder nach NRW.

Er ist einer der auffälligeren Künstler. Dementsprechend reichte Apache auch eine klassische Ankündigung für seine Arena-Tour 2024 nicht aus: Und so kündigte er am Sonntagabend mit Laserstrahlen seine Auftrittsorte an - in jeder Stadt, in der Apache 2024 auf der Bühne stehen wird, war am Himmel ein Laserstrahl zu sehen.

Apache 2024 auf Tour: Er kommt auch nach NRW

In diesen Städten steht der 25-Jährige auf der Bühne

Berlin

Frankfurt

Dortmund

Hamburg

Hannover

Köln

Leipzig

München

Wien

Zürich

Auch 2023 war Apache in NRW zu Gast. Beim Festival San Hejmo wurde der Rapper von mehreren tausenden Fans frenetisch gefeiert worden. Doch dann kam es zu gleich zwei Zwischenfällen im Publikum.

Zudem war Apache für gleich zwei Konzerte am Essener Seaside Beach zu Gast. Binnen weniger Minuten waren die Tickets für die Veranstaltungen ausverkauft. Die Essener Fans bekamen dann aber einen anderen Apache, als sie erwartet haben.

Apache 207 kommt zu Konzerten nach Köln und Dortmund

Und nun können sich Fans des Chart-Stürmers mit Köln und Dortmund auf zwei weitere Konzerte im kommenden Jahr in NRW freuen. In Stuttgart und Mannheim hängen an der Hans Martin Schleyer Halle und der SAP Arena mit großen Buchstaben Plakate mit der Aufschrift „Apache 207 Arena Tour 2024“.

Die Tickets für die Apache-Tour 2024 gehen am 21 September um 16 Uhr in den Vorverkauf. Weitere Informationen gibt es auf eventim.de.

Apache 207 ist Volkan Yaman in Ludwigshafen großgeworden. Mit „Gartenstadt“ hat der 25-Jährige im Sommer sein drittes Album veröffentlicht. Es ist eine unterhaltsame Platte, ein echtes Sommeralbum.

Weitere Nachrichten aus NRW gibt es hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur