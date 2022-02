Ausgegraben: Gold und Silber, Waffen und Skelette

An Rhein und Ruhr. Einmal im Jahr stellen die Archäologen des LVR ihre spektakulärsten Funde vor. Dieses Mal sind einige Schätze vom Niederrhein dabei.

Für den Laien sind sie auf den ersten Blick von niederrheinischen Kieselsteinen kaum zu unterscheiden, jedenfalls auf den ersten Blick. Dann fallen die Einkerbungen auf und dass einer zerbrochen ist. Für die Archäologen des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) jedoch sind die etwas mehr als murmelgroßen Steine Zeugnis der kriegerischen Früh- und Vorgeschichte. Gefunden wurden sie in Emmerich-Praest auf der Blouswardt, einem Ort, den selbst Einheimische kaum namentlich kennen dürften.

Dort, wo heute ein denkmalgeschützter Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert auf einer gerade mal zwei Meter messenden Erhöhung im Feuchtgebiet Hetter steht, ist einer der ältesten Siedlungskerne des Niederrheins. Der Name deutet es an: Wardt oder Warft ist in der alten Flussniederung, was im Wattenmeer eine Hallig ist: eine Erhöhung auf der die Menschen seit der Bronzezeit, also seit rund 3000 Jahren, erstmals anlegten.

Opas Schwert aus der Kiesgrube, gerade gebogen

Die Archäologen des LVR haben hier knapp zwei Meter übereinander Ablagerungen gefunden: Spuren der dauerhaften Besiedlung – darunter jene tönerne Schleudergeschosse, die von Menschen aus dem letzten halben Jahrtausend vor Christi Geburt sind. Die Kelten nutzten sie als Jagd- oder Kriegswaffe. Was uns die Archäologen nicht erzählen, ist, ob sie sich auf diese Weise gegen den Wolf wehrten.

Dass der Niederrhein seit der Römerzeit ein von Einwanderern immer wieder neu besiedelter Kulturraum ist, ist bekannt, doch dieses Mal haben die Archäologen bei ihren 2021-er Funden auch einige Stücke aus vorrömischer Zeit in die Vitrinen gepackt.

Tönerne Geschosse: Die auf der Blouswardt siedelnden Kelten nutzten offenbar Schleudern zur Jagd und zum Krieg. Foto: Jürgen Vogel/LandesMuseum Bonn / LVR

Erst kürzlich hat ein reumütiger Finder aus Wesel ein vom Großvater aus einer Kiesgrube entferntes Keltenschwert als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Beim Aufräumen während der Pandemie war ihm das Erbstück wieder in die Hände gefallen, das der Opa 1950 gefunden und gerichtet hat, so der LVR. 2017 klang die Geschichte noch ein wenig anders: Das Schwert, das Opa Albert, der Baggerfahrer in der Kiesgrube, einst fand, nahm sein Enkel als Schwert des Heiligen Martin mit auf eine Veranstaltung.

Zuvor war das gekrümmte Schwert in den 70er Jahren aus einer Bierlaune heraus von einem Schmied begradigt worden. Das Schwert, so der LVR, war als Grabbeigabe im 9. Jahrhundert vor Christus in die Erde gelegt worden. Wohl wissend um Grabräuber, hatte man es gekrümmt, um es unbrauchbar zu machen. Wie in diesem Fall die Kiesgrube so ist auch in anderen Fällen der Raubbau an Bodenschätzen in der Jetztzeit, der den Archäologen Blicke in die Vergangenheit unserer Heimat eröffnet.

Eines der großen Schaustücke der Bonner Ausstellung ist ein Brunnen aus römischer Zeit, der beim Kiesabbau bei Bornheim-Uedorf zu Tage gefördert wurde. Dank einer als Bauopfer in den Brunnen geworfenen Münze mit dem Kopf des Tetricus (271-274) lässt sich der Bau zeitlich genau eingrenzen, knapp hundert Jahre später wurde das Landgut wohl zerstört, weitere Münzen und eine geschändete Jupitersäule waren in den Brunnen geworfen worden – und feiern nun knapp 1750 Jahre später Wiederauferstehung.

Der Schatz vom Silberacker und die Goldmünzen von Goch

Vergleichsweise jung hingegen sind Fundstücke aus Goch: Dort wurde beim Bau des gotischen „Hauses zu den fünf Ringen“ aus dem 14. Jahrhundert gefunden. Warum genau diese Münzen 100 Jahre später als Bauopfer herhalten mussten, ist den Archäologen ein Rätsel.

Besonderes Bauopfer: Im mittelalterlichen Goch wurden in einem bronzenen Kochgefäß diese zwei Goldmünzen in einer Kellerecke niedergelegt – bei der Sanierung des „Fünf-Ringe-Hauses“ aus der Gotik kamen sie wieder zum Vorschein. . Foto: Jürgen Vogel/LandesMuseum Bonn / LVR

Immerhin haben sich Bauopfer bis heute erhalten in dem Brauch niederschlägt, bei Grundsteinlegungen in einer Zeitkapsel auch die aktuellen Münzen zu versenken. Ob die Historikerinnen des Jahres 4000 unter Palmen an der tropischen Küste des Niederrheins dermaleinst den Wechsel von D-Mark zum Euro entschlüsseln werden?

Reichlich „Kleingeld“ fand auch Peter Bluth, der mit offizieller Genehmigung mit seiner Sonde Äcker begeht und in Ossenberg bei Rheinberg fündig wurde. Er und sein Sohn Moritz fanden dort frisch nach dem Pflügen über 200 Silbermünzen, geprägt mit Bildnissen des Utrechter Bischofs Balduin II. und dessen Bruders Floris III. von Holland in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts, die vermutlich bei einem mittelalterlichen Handel hierhin gerieten und unter der Erde gehortet wurden. Wert pro Stück, so hat es der ehrliche Finder recherchiert: rund 1000 Euro. Immerhin: er bekommt Finderlohn und eine Münze durfte er auch behalten.

Münzfunde erzählen immer noch eine angenehmere Geschichte von Opfern als viele andere Fundstücke. So wurde auf dem Gelände der Abtei in Essen-Werden, wo sich heute die Folkwangschüler den schönen Künsten widmen, Holzsärge eng gestapelt gefunden. Die Leichen des Begräbnisplatzes der Königlich-Preußischen Strafanstalt des 18. Jahrhunderts zeugen mit Sägespuren am Schädel und abgesägter Hand von anatomischen Studien, so die Forscher. Es ist also nicht alles schön anzusehen im Bonner Landesmuseum.

Und hier kann man die Schätze bewundern:

Zu sehen ist die Schau bis zum 8. Mai 2022, di-so 11-18 , Eintritt: zehn Euro im LVR-Landesmuseum Bonn, Colmantstraße 14-16. Dafür gibt es im Paket die Ausstellung „Roms fließende Grenzen“: der niedergermanische Limes ist das jüngste Weltkulturerbe des Landes.

