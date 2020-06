Ausstellung: Wie Winnetou zum Touristenmagneten wird

Der Titel klingt heute geradezu prophetisch: Das Paradies vor der Haustür. Unter diesem Stichwort untersucht das Sauerland-Museum in Arnsberg die Wechselwirkung von Industrialisierung, Tourismus und Strukturwandel zwischen Ruhrgebiet und Sauerland. Zwei Wochen nach ihrer Eröffnung musste die große Schau im März coronabedingt geschlossen werden. Jetzt ist sie mit einer abstandssicheren Besucherführung wieder geöffnet und wird bis zum 4. Oktober verlängert. Ab sofort sind auch wieder Führungen bis 10 Personen möglich.

Gleich zum Auftakt erzählt Adolf Tegtmeier alias Jürgen von Manger, dass er „von Hagen wechkommt“ und das Sauerland eines der letzten Paradiese sei. Wer will sich in einen überfüllten „Düsenbomber“ setzen, wenn er zwischen Attahöhle und Kahlem Asten frische Luft umsonst genießen kann. Die Filmepisode aus den späten 1960ern markiert eine Umbruchsituation. Der Nachkriegsdeutsche kann sich jetzt Fernreisen, sogar Flugreisen, leisten. Warum soll er dann noch am Möhnesee zelten?

Historische Entwicklung

„Wir erzählen die historische Entwicklung des Tourismus im Sauerland von den Anfängen bis zur Gegenwart“, erläutert Museumsleiter Dr. Jürgen Schulte-Hobein das Konzept. Bei den Recherchen haben er und Dr. Ulrike Schowe festgestellt, dass Ausstellungen zu diesem Thema ausgesprochen selten sind, und beim Rundgang wird auch deutlich, warum: Zahlreiche Faktoren müssen zusammenspielen, damit eine erfolgreiche touristische Entwicklung in Gang gesetzt werden kann. „Ohne die Industrialisierung und Urbanisierung im Ruhrgebiet hätte sich der Tourismus im Sauerland nicht so entwickeln“, erläutert Schulte-Hobein. Die rauchenden Schlote und die Berufskrankheiten der Bergleute wecken das Bedürfnis nach intakter, gesunder Natur, der erste tarifliche Urlaub wird 1903 gewährt, die Ruhrtalbahn und die Nebenstrecken nach Willingen und Winterberg werden gebaut – aus wirtschaftlichen Motiven zwar, aber für den Tourismus sind sie ein Beschleuniger.

Freibaden wird modern

1890 wird der SGV als Sauerländischer Tourismusverein gegründet, 1907 folgt der erste Skiclub; der Bau von Talsperren zur Trinkwasserversorgung ermöglicht das neue Vergnügen des Freibadens, die Jugendbewegung führt 1912 zur Gründung der ersten Jugendherberge auf Burg Altena.

Die ersten Sommerfrischler übernachten in Fremdenzimmern auf Bauernhöfen, wie dem Hof der Familie Deimann in Schmallenberg, die ab 1917 erste Gästezimmer anbietet, woraus ein überregional renommiertes 5-Sterne-Hotel wächst. Privatpensionen entstehen, dann einfache Hotels, nach der Währungsreform 1948 kommt das Zelten in Mode. „Anfangs strömen die Menschen mit dem Fahrrad ins Sauerland, dann tritt der Wohnwagen seinen Siegeszug an, ab der 50er Jahre boomt der Wintersport“, fasst Schulte-Hobein zusammen. Die ersten Wintersportler reisen in Scharen mit Sonderzügen nach Winterberg, wie Filme aus dem WDR-Archiv belegen. Die meisten von ihnen sind Anfänger, und viele Ärzte versorgen sich in den Wäldern mit geraden Ästen, um die Knochenbrüche zu schienen.

400.000 Besucher pro Saison

Als es Nachkriegsdeutschland so gut geht, dass das Automobil in die Haushalte einzieht, entwickelt sich ein neues Geschäftsfeld: der Tagestourismus. Jetzt tritt der Held von Generationen ins Rampenlicht. Der bekannte Schauspieler Pierre Brice spielt Winnetou beim Elspe-Festival. 1977 ehrt das Jugendmagazin Bravo diese Sensation sogar mit einem Starschnitt in 20 Teilen, den das Sauerland-Museum stolz präsentiert. 300.00 bis 400.00 Besucher wollen Pierre Brice pro Saison sehen. Auch die Kultur wird zum Tourismusfaktor.

Die Ausstellung reißt ebenfalls an, wie Zeitgeistthemen den Tourismus beeinflussen, etwa, wie in den 1970er Jahren die neue Ökobewegung zu dem Angebot „Ferien auf dem Bauernhof“ führt oder wie die Mountainbike-Szene in den 1990ern Winterberg von einem Ziel für Kegelfahrten in einen Lifestyle-Hotspot verwandelt.

Tourismus ist abhängig vom Strukturwandel. „Als die Schlote im Ruhrgebiet aufhörten zu rauchen, musste sich das Sauerland ganz neu aufstellen und wird seither zu einer Active Area ausgebaut“, so Schulte-Hobein. Willingen und Winterberg entwickeln sich zu hochtechnisierten Wintersportzentren, der Ruhrtalradweg bedient die im E-Bike-Zeitalter immer größer werdende Klientel der Radtouristen. Auf dem Ruhrtalradweg wirbt das Sauerland-Museum übrigens auch mit Aufstellern für die Ausstellung.

Veränderungen in der Zukunft

Und wieder steht eine Weichenstellung an. Was macht der Klimawandel mit dem Wintersport der Zukunft? „Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen“, ergänzt Ulrike Schowe. „Themen wie spiritueller oder entschleunigter Tourismus werden derzeit aktuell. Ich finde es spannend, wie sich Tourismus immer wieder verändert.“

Der museale Blick auf die Campingkultur an den Sauerländer Seen ist übrigens ein Beispiel für den beständigen Wandel. Denn er erhält durch Corona neue Aktualität. Camping in der Natur vor der Haustür liegt in diesem Sommer plötzlich wieder voll im Trend, wo Fernreisen noch nicht wieder möglich oder gesundheitlich zu riskant sind.