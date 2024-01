Bei den Ehrlich Brothers ist bald Schluss

In der Region Die Fans von Andreas und Chris Ehrlich haben noch einmal Gelegenheit, das Duo mit der Show „Dream and Fly“ zu sehen. Wie es weitergeht.

Seit Ende 2019 touren Andreas und Chris Ehrlich mit ihrer Show „Dream & Fly“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Eine Million Menschen haben seither das Magier-Duo und ihre Illusionen auf der Bühne gesehen und gefeiert. Das Interesse an dem zauberhaften Spektakel scheint ungebrochen zu sein. Doch nach vier Jahren ist im Mai Schluss.

Was danach kommt, steht schon fest. Aber lassen wir zum Abschied erst einmal „Dream & Fly“ Revue passieren. Es ist eine Show der Superlative – und die verlangt nach einem ganz besonderen Anfang. Wie aus dem Nichts erscheinen Andreas und Chris Ehrlich mit einem Helikopter auf der Bühne. Außerdem verwandeln die Brüder aus Herford mit gewaltigen Feuerflammen einen zerbeulten Kleinwagen in einen goldenen Lamborghini.

Die Ehrlich Brothers haben einen spektakulären Trick zum Show-Finale von „Dream & Fly“

Naschkatzen und -kater jeglichen Alters dürften beim Anblick des größten Süßigkeitenglases der Welt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Prall gefüllt mit Tausenden Bonbons erscheint es wie durch Zauberhand auf der Bühne. Und wem das immer noch nicht spektakulär genug ist, der kann die Ehrlich Brothers auch dabei bestaunen, wie sie den Kindheitstraum vom Fliegen wahr werden lassen. Schwerelos heben sie von der Bühne ab und verwandeln sich zum Finale in Schmetterlinge.

Bei der Show lernen die Ehrlich Brothers auch fliegen. Foto: Ralph Larmann

Ein letztes Mal passiert das Mitte Mai in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Vorher kommen die Brüder allerdings noch für Termine von „Dream & Fly“ nach Oberhausen, Düsseldorf, Köln und Dortmund. Fans von Chris und Andreas Ehrlich müssen nicht traurig sein, schon im Dezember kehren die beiden Zauberer mit einem neuen Programm auf die Bühnen der Republik zurück.

Neue Show „Diamonds“ der Ehrlich Brothers skommt auch nach NRW

Los geht es mit „Diamonds“ am 27. Dezember in der Festhalle in Frankfurt. Neben der Main-Metropole stehen bisher Stuttgart und Hannover auf dem Tourplan. Doch keine Sorge, auch die Fans in NRW werden in den Genuss von „Diamonds“ kommen. In den kommenden Wochen und Monaten startet unter anderem der Vorverkauf für Dortmund, Oberhausen und Düsseldorf.

Das bietet die neue Show „Diamonds“?

Was genau erwartet das Publikum bei der neuen Show? Die Ehrlich Brothers touren seit zehn Jahren mit ihren Illusionen durch die Lande und nehmen diesen Geburtstag zum Anlass für eine neue Show. In „Diamonds“ bringt das Duo die spektakulärsten Illusionen aus einem Jahrzehnt auf die Bühne – in neuen Arrangements.

Die Brüder verbiegen Bahnschienen mit bloßen Händen, lassen einen zehn Tonnen schweren Monstertruck erschienen und auch die Schmetterlinge aus dem Finale von „Dream & Fly“ kommen zurück. Die Illusionen, die David Copperfield einst von den Zauberbrüdern erwerben wollte, sind ebenfalls dabei: Aus einem kleinen Kern wächst in Sekunden ein echter Orangenbaum. Zum großen Finale lassen die Weltrekord-Magier es in der gesamten Arena schneien.

Einziger Wermutstropfen: Die Laufzeit von „Diamonds“ ist auf ein Jahr begrenzt. Doch auch für die Zeit danach dürften Chris und Andreas Ehrlich noch das eine oder andere Ass im Ärmel haben – Zauberer eben.

Preise und Termine „Dream & Fly“

19.+20.1. Oberhausen, Fr 20 Uhr, Sa 14+19 Uhr, Rudolf-Weber Arena. Tickets ab ca. 50 Euro gibt es u.a. hier.

21.1. Düsseldorf, 12.30+17.30 Uhr, PSD Bank Dome. Karten für ca. 52 Euro gibt es u.a. hier.

24.+25.2. Köln, Sa 19 Uhr, So 11+16.30 Uhr, Lanxess Arena. Karten ab ca. 51 Euro gibt es u.a. hier.

20.+21.4. Dortmund, Sa 19 Uhr, So 11+16 Uhr, Westfalenhalle. Karten ab ca. 49 Euro gibt es u.a. hier.

