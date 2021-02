Bernardine Evaristos Roman „Mädchen, Frau etc.“

Essen. Bernardine Evaristo ist die erste schwarze Autorin, die je den Booker Preis erhielt: Ihr vielstimmiger Roman „Mädchen, Frau, etc.“ rüttelt auf.

Die 62-jährige Londoner Autorin Bernardine Evaristo ist die erste Schwarze, die je den Booker Preis erhielt; so, wie einst Toni Morrison die erste schwarze Autorin war, die je mit dem Nobelpreis geehrt wurde. Das war übrigens 1993 und sie blieb die bislang Einzige.

Wenn wir daran erinnern, dass Bernardine Evaristo sich den Booker Preis 2019 noch teilen musste, mit der weißen Kanadierin Margaret Atwood, wird die hellhäutige Übermacht deutlich, gegen die Evaristo literarisch ankämpft: Dieser verstellte Blick der angeblich weltoffenen Kulturmenschen. Die dann doch nur noch staunen können, wenn die betagte Rentnerin Winsome, die nach langen Jahren in England nach Barbados heimgekehrt ist und sich dort mit Freundinnen zum Leseclub trifft, ihre Lieblingsautoren aufzählt: „Olive Senior aus Jamaika, Rosa Guy aus Trinidad, Paule Marshall aus Barbados, Jamaica Kincaid aus Antigua und Maryse Condé aus Guadeloupe“.

Eine Lese-Einladung, die mit Trotz und Stolz ausgesprochen wurde

Nie gehört? Eben. Es wäre nun immerhin „Bernardine Evaristo aus England“ zu wünschen, dass sie viele europäische Leser findet, nur ist ihr Roman kein leicht zu lesendes Werk, aus mehreren Gründen. Evaristo spart sich die Punkte am Satzende, nur die einzelnen Kapitel erhalten einen Schlusspunkt und gleichen so eher Langgedichten, eine Zeile kann auch schon mal nur aus einem Wort bestehen. Ihr Personal würde locker für zwei Frauenfußballmanschaften reichen, immer wieder stoßen wir auf literarische Pässe von einer Randfigur zur nächsten, auf versteckte Bezüge, Anspielungen. Und dann hat sich Evaristo ganz offensichtlich nicht weniger vorgenommen als alle Lebensformen, Lebensmöglichkeiten schwarzer Frauen in einer von Weißen dominierten Gesellschaft durchzuspielen: So wirkt ihr Werk wuchtig, sperrig – herausfordernd. Eine Lese-Einladung, die mit Trotz und Stolz ausgesprochen wurde.

Klammer des Romans ist eine Theaterpremiere: Amma, lesbische Regisseurin, ist endlich am etablierten National Theatre angekommen. Hier treffen wir ihre Clique und ihre Tochter Yazz, deren Studienfreundinnen uns wiederum in die Londoner Oberschicht führen und zu der Frage, warum junge Nordafrikanerinnen in England sich heute noch auf arrangierte Ehen einlassen. Ammas beste Freundin Shirley ist Lehrerin im Brennpunkt, einer ihrer besten Schülerinnen, Carole, hat sie zum Studium verholfen; nun arbeitet Carole in der Londoner City und ist trotzdem unglücklich, zu weit entfernt vom Startpunkt ihres Lebens vielleicht.

„Erst war sie Tochter, dann Ehefrau und Mutter und jetzt auch noch Großmutter“

Shirleys Mutter Winsome wiederum, die heimgekehrt ist nach Barbados, die am Meer lebt und in der Wärme, wird von Enkelin Rachel mit einer Frage konfrontiert, die sie nicht beantworten kann: Wer warst du, als du eigenständig warst? Winsome denkt, das war sie doch nie, „erst war sie Tochter, dann Ehefrau und Mutter und jetzt auch noch Großmutter und Urgroßmutter“.

„Mädchen, Frau, etc.“: Das gegenwärtige Versprechen moderner Gesellschaften, jeder könne alles sein, alles tun, gilt eben nicht für alle. Evaristo erzählt von Frauen und ihren Rollen, von ihrem Sichfügen und ihrem Dagegenkämpfen, sie erzählt mit Nachdruck, atemlos – ein Buch, das seine Leser am Arm packt und schüttelt.

Bernardine Evaristo: Mädchen, Frau, etc. Tropen Verlag, 512 S., 25 €.