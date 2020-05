Biografie: Der junge Friedrich Engels im Wupper-Tal

Im Engels-Jahr 2020 präsentiert Dirk Walbrecker ein außergewöhnliches Werk: „Auf Bruch – Der junge Engels im Wupper-Tal“. Auf 280 Seiten lässt der Wuppertaler Autor die Leser in die frühe Industriegeschichte eintauchen. Der fiktionale Jugendroman aus der Ich-Perspektive von Friedrich Engels (1820-1895) basiert auf historischem Hintergrund und liest sich wie ein Tagebuch.

„Meterweise“ Lektüre von und über Friedrich Engels hat Walbrecker (75), Verfasser von über 50 Kinder- und Jugendbüchern, zur Recherche seines jüngsten Werkes durchgeackert. Auch Briefe, Notizen, Zeichnungen hat er studiert, sich mit Historikern ausgetauscht. Im Mittelpunkt seiner Forschungen stand für Walbrecker die Persönlichkeit des jungen Engels.

Der wurde am 28. November 1820 in Barmen geboren, als erstes Kind des gleichnamigen Baumwollfabrikanten Friedrich Engels (1796-1860) und dessen Frau Elisabeth. Der Titel „Auf Bruch“ ist zweideutig: Zunächst ist der Name des Viertels gemeint, in dem die Fabrikantenfamilie 40 Wohnhäuser und Werkstätten hatte. Der doppelte Sinn ergibt sich durch die gesellschaftlichen Umschwünge in der Frühindustrialisierung.

Erzählerisch ansprechend gestaltet Walbrecker ein historisches Porträt, welches das 14. bis 16. Lebensjahr von „Fritz“ umfasst. Darin lässt er ihn soziale Ungleichheit in nächster Nähe erleben, aber auch Freude an Gedichten und Musik empfinden. Kritisch betrachtet der Teenager die technischen Fortschritte, die Wuppertal vor etwa 150 Jahren zum „deutschen Manchester“, also zu einem der wichtigsten Textilstandorte Europas machten. Aus der Sicht des Jungen beschreibt Walbrecker das Elend des Proletariats an den Webstühlen und Probleme wie Alkoholismus und häusliche Gewalt.

Der Gymnasiast war ein feingeistiger Junge

Der Gymnasiast Friedrich Engels sieht bei seinen Streifzügen am Wupperufer die bunten Abwässer der Elberfelder Garnfärbereien, die den Fluss verseuchen. Man kann sie fast riechen, die stinkende Kloake. Das Volkslied „Die Gedanken sind frei“, ein Leitmotiv im Buch, geht Engels nicht aus dem Kopf: In seinen Überlegungen spricht er aus, was die herrschen­de Klasse verschweigt.

Auch die Fabrikantenfamilie in der Welt um 1835 erwacht im atmosphärisch-dichten Roman zum Leben und spiegelt Gesellschaftsgeschichte. Der feingeistige Junge, der Älteste von acht Geschwistern, liebt Beethoven und Goethes Gedichte. Die Geschäfte des strengen Vaters interessieren ihn wenig. Früh ruft der spätere Gesellschaftstheoretiker, Journalist und Kommunist, der 1895 in London starb, nach einer gerechteren Welt. Eine sehr erhellende, empfehlenswerte Lektüre.

Dirk Walbrecker: „Auf Bruch – Der junge Engels im Wupper-Tal“. Edition Köndgen, 280 Seiten, 18,20 €