Bischof Overbeck: Beethoven zwischen Konflikt und Erlösung

„Dass Beethoven – ich bin im ländlichen Teil Marls aufgewachsen – mir an der Wiege gesungen worden ist, kann man wohl nicht sagen. Die Begegnung kam nach und nach – auch durch Instrumente. Ich habe erst Flöte gespielt, dann Klavier, schließlich Oboe. So ab meinem zehnten Lebensjahr war Beethoven mir ein Begriff.

Natürlich kam die wirkliche Erkenntnis, um was für eine große Musik es da geht, später. Das betraf in meinem Fall nicht nur die Sinfonien. Vor allem die Chorwerke haben mich früh beeindruckt. Zwei Werke haben für mich bis heute eine besondere Bedeutung. Das ist einmal die Missa Solemnis, die eines der wenigen Werke dieser Gattung ist, die ich immer als Sinfonie mit unterlegtem Text verstanden habe. Da empfinde ich ganz stark Beethovens Intuition, den Texten der Liturgie, die ich ja jeden Tag feiere, als Komponist ideal zu begegnen – wie es vielleicht nur Mozart und Haydn vor ihm gelang. Das Agnus Dei, aber auch Teile des Credo sind für mich besonders beeindruckende Beispiele dafür.

„Die faszinierendste Form, Musik zum Ausdruck zu bringen, ist die der Stimme“

Das andere Werk ist die Neunte Sinfonie, eben auch wegen des großen Chores. Den habe ich schon als Schüler gesungen. So etwas prägt. Eigentlich ist aber die Eroica für mich die wichtigere Sinfonie. Aber biografisch und im Blick auf den Schlusschor gibt es eine große Neigung zur Neunten. Sie passt übrigens bestens zu mir, da ich nun auch Europa-Bischof der Bischofskonferenz bin. Für mich bleibt die faszinierendste Form, Musik zum Ausdruck zu bringen, die der Stimme – noch mehr als die des Instrumentes. Und in beiden genannten Werken geschieht das auf überragende Weise. Hinter beiden Werken steht natürlich auch eine geistesgeschichtliche Perspektive, die mich schon lange beschäftigt, schon als Student in Münster, später in Rom, aber auch hier in Essen. Es geht mir um die musikalische Auseinandersetzung Beethovens mit geistesgeschichtlichen Entwicklungen ungewöhnlichen Ausmaßes seiner Zeit.

Das ist in seiner Lebenszeit weiß Gott der Fall, vor allem wenn man an die Eroica und an Napoleon denkt. Aber noch mehr, wenn man die dahinterstehenden Herausforderungen in den Blick nimmt, nämlich die gesellschaftliche Emanzipation, aber auch die politischen Konflikte und philosophischen Erlösungsperspektiven jener Zeit des frühen 19. Jahrhunderts. Das beschäftigt mich immer wieder. Ich höre diesen Hintergrund in Beethovens Musik immer mit; auch insofern ist Beethoven einzigartig. Denn sein Werk ist für mich eine Musik des Scheiterns an diesen Herausforderungen und gleichzeitig eine des Aufbegehrens dagegen. Ich finde manchmal auch, dass er hier einen tiefen Sinn für das Einfache und Stille jener Epoche entwickelt und genial in Musik umsetzt.

„Es ist das Gefühl des Mitgenommenwerdens in eine weite Welt mit vielen Perspektiven“

Für mich wird zudem dieses Wesen seiner Musik auch in den Brennpunkten seines Lebens - Bonn und Wien im 18. und 19. Jahrhundert - deutlich. Vielleicht stehen beide Städte für einen religiösen Konflikt Beethovens: dass hier jemand, der typisch für seine Zeit sozialisiert worden ist, diesen Weg später auch ausgelitten hat, und zwar mit jener großen Innerlichkeit, die unsere religiöse Tradition kennt, die aber auch vor immenser Gewalt und Macht nicht zurückschreckt.

Wie soll ich das Gefühl beschreiben, wenn ich Beethoven höre? Es ist das Gefühl des Mitgenommenwerdens in eine weite Welt mit vielen Perspektiven. Wenn ich das Tripelkonzert oder das wunderbare Violinkonzert höre, geht es mir so, ebenso bei der Eroica oder der Ersten Symphonie. Dann befinde ich mich wirklich auf einer Reise, auf der ich nicht bedrängt werde wie beim Hören von Wagner, sondern frei weiter gehen und Neues entdecken kann. Beethoven ist mir gerade in dieser seiner Art sehr nahe, Musik zu einer Welt zu erschaffen, ohne diese zu ideologisieren.“

Aufzeichnung: Lars von der Gönna