„Blade Runner 2019“ ist weiblich – und ein neuer Comic

Michael Green hat mit Hampton Fancher das Drehbuch zu „Blade Runner 2049“ geschrieben, der als Fortsetzung des Kult-Films von Ridley Scott vor zweieinhalb Jahren in die Kinos kam und zwei Oscars gewann. Für sein neuestes Projekt hat der Autor (70) aus New York zwar das Medium gewechselt, ist aber im selben Universum geblieben. Die soeben erschienene Graphic Novel „Blade Runner 2019“ verdient nicht nur für eingefleischte Fans des Science-Fiction-Klassikers das Prädikat „Pflichtlektüre“.

„Blade Runner“ ist längst Legende. Das gilt für den Roman aus der Feder von Philip K. Dick, der 1968 unter dem Namen „Do Androids Dream of Electric Sheep?“ erschien. Das gilt aber noch mehr für die Verfilmung von Regisseur Ridley Scott aus dem Jahr 1982, die als Monolith des Genres und der gesamten Filmgeschichte gilt.

Eine Frau ersetzt im Comic Harrison Ford als „Blade Runner“

„Blade Runner 2019 – Los Angeles“ heißt der erste Band dieser neuen Graphic-Novel-Reihe, die im „Blade Runner“-Universum spielt. Foto: Panini Comics

Im Film geht Schauspieler Harrison Ford als Ermittler einer Spezialeinheit der Polizei von Los Angeles – genannt: die „Blade Runner“ – auf die Jagd nach Androiden, die sich verbotenerweise auf der Erde aufhalten und hier Replikanten genannt werden. Im neuen Comic haben sich Michael Green und Co-Autor Mike Johnson dazu entschieden, diese zentrale Rolle einer Frau zu übertragen. Sie heißt Aanah Ashina, hat schwarze Haare, eiswasserblaue Augen und wird nur „Ash“ gerufen.

Auch die männlichen Kollegen zollen dieser toughen, gnadenlosen Polizistin mit der Lizenz zum Töten ihren Respekt. „Ash“ gilt als Beste im Kreis der „Blade Runner“. Sie erhält nun den Auftrag, die verschwundene Familie eines mysteriösen Milliardärs aufzustöbern, die angeblich von Replikanten entführt worden sein sollen. Und „Ash“ weiß, dass sie wieder über Roboter-Leichen wird gehen müssen.

Die Geschichte spielt an jenen Schauplätzen des verseuchten und überbevölkerten L.A., die schon im Originalfilm im Fokus standen. Zeichner Andrés Guinaldo ist es dabei auch eindrucksvoll gelungen, die düstere, dystopische Atmosphäre zu bewahren, die Ridley Scotts Meisterwerk bis heute auszeichnet. Gewidmet haben die drei Macher ihre Graphic Novel dem Schauspieler Rutger Hauer, der im Film den Replikanten „Roy Betty“ gespielt hat, sowie Syd Mead, der für das Design der „Blade Runner“-Welt verantwortlich war. Beide sind 2019 verstorben.