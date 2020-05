Blake Lively als Action-Heldin im Film „The Rythm Section“

Ein Schießeisen ist für sich noch keine Waffe. Man muss damit schießen und treffen. Ian Boyd, ehemaliger MI6-Mann für grobe Aufgaben, bringt das für seine Schülerin so auf den Punkt: „Du musst deine Atmung kontrollieren und den ganzen Bereich Rhythmus in den Griff kriegen. Wie in der Musik. Dein Herz ist das Schlagzeug, deine Atmung ist der Bass. Wenn du das kontrollierst, kontrollierst du dich selbst.“ Die Frau mit der Waffe beherzigt das, zielt noch einmal und trifft. Stephanie hat ihre Rhythmusabteilung gefunden und der Film seinen Titel erklärt.

„The Rythm Section – Zeit der Rache“: Um Rache geht es in dieser jüngsten Arbeit von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die seit 1987 vornehmlich als Produzenten der Bond-Filme in Erscheinung treten. Blake Lively, die vor drei Jahren in „The Shallows“ in aufregendem Bikini-Soloauftritt einen Hai bekämpfte, agiert nun als Stephanie Patrick weit weniger glamourös. Wir lernen die junge Frau als seelisches Wrack kennen, gefangen im Sumpf von Drogen und Prostitution, seit ihre Familie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Dann erhält sie Besuch von einem Reporter, der ihr eröffnet, dass das Unglück Folge eines Bombenattentats war. Diese Nachricht weckt Stephanies Lebensgeister, aber zum Töten war sie noch lange nicht bereit. Das lernt sie erst jetzt, in der Einöde Schottlands unter den Fittichen von Ian Boyd (Jude Law), der allerdings Zweifel hegt, ob Stephanie der Herausforderung eines Auftragsmordes gewachsen sein wird.

Die Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson gehen neue Wege

Die #MeToo-Debatte schien zuletzt auch inhaltlichen Einfluss aufs internationale Filmgeschehen zu nehmen. Immerhin kursierten Diskussionen, ob nach Daniel Craigs Ausstieg nicht eine Frau als James Bond in Erscheinung treten könnte. Die Bond-Produzenten begegnen dem nun mit einem Film, der eine Frau, die eine harte Actionrolle auf eigenen Füßen ausgestalten und etablieren könnte. Für die Regie holte man mit Reed Morano eine gelernte Kamerafrau, die mit ihrer dritten Regiearbeit nun erstmalig in größerem, wenngleich nicht ganz großem Stil arbeiten darf. Denn mit einem Budget von lediglich 50 Mio. US-Dollar ist „The Rhythm Section“ ein vergleichsweise preiswerter Film, obwohl an (für Amerikaner) exotischen Schauplätzen wie Schottland, Madrid und Tanger angesiedelt ist.

Moranos Regie nimmt sich Zeit, die psychologischen Facetten der Heldin und damit das schauspielerische Vermögen der Hauptdarstellerin auszuloten, was von einem Action-verwöhnten Jugendpublikum als langweilig abgetan werden dürfte. Wenn es dann aber hart wird, punktet der Film umso nachhaltiger mit einer raffiniert gefilmten (Kamera auf der Beifahrersitz) Autoverfolgung und einigen verbissen geführten Kampfszenen. Diese Heldin ist keine Comicfigur mit Superkräften, sondern ein Mensch mit Defiziten; sie zeigt Angst und Skrupel und ist den meisten ihrer männlichen Gegner körperlich unterlegen. Solche Eigenschaften gingen im Actionkino der letzten 20 Jahre weitgehend verloren, seit auch weibliche Helden den Gesetzen der Physik (und der Wahrscheinlichkeit) enthoben wurden.

Fernöstliche Kampfkunst mit Diana Rigg als Emma Peel, Monica Vitti als Modesty Blaise

In den 60er und 70er Jahren sind Action-Ladies noch mit fernöstlicher Kampfkunst (Diana Rigg als Emma Peel, Monica Vitti als Modesty Blaise) und Waffenhärte (Pam Grier, Cynthia Rothrock) unterwegs. Allen gemein ist es, dass sie hübsch sind und sexy angezogen. Eine Tendenz zum psychologischen Tiefgang bringt 1990 Luc Besson mit der Auftragsmörderin „Nikita“ ins Spiel, die zum Prototypen für fast alle folgenden Action-Heldinnen im westlichen Kino wird. Ob Uma Thurman in „Kill Bill“ oder Charlize Theron in „Atomic Blonde“ - sie alle arbeiten sich aus tiefsten Tiefen nach oben. Der Lohn für hartes Training ist eiserne Fitness. Und immer wird es einen Punkt geben, wo die innere Verletzlichkeit durch den verkrusteten Seelenpanzer bricht, danach geht es aufwärts zu Schönheit und – Tod; nur dem von anderen, wie sich versteht.

Den Fillm gibt es derzeit als Video on Demand; ab 25.6. dann als DVD.