Blechbläser überraschen mit „Bilder einer Ausstellung“

Dirigent Adam Fischer ist in der tonhalle mal wieder in seinem Element.

Düsseldorf. In der Tonhalle wagen die Düsseldorfer Symphoniker eine Rarität. Sie interpretieren Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ mal völlig anders.

„Das große Tor von Kiew“ kennt jeder Musikfreund – beschließt es doch geräuschvoll und pompös Modest Mussorgskys Tondichtung „Bilder einer Ausstellung“. Meist im großen Konzertsaal zu hören in der Orchestrierung von Maurice Ravel, die fast jeder im Ohr hat. Doch die Symphoniker wagen etwas in ihrem neuen „Sternzeichen“, das, Corona bedingt, nur auf Youtube zu hören ist. Sie machen unter dem Gastdirigenten Asher Fisch aus der Lockdown-Not eine Tugend und präsentieren eine Klang-Rarität: Die Fassung für Blechbläser, zahlreiche Schlagwerke und zwei Harfenistinnen von Walter Hilgers von 2016. Sie bietet klanglich einige Überraschungen, wenn auch hier und da manchem Konzertgänger die Streicher und Holzbläser (wie Flöten) fehlen mögen.

Fein geschliffene Brillanz

Der Arrangeur Hilgers – ein Tubist der Sonderklasse, Professor und Solist in berühmten Orchestern (früher mal am Pult der Düsseldorfer Symphoniker) - lotet in diesem Stück alle Möglichkeiten aus: Mit diversen Pauken, Hörnern, Trompeten, Posaunen, Tuba und Harfen erreichen sie streckenweise das Volumen, Pathos und die satte Tiefe einer großen Orchester-Besetzung. In den „Promenaden“ (die die Bilder miteinander verbinden) und im Finale „Das große Tor von Kiew“ setzen sie dramatische Akzente, führen selbst in dieser Besetzung die mächtige, einschüchternde, byzantinische Zaren-Architektur dieses vom Mussorgsky beschriebenen Tors vor Ohren. Erstaunlich.

Die Trompeter, Posaunisten und Hornisten der Symphoniker beweisen aber auch, zu welcher fein geschliffenen Brillanz sie fähig sind. Locker, sachlich und nüchtern dirigiert vom Israeli Asher Fisch, der eigentlich Bruckners Achte hätte dirigieren sollen. Der international gefragte Opern-Maestro lässt sich auf das Corona bedingte Wagnis ein und versteht es, klare, differenzierte Klangbilder ohne viel Mätzchen zu erzeugen. Und wäre sicherlich, wenn die Tonhalle bei der Premiere voll besetzt gewesen wäre, vom Publikum mit Jubel gefeiert worden.

Ebenso vermutlich nach „Verklärte Nacht“ für Streicher von 1899 aus der Feder des jungen Arnold Schönberg. Ein frühes Opus des späteren Zwölftöners und Bürgerschrecks: In seiner Erstfassung erschien es als Streichsextett erschien und wurde später vom Komponisten in eine große Streicher-Orchester Version verwandelt. Der Apparat aus Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässen schwärmt aus und sorgt für filigranes, spätromantisches Schwelgen. Streckenweise lässt Dirigent Fisch gar eine hitzige Schwüle der Jahrhundertwende entstehen, die dem gleichnamigen Gedicht Richard Dehmels entgegenkommt. Steht darin doch eine Frau zwischen zwei Männern im Vordergrund.

Fazit: Beide Stücke sind bieten Nervenkitzel, bieten erstklassigen, differenzierten Sound und sind Musikfans zu empfehlen.

Das Konzert ist auf Youtube und www.Tonhalle.de zu sehen.