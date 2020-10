Bond-Start auf das Frühjahr verschoben: 2. April 2021!

Schießt noch einmal später los: Daniel Craig als James Bond in der Szene eines Trailers zum James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben" ("No Time To Die").

London. James Bond: Zum vierten Mal verzögert sich der Start des 25. Films „No Time to Die“ – der letzten Folge mit Daniel Craig in der Titelrolle.

Der Kinostart des neuen James-Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ ist erneut verschoben worden. Wie die Produzenten Michael Wilson und Barbara Broccoli am Freitagabend bekanntgaben, soll der Agententhriller nun doch nicht in sechs Wochen, sondern erst am 2. April 2021 starten. Begründung: Nur so könne der Film „von einem weltweiten Kinopublikum“ gesehen werden. Es ist bereits die vierte Verschiebung von „Keine Zeit zu sterben“ („No Time To Die“).

Der letzte 007 mit Daniel Craig

Einen Zusammenhang mit dem Coronavirus nannten die 007-Produzenten nicht explizit, er gilt aber als sicher. Die miserablen Einspielergebnisse des Christopher-Nolan-Films „Tenet“, der als einziger Blockbuster in diesem Sommer anlief, dürften dabei auch eine Rolle gespielt haben. Laut der renommierten Branchen-Website „Box Office Mojo“ spielte die 200-Millionen-Dollar-Produktion bis Ende September rund 285 Millionen Dollar ein, davon magere 40 Millionen auf dem wichtigen US-Markt, wo wegen der Pandemie immer noch viele Kinos geschlossen sind. Zum Vergleich: Der bisher letzte Bond-Film „Spectre“ aus dem Jahr 2015 hatte weltweit 880 Millionen Dollar (751 Millionen Euro) in die Kassen gespielt.

Am Donnerstag stellte Billie Eilish das Titelsong-Video vor

Die Premiere des 25. Bond-Films, des letzten mit Daniel Craig als 007, war nach einem Wechsel des Regisseurs zunächst von Oktober 2019 auf Februar 2020 verlegt worden. Später war der Termin um weitere zwei Monate verschoben worden, weil das Drehbuch nachgebessert werden musste. Nach dem Ausbruch des Coronavirus verlegten die Produzenten den Start vom April auf den 12. November. Erst am Donnerstag war das Musikvideo zum Titelsong „No Time To Die“ von Popstar Billie Eilish veröffentlicht worden.

In den vergangenen Wochen wurden bereits unter anderem die Starttermine für die Hollywood-Streifen „Wonder Woman 1984“, „Top Gun Maverick“, „Black Widow“ und „The King’s Man“ verlegt.

Cineworld schließt 128 Kinos

Kurz nach Bekanntwerden der Startverschiebung für die Bond-Folge kündigte die britische Kinokette Cineworld Medienberichten zufolge an, alle ihre 128 Häuser in Großbritannien und Irland in dieser Woche vorerst zu schließen. Etwa 5500 Jobs seien in Gefahr. Die Verantwortlichen von Cineworld sollen einen Brief an Premier Boris Johnson geschrieben haben, in dem sie auf die „nicht überlebensfähige“ Lage der Branche aufmerksam machen. Die Kinokette, die insgesamt in zehn Ländern vertreten ist, hatte zuletzt Halbjahresverluste in Höhe von knapp 1,6 Milliarden US-Dollar (1,37 Mrd Euro) gemeldet.