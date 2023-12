„Boot“ 2024: Das bietet die Wassersportmesse in Düsseldorf

Düsseldorf Luxus-Yachten, Meerjungfrauen und ferne Länder: Das können die Besucherinnen und Besucher auf der „Boot“ 2024 in Düsseldorf erleben.

Momentan dürften wohl nur die wenigsten Menschen Lust auf Wassersport jeglicher Art haben. Surfen, Wakeboarden & Co. ziehen eher im Sommer Wasserratten an die Strände und Seen. Allerdings schadet es nicht, sich schon früh auf die neue Saison vorzubereiten. Passend dazu läuft der Countdown zur größten Wassersportschau der Welt bereits. Die „Boot“ öffnet in Düsseldorf vom 20. bis zum 28. Januar ihre Tore.

Die Messe breitet sich in 16 Hallen auf einer Fläche von 220.000 Quadratmetern aus. Der Platz ist auch bitter nötig: „Insgesamt liegen in Düsseldorf fast 1.100 Boote vor Anker“, sagt „Boot“-Chef Petros Michelidakis. In Halle 5 finden Besucherinnen und Besucher luxuriöse Tender. Halle 6 setzt nochmal einen drauf: Hier haben die großen Luxusyachten ihren Heimathafen. In den Hallen 15 und 16 präsentieren die Marktführer der Segelbranche ihre Schätzchen. Wer sich noch nicht sattgesehen hat, kann einen Bummel durch die Hallen 1, 3, 4, 7a und 9 machen – auch die sind bis zum Rand mit Booten, Yachten und Tendern gefüllt.

Diese Mitmachaktionen gibt es auf der Messe „Boot“ 2024 in Düsseldorf

Doch auf der Messe kommen nicht nur Boot-Enthusiasten auf ihre Kosten. In Halle 17 findet das Trendsportfestival statt. 40 Hersteller und Händler zeigen hier die neuesten Trends beim Wingsurfen und -foilen, Wakeboarden, Pumpfoilen, SUP oder dem klassischen Windsurfen. Besonders Mutige können sich in der Halle auch selbst ins kühle Nass wagen: Es steht ein 60x20 Meter großer Actionpool für Mitmachaktionen bereit. Diese können vorab online gebucht werden. An den Wochenenden zeigen dann Profis bei verschiedenen Wettbewerben, was beim Wellenreiten alles möglich ist.

Messe Düsseldorf: Historische Fotos der boot Messe Düsseldorf: Historische Fotos der boot Seit 1969 findet die Internationale Bootsausstellung in Düsseldorf statt. Wir zeigen Bilder der Messe Düsseldorf aus den 1970er, 80er und 90er Jahren. Foto: Claus Wolde / Messe Düsseldorf

In den Hallen 11, 12 und 13 können Besucherinnen und Besucher noch tiefer in die weite Welt des Wassersports abtauchen. Im wahrsten Sinne des Wortes: Denn dort dreht sich alles rund ums Tauchen. Schnupperbecken und Tauchturm laden Einsteiger und Profis zum Entdecken von Unterwasserwelten mitten auf der Messe ein. Angeboten werden Workshops zum Tauchen für Anfänger und Fortgeschrittene sowie zum Apnoetauchen mit nur einem Atemzug und dem sogenannten Mermaiding – also dem Tauchen als Meerjungfrau (oder -mann) mit nur einer Flosse. Auch diese Workshops lassen sich vorab online buchen.

Für Familien und Kinder: Kanutour mitten auf der Messe

Wer eine Auszeit vom trubeligen Messetreiben braucht, ist in der World of Paddling in Halle 14 richtig. Familien mit kleinen Kindern können bei einer ruhigen Kanutour auf einem Kanal, der quer durch die Halle führt, eine kanadisch anmutende Waldkulisse bestaunen. Zurück an Land lockt ein Bummel durch das Classic Forum mit seinen alten Boot-Schätzchen. Außerdem gibt die Wasserschutzpolizei Einblicke in ihren spannenden Einsatz. Die Damen und Herren bringen auch das größte Wapo-Boot NRWs mit zur Messe.

Die „Boot“ Düsseldorf ist über 50 Jahren der Heimathafen und der Motor für den internationalen Wassersport. Foto: Tillmann / Messe Düsseldorf

Fernweh lässt grüßen: Diese Länder stellen sich auf der „Boot“ 2024 vor

Und natürlich weckt die „Boot“ 2024 auch das Fernweh. Bei der „Destination Seaside“ in Hallen 13 und 14 stellen sich die traumhaftesten Wassersportregionen der Welt vor. Mit dabei sind: Ägypten, Indonesien, Kroatien, Mauritius, Trinidad und Tobago und Zypern. Wer nicht ganz so weit weg reisen möchte, kann sich auch über den Urlaub auf einem Hausboot auf den Seen und Flüssen Mitteleuropas informieren. Die fahrbaren vier Wände erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Es gibt also auch auf der „Boot“ 2024 wieder ein vielfältiges Angebot, das zum Träumen von wärmeren Zeiten und Gefilden einlädt. Und nach der Wassersportsaison ist schließlich auch immer vor der Wassersportsaison.

Das sind die Öffnungszeiten und Preise:

- „Boot“: 20.-28.1.2024, Messe, Am Staad (Stockumer Höfe), Düsseldorf.

- Öffnungszeiten: Täglich 10-18 Uhr.

- 1-Tageskarte Erwachsener 21 € (erm. 14 €), 1-Tageskarte Nachmittag (nur Mo-Fr 14-18 Uhr) 12 €, 2-Tageskarte Erwachsener 36 €, 1-Tageskarte Kind (7-12 Jahre) 9 € gibt es hier.

