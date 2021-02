Boris Bloch wird 70: Ein Leben mit Chopin und Beethoven

Düsseldorf. Der Pianist Boris Bloch feiert seinen 70. Geburtstag – und blickt zurück auf ein bewegtes Leben. Ein Gespräch über sein musikalisches Wirken.

Auf ein bewegtes Leben kann Boris Bloch zurückblicken, wenn er an diesem Freitag in Düsseldorf seinen 70. Geburtstag begeht. In Odessa geboren, in Moskau ausgebildet, zog der Pianist 1974 nach New York und lebt seit 1985 in Deutschland. Deutschland wurde seine neue Heimat, von der er seine große internationale Karriere steuerte. Neben seinen Erfolgen als Konzertpianist gewann er hohes Ansehen als engagierter Klavierlehrer an der Folkwang Universität, an der er 34 Jahre bis zu seiner Pensionierung erfolgreich wirkte.

Obwohl er sich in den USA wohl fühlte, entschied er sich als russischer Jude bewusst dafür, in Deutschland Fuß zu fassen. Und zwar aus der unerschütterlichen Gewissheit heraus, dass in Deutschland eine Generation herangewachsen ist, die eine Wiederholung der menschenverachtenden Katastrophe wie die der Nazi-Diktatur nicht mehr zulassen wird. Im Gespräch mit Pedro Obiera äußert sich Boris Bloch zu seinem musikalischen und pädagogischen Wirken.

Herr Bloch, Ihr Repertoire reicht von Bach und Scarlatti bis zur Moderne. Gibt es trotz der großen Spannweite Komponisten, denen Sie sich besonders eng verbunden fühlen?

Boris Bloch: Chopin und Beethoven waren und sind immer präsent. Seit meiner Jugend beschäftigte ich mich stark mit Schumann, später dann mit Liszt und in letzter Zeit fühle ich mich immer stärker zu Komponisten meines russischen Heimatlandes hingezogen.

Boris Bloch: „Überall in Odessa wird musiziert“

Aus Ihrer Geburtsstadt Odessa stammen ungewöhnlich viele Spitzenmusiker, nicht nur David Oistrach und Svjatoslav Richter. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Odessa ist eine weltoffene Hafenstadt mit einer international gemischten Bevölkerung und einer großen musikliebenden jüdischen Gemeinde. Überall in Odessa wird musiziert und die Schüler aus Odessa waren dem berühmten Klavierlehrer Heinrich Neuhaus in Moskau immer die liebsten.

Wie blicken Sie zurzeit auf die politische Situation in Russland?

Die brutale Unterdrückung der Demonstrationen im Umfeld der Rückkehr von Nawalny bedrückt mich. Ich halte die Demonstrationen für gerechtfertigt und bewundere die jungen Leute, die trotz der Restriktionen unerschrocken und hartnäckig auf die Straße gehen. In einem Punkt gebe ich Putin allerdings recht: Der Zerfall der Sowjetunion war eine geopolitische Katastrophe, die zu etlichen Bürgerkriegen und Unruhen geführt hat.

„Ich kümmere mich weiter um den hochbegabten Nachwuchs“

Neben Ihrer internationalen Konzerttätigkeit widmeten Sie sich mit großem Engagement der Ausbildung und Förderung junger Pianisten, vor allem in Ihrer 34-jährigen Lehrtätigkeit an der Folkwang Universität. Was wollten Sie den jungen Menschen vermitteln?

Im Zentrum stand die Ausbildung zum professionellen Musiker. So habe ich nur Studenten und Studentinnen mit entsprechendem Potenzial angenommen und mit ihnen genau und hartnäckig gearbeitet, sie auf die Anforderungen des Konzertbetriebs vorbereitet und darin intensiv unterstützt, auch außerhalb des Unterrichts. Wie sich zeigte, mit einigem Erfolg, wobei ich doch enttäuscht war, dass mir die Folkwang Universität nach meiner Pensionierung nicht einmal die rechtlich garantierte Gelegenheit gab, wenigstens zwei Studenten bis zum Examen betreuen zu dürfen.

Offiziell sind Sie seit 2017 im Ruhestand. Wie sieht denn der „Ruhestand“ von Boris Bloch aus?

Auch wenn die reguläre Lehrtätigkeit weggefallen ist, kümmere ich doch weiter um den hochbegabten Nachwuchs, gebe Meisterkurse und bin in zahlreichen internationalen Musikwettbewerben als Juror tätig. Natürlich konzertiere ich auch weiter, kurz vor dem Lockdown noch in Russland. Im Lockdown habe ich die Veröffentlichung einer zehnteiligen CD-Box abgeschlossen und mit ausführlichen Kommentaren versehen, die, nach Komponisten geordnet, einen Überblick über mein Repertoire geben soll, das mein künstlerisches Schaffen umfasst.