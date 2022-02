Buchtipp aus Hagen: Wenn der Feigenbaum erzählt

Hagen. „Südwestfalen liest“: Buchhändlerin Angela Spiekermann-Bönicke aus Hagen empfiehlt ein Buch, das sowohl berührt, als auch nachdenklich macht.

In unserer Serie „Südwestfalen liest“ stellen heimische Buchhändlerinnen und Buchhändler ihre Favoriten vor. Diesmal tut dies Angela Spiekermann-Bönicke. Sie führt führt die Buchhandlung „Lesen und Hören“ in Hagen.

Elif Shafak zählt zu den herausragenden Stimmen der Literatur. Sie wurde zum Sprachrohr für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte in der Türkei, später in ganz Europa. Mit dem Roman „Das Flüstern der Feigenbäume“ schreibt sie eine berührende Familiengeschichte, die mich in ganz besonderer Weise in den Bann gezogen hat.

Elif Shafak – Das Flüstern der Feigenbäume / Cover Foto: Kein und Aber Verlag

Der Zypernkonflikt rückt in den Fokus. Er hat Auswirkungen auf die Familie über mehrere Generationen hinweg. Es geht um vererbte Traumata, Heimat und Exil.

Der Roman beginnt 2010 in London mit Ada, einer verschlossenen Jugendlichen, der Tochter von Defne und Kostas. Die Familie umgibt ein Geheimnis, das Ada lösen möchte.

Ein zweiter Erzählstrang beginnt 1974 auf Zypern. Die Türkin Defne und der Grieche Kostas verlieben sich ineinander. Heimlich treffen sie sich im Hinterzimmer einer Taverne, in deren Mittelpunkt ein großer Feigenbaum steht. Eine Bombe zerstört die Taverne und im folgenden Bürgerkrieg werden die Liebenden getrennt.

Zwischen den Erzählebenen ist es der Feigenbaum, der in eigenen Kapiteln zu Wort kommt. Er führt durch die großartig komponierte Geschichte und verbindet die Erzählebenen. Sein Flüstern verrät uns viel über die Romanfiguren, aber auch über die Natur, die eine große Rolle spielt: „Ganz egal welche Religion, welches Glaubensbekenntnis – ich finde mich in jeder Schöpfungsgeschichte, bezeuge das Verhalten der Menschen und ihre endlosen Kriege, und habe meine DNA so vielfältig kombiniert, dass ich heute auf beinahe jedem Erdteil zu finden bin.“

„Das Flüstern der Feigenbäume“ ist ein Familienroman, eine berührende Liebesgeschichte, ein politisches Buch und Naturbuch zugleich. Jede Seite bietet eine neue Überraschung, die nachdenklich macht, wie immer bei Shafak meisterhaft erzählt.

Elif Shafak: Das Flüstern der Feigenbäume, Kein und Aber, 512 Seiten, 17 €.

Die Bestseller: Die meistverkauften Bücher aus Hagen im Januar und Februar

Hier präsentieren die Buchhändlerinnen und Händler die beliebtesten Bücher in ihrer Stadt. Angela Spiekermann-Bönicke kommt zu diesem Ergebnis:

Belletristik: Delia Owens, „Der Gesang der Flusskrebse“

Kinder/Jugend: „BilderBuchBande“

Sachbuch: Graeber Wengrow, „Eine neue Geschichte der Menschheit“

