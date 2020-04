Bühnenkünstler ohne Bühne: So fühlt sich das Warten an

Andreas Beck, Schauspieler am Theater Dortmund: „Mir fehlt das Publikum“

Trotz eines Wartens ohne aktuelle Aussicht auf ein Ende geht es mir gut. Aber natürlich fehlt mir das Theater, fehlt mir das Publikum. Für mich steht die Aufführung im Zentrum. Mit dem Publikum zusammen zu atmen, zu leiden, zu lachen, ja einen Abend zu erleben, das ist essenziell, das macht den Beruf aus.

2Andreas Beck. Foto: imago stock / imago/biky

Ich bin froh, dass ich in dieser Zeit des Wartens meine Familie habe, auch weil man damit jemanden hat, den man „bespaßen“ kann, das ist ja nun einmal eine Veranlagung, die in meinem Beruf etwas ausgeprägter ist. Man ist ja auch Schauspieler, weil man gerne für Leute etwas darstellt. Ich spiele jetzt nicht vor meiner Frau Theater, aber ich koche zum Beispiel sehr gerne, ein dreigängiges Menü zu kredenzen, das ist dann einfach schön.

Tatsächlich habe ich ja zuletzt hier im Theater „Warten auf Godot“ gespielt: Menschen warten auf jemanden, der nie kommt. Das ganze Stück passt unglaublich auf die jetzige Situation, es gibt so viele Sätze darin, die ich hier zitieren könnte. Aber einer trifft die Lage schon sehr gut: „Ich fühlte mich einsam.“

Dass diese Zeit uns Menschen oder das Theater grundsätzlich verändert, glaube ich nicht – zum Glück oder leider, je nachdem. Dass künstlerische Arbeit derzeit nicht als systemrelevant gilt; es gibt im Moment Wichtigeres. Langfristig braucht es aber Konzepte wie und wann es am Theater weiter gehen kann. Kostenlos Kunst im Netz zu verbreiten ist keine Lösung auf Dauer. Wie auch beim Journalismus, gibt es Qualität nicht umsonst.

Mark Mefsut, Cellist der Neuen Philharmonie Westfalen: „Die Grundlage ist weg“

Ich stehe seit meinem 18. Lebensjahr bezahlt auf der Bühne, über 30 Jahre. Eine Musizierpause wie diese habe ich noch nie erlebt. Anfangs habe ich gedacht: Das ist jetzt mal eine nette Auszeit. Aber die Freude darüber verflog schnell. Unser Antrieb fürs Üben, manchmal vier fünf Stunden am Tag, ist eben doch die Aufführung, ebenso wie das Musizieren mit anderen: ein seelisches Grundnahrungsmittel. Diese Grundlage ist plötzlich weg. Diese ganzen Home-Videos von Musikern: alles ganz schön, ich hab’s ja auch gemacht, aber das ist nicht ein Hauch von dem, was wir sonst als Orchestermusiker mit 85 Kollegen auf der Bühne erleben dürfen.

Mark Mefsut Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Und dann das Publikum! Natürlich spürt man die Spannung im Saal und wenn ein Stück die Menschen mitreißt oder ihnen gefällt. Übrigens auch danach: Die Besucher erkennen mich ja an meinem Cello-Koffer, wenn ich zum Auto gehe. Man wird angesprochen, die Musikfreunde äußern Emotionen, das sind tolle, ja wirklich unverzichtbare Momente für uns Musiker. Diese Interaktion fehlt sehr.

Wenn ich denke, welche wunderschönen Stücke ich in diesen Wochen hätte spielen sollen, worauf ich mich gefreut habe: Madama Butterfly, Bachs Matthäuspassion. Das ist wirklich so, als ob sie einem Kind ein prachtvolles Spielzeug in die Hand geben und es ihm zwei Stunden später wieder wegnehmen. Natürlich ist die Lage wie sie ist, aber für mich muss ich wirklich sagen: Man fühlt sich so nutzlos. Ich warte darauf, dass wieder andere Zeiten kommen.

Tänzerin Sonia Dvořák vom „Ballett am Rhein“: „Mir hilft die Dankbarkeit“

Die Zeit ist nicht einfach für Tänzer, Das hat viele Gründe. Einer ist, dass für uns die Compagnie wie eine zweite Familie ist: Wir sind ja aus ganz vielen Ländern zusammengewürfelt, weit weg von unserer ursprünglichen Heimat, das schweißt zusammen, viele von uns unternehmen eben auch privat etwas gemeinsam. Das fällt weg. Wir sind in einem Vakuum.

An dem Beruf liebe ich auch, dass ich nicht dauernd an PC oder Handy hängen muss – und nun muss ich es doch! Unser tägliches Training läuft derzeit digital, aber das ist mit einem normalen nicht vergleichbar in einem Beruf, der so physisch ist. Da fließt eine ganz andere Energie! Nehmen wir nur die Inspiration durch Kollegen, die Live-Musik...

Sonia Dvorak Foto: Gert Weigelt / Handout

Wie ich die Zeit des Wartens nutze? Ich übe Dinge, die ich als Tänzerin noch besser machen möchte. Du wirst ja meistens für das „gecastet“, worin du stark bist – bestimmte Techniken zu optimieren, das ist jetzt meine Aufgabe! Ich begreife das als Chance. In diesem Beruf bleibt man ohnehin ein ewiger Student, also das passt schon.

Was mir wichtig ist, obwohl mir die Arbeit sehr fehlt: Ich will weder wütend noch frustriert sein über die Situation! Dankbarkeit zu empfinden, ist jetzt für mich etwas ganz Zentrales. Die Dankbarkeit dafür, was ich im Tanz alles schon ausleben und erleben durfte: die vielen Aufführungen, die wunderbaren Begegnungen mit großartigen Kolleginnen und Kollegen. Das trägt mich in einer Phase, die wir alle noch nie erlebt haben.

Kabarettist Ludger Stratmann: „Kultur im Wartezimmer“

Ich bin bestimmt niemand, der besonders gern wartet. Warten hat ja was Geistloses; es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass „Warten auf Godot“ absurdes Theater ist… Ich lasse nie jemanden warten, wir reden ja von Zeit, die verschwendet wird. Besonders ungern warte ich allerdings, etwa bei der Bahn, wenn mir die Gründe nicht stichhaltig erscheinen. So kommt es mir aktuell vor. Die Kulturszene ist derzeit ein riesiges Wartezimmer. Was sie gegenüber ostwestfälischen Möbelfabriken in Nachteil bringt, fällt mir allerdings nicht leicht nachzuvollziehen. Selbst wenn solche Ansagen aus Düsseldorf kommen: Ich wünsche unseren Bürgermeistern den Mumm, lebensnahe Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, es würde vielen gut tun, wenn sie etwa Kultur live erleben dürften.

Ludger Stratman Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Ich bin nicht nur ein Wartender, ich bin ein traurig Wartender. Ich sehe vor allem ein großes Verbot. Aber mir selbst würde es auch einfach wieder eine Riesenfreude sein, dem Publikum zu begegnen. Das fehlt mir. Ein Auftritt ist für mich keine Show, das ist echter Sozialkontakt.

Das Schlimmste ist, dass ich nicht mal weiß, wann mein nächster Auftritt ist. Man plant völlig ins Blaue. Den Verzicht aufs Publikum merkt natürlich auch meine Umgebung. Mit meiner Frau, meiner Tochter und meinem Sohn unterhalte ich mich jetzt dauernd nur über alltägliche Banalitäten, was Wesentliches gibt es ja nicht mehr bei völligem Stillstand unseres Familienbetriebes. Da fehlt eine sehr zentrale Dimension meines Lebens.