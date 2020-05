Buslaus Beethoven-Krimi entfacht kein „Feuer im Elysium“

Auch Komponisten sind im Meer der Krimiliteratur nicht vor Attentaten sicher. Vor Jahren schon wurde eine Albernheit wie „Zu viele Noten, Mr. Mozart“ auf den Markt geworfen. Dieser Mozart war ein in England abhanden gekommenes Wunderkind, das sich als Detektiv verdingte. Da geht Oliver Buslaus „Feuer im Elysium“ deutlich ernsthafter vor.

Freilich hat der Autor („111 Werke der klassischen Musik“) sich zwei derart verschiedene Ziele gesetzt, dass man schon mal vom Wege abkommt. Zumindest der eine ist offensichtlich: sein interessiertes Publikum mit reichlich Beethoven-Wissen zu füttern. Es treten also neben dem löwenmähnigen Komponisten im Frühling 1824 auf: der berühmte Geiger und Beethoven-Verteidiger Schuppanzigh, der windschief-verschlagene Beethoven-Adlatus Schindler und sogar – nickelbebrillt und miefend – ein hochbegabter Looser namens Franz Schubert.

Beethovens Neunte umspielt Oliver Buslaus Krimi „Feuer im Elysium“

Auf tritt vor allem die Musik. Das Wien, in das wir an der Seite Buslaus reisen, wartet zwischen Klatsch und Verehrung auf Beethovens neues Werk. Dabei ist der Meister doch seit Jahren stocktaub, was soll das denn geben? So etwas: „Eine Melodie zeichnete sich ab. Ein sehr einfaches Thema in gleichmäßigen Notenwerten. Es erinnerte Reiser nicht so sehr an den Grundgedanken für eine Sinfonie, eher an ein Volkslied. Eine Art Hymne. Fast banal, aber sie zog Reiser sofort in ihren Bann. Das muss man singen, dachte er. Das darf man nicht nur auf Instrumenten spielen.“

Es ist die Zeit, in der die Neunte entsteht. Reiser ist Buslaus eigentlicher Held und – leider – dauerhaft im Zentrum des zweiten Ziels: die Wissensvermittlung in eine allzu mitreißende Story zu betten.

Die freilich leidet weniger daran, dass sie uns im Spitzelsystem des österreichischen Staatskanzlers Metternich eine Verschwörung nach der anderen wittern lässt. Buslaus von Trivial-Elementen gesättigter Plot macht es einem schlicht schwer, die vom Narrenturm bis Cortischen Kaffeehaus fein ausgemalte Wiener Kulisse dauerhaft zu genießen. Diesem Reiser ist ein Mädchen von Adel versprochen, doch ein Kutschen-Attentat und ein fieser Erbe versperren den Weg zum Glück. Es wird gemordet auf Wiens Pflaster, Beethoven soll sein Gehör wegen einer Gift-Attacke eingebüßt haben, und eine ganze Bande hitzköpfiger Jungs wandelt offenbar auf den Spuren jenes Guy Fawkes, der gut 200 Jahre zuvor den König von England in die Luft jagen wollte...

Fast 500 Seiten hat der Beethoven-Krimi, aber Sprache und Handlung tragen nicht

Man ließe sich diese Räuberpistolen servieren, aber auch sprachlich erreicht Buslau nicht jenes Niveau, das 500 Seiten trägt. Vieles ist Standard: Mädchen „senken verschämt die Lider“. Sätze wie „Der Kuss mischte sich mit den salzigen Tränen von ihren Wangen“ gibt es für weniger Geld an jedem Kiosk.

Und Beethoven? Kommt uns ein bisschen näher, als Choleriker mit Herz. Seltsam aber manche Beschreibung: Wie ein Mann von nur 1,62 Meter „lange Schritte“ machen soll, wie bei Beethovens Körpergröße eine „wuchtige Gestalt“ beinahe eine Arbeitszimmertür ausfüllt, das würde man gern wissen. Apropos Wissen: „Was man schwarz auf weiß besitzt“, schreibt Buslau Fausts Mephisto zu. Das sagt aber dessen Schüler. So lernt man denn nie aus.

O. Buslau. Feuer im Elysium. Emons Verlag, 496 S., 22€