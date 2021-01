CD-Box: Klavier-Festival Ruhr präsentiert seltenen Beethoven

Essen. Hör-Tipp: Eine zweiteilige Box mit Live-Mitschnitten vom Klavier-Festival Ruhr 2020 rückt Ludwig van Beethoven ins Licht der Variationen.

Der ehrgeizige und minuziös vorbereitete Plan von Intendant Franz Xaver Ohnesorg, im Klavier-Festival Ruhr 2020 das gesamte Klavierwerk Ludwig van Beethovens präsentieren zu wollen, ließ sich in Zeiten der Pandemie nicht realisieren. Dennoch gelang es Ohnesorg, 51 Konzerte, wenn auch in gekürzter Form, live vor Publikum veranstalten zu können. Nun liegt eine zweiteilige Box mit Live-Mitschnitten des Festivals vor, die fast nur weniger bekannte Werke vereinigt.

Die übliche Konzentration auf die Herzstücke von Beethovens Klavierwerk versperrt den Blick auf dessen experimentierfreudige Entdeckerwut, die sich nicht minder im Werkstattcharakter der unbekannteren Stücke niederschlägt. Besonders ausgeprägt im unerschöpflichen Kosmos der vielen Variationszyklen und als besondere Rarität der Fantasie in H-Dur op. 77, die in ihrer verinnerlichten, stilistisch zersplitterten Struktur die Fantasien Carl Philipp Emanuel Bachs weiterentwickelt, was der Interpretation von Anna Zassimova deutlich anzuhören ist. Auch Johann Sebastian Bach hat Beethovens Ästhetik stärker geprägt als die seiner Zeitgenossen Haydn und Mozart. Das beweist Anika Vavić nicht nur mit einer einfühlsamen Darstellung von Beethovens Präludium in f-Moll, sondern auch in ihren fein abgeschmeckten Interpretationen der Bagatellen op. 33 und im zentralen Werk des Albums, den mit einer Fuge gekrönten „Eroica-Variationen“ op. 35.

Einblicke in die frühe Variations-Werkstatt

Vier junge Pianistinnen sind vertreten. Olga Pashchenko benutzt für die frühen „Kurfürstensonaten“ als einzige einen Hammerflügel, wobei sie den selbstbewusst energischen Gestus der Stücke zum Ausdruck bringt. Alle anderen bevorzugen einen Steinway-Flügel, auch die Georgierin Lika Bibileishvili, die interessante Einblicke in die frühe Variations-Werkstatt des Komponisten gibt. – Insgesamt ein aufschlussreiches Dokument zum Beethoven-Jahr 2020. (2 CDs Avi/harmonia mundi 8553327)