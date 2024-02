Freikarten gewinnen für Konzerte in Essen und Dortmund

Zwei Abende lang wird Kian Soltani nächste Woche an der Ruhr zu Gast sein. Mit Dvoraks berühmtem Cellokonzert gastiert er am 23. Februar, 19h in der Philharmonie Essen. Ihn begleitet das Mahler Chamber Orchestra unter Tughan Sokhiev, das im zweiten Teil Auszüge aus Prokofjews „Romeo und Julia“ spielt. Das gleiche Programm erklingt am 24.2, 20h, in Dortmunds Konzerthaus.

Wir haben 6x2 Freikarten zu vergeben. Wer gewinnen will, ruft bis zum 18. Februar an und nennt die Stadt, für die er gern Karten hätte, also „Essen“ oder „Dortmund“: 01378/ 78 76 19 (0,50 € / Anruf).