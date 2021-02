Alec Ounsworth von „Clap Your Hands Say Yeah“ bei einem Konzert 2018 in Barcelona.

Musik „Clap Your Hands Say Yeah“: Der Soundtrack zur Krise

Essen. Alec Ounsworth, Mastermind von „Clap Your Hands Say Yeah“, singt sich auf seinem sechsten Werk „New Fragility“ den Frust von der Seele.

„Clap Your Hands Say Yeah“ ist das Ein-Mann-Projekt von Alec Ounsworth: Ein 43-Jähriger aus Philadelphia, der seine Musik in kompletter Eigenregie veröffentlicht und auch sonst durch geballten Idealismus glänzt – er spielt nicht auf Festivals, will nicht Teil einer Szene sein, gibt kaum Interviews und macht Alben, wie es ihm gefällt.

Mal wartet er mit Schrammel-Gitarren, mal mit elektronischen Klängen auf oder gibt sich betont politisch - wie auf seinem sechsten Werk „New Fragility“ (Cargo), das eine kritische Auseinandersetzung mit dem Corona-Krisenmanagement der US-Politik ist: „Ich bin wahnsinnig enttäuscht, was da passiert – nämlich gar nichts“, so der Nickelbrillenträger per Zoom-Schalte. „Angesichts der mangelnden staatlichen Unterstützung für Freiberufler und Künstler, ist es schwer, sich nicht alleingelassen zu fühlen. Man hat das Gefühl, ein Außenseiter im eigenen Land zu sein. Es gibt einfach keine Solidarität.“

Eine Blaupause für eine Welt ohne Populisten, Hass und Gewalt

Klare Worte eines Mannes, der sich seit 15 Jahren hinter seiner Musik und seinem Projektnamen versteckt und nie auffallend politisch war. Doch mit 43 Jahren, frisch geschieden, und seit März 2020 ohne Konzerteinnahmen und nennenswerte Albumverkäufe hat selbst Ounsworth den Blues. Deshalb ist sein aktuelles Werk ein Manifest zum sozio-politischen Neuanfang und eine Blaupause für eine Welt ohne Populisten, Hass und Gewalt.

Diese Utopie geht einher mit einer zutiefst verletzten Gefühlswelt wegen seiner gescheiterten Beziehung und mit grüblerischen Gedanken über die amerikanische Nation, die sich – so Ounsworth – auf dem Weg zum Kollaps befinde. Die erst ganz tief fallen müsse, ehe es wieder bergauf gehe. Ein dramatisches Szenario, das er unterstreicht, indem er in seinen Songs auf einen regelrechten Klagegesang setzt: Eine Heulbojen-Stimme, die an Thom Yorke, Jeff Buckley oder Rufus Wainwright erinnert und sich vor Schmerz geradezu überschlägt.

„Die Sache ist: Es wirkt nicht ehrlich, wenn ich etwas singe, das ich nicht spüre“, lautet Ounsworths Erklärung. „Insofern muss es aus ganzem Herzen kommen. Und das unterscheidet mich von anderen Songwritern, die mich wahnsinnig langweilen. Wenn ein Stück nichts hat, das mich bewegt, verliere ich das Interesse daran. Und ich lasse nichts unversucht, um da als der rüberzukommen, der ich bin – und nicht zu schauspielern.“

Die Musik auf „New Fragilty“ erweist sich als genauso stark wie die Texte

Das klingt selbstbewusst. Und dazu hat der Multiinstrumentalist, zu dessen Bewunderern schon David Byrne und David Bowie zählten, allen Grund. So erweist sich die Musik auf „New Fragilty“ genauso stark wie die Texte – und das unterscheidet dieses Album von früheren Werken, die wahlweise von Velvet Underground-Anleihen oder elektronischen Stimmungsbildern dominiert waren: Jetzt ist stilistische Vielfalt angesagt. „Clap Your Hands Say Yeah“, die sechste, pendelt schwerelos zwischen Folk, Orchester-Pop, Indie-Rock und leisen Tönen am Klavier. „Es geht mir nicht so sehr darum, etwas vollkommen Neues zu machen, als mich wieder mehr auf traditionelles Songwriting zu konzentrieren“, so der Künstler. „Und ich wollte kein einheitliches Gefühl erzeugen, sondern unterschiedliche Facetten von mir zeigen. Also ganz anders als auf ´Only Run´, einem Album, das sehr von Synthesizern dominiert war. Ich wollte die Produktion reduzieren und wieder die Songs in den Vordergrund rücken.“

Doch so stolz Ounsworth auf „New Fragility“ ist – momentan plagen ihn echte Sorgen: Ohne Tourneen verzeichnet er kein Einkommen und von den Tantiemen der Streaming-Dienste können allenfalls Superstars wie Taylor Swift leben. „Anbieter wie Spotify haben dieses komplizierte System, das eben keiner direkten Vergütung pro Stream entspricht. Sie legen da einen Schlüssel zugrunde, von dem nur ein Prozent der Künstler profitiert. Dagegen bekommen Leute wie ich, die im Durchschnitt zehn Millionen Streams pro Jahr haben, so wenig, dass ich mir die Abrechnungen, die ich erhalte, gar nicht mehr anschaue.“ Die aktuelle Konzertpause nutzt Ounsworth denn auch zur gezielten Frusttherapie – in Form von neuen Songs, die bereits im Sommer erscheinen sollen. Mal schauen, wie seine Stimme dann klingt.