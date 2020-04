Corona: Musiktheater in Gelsenkirchen beendet die Spielzeit

Das Musiktheater im Revier beendet seine Saison vorzeitig. In Absprache mit der Stadt Gelsenkirchen hat sich das Haus dazu entschieden, die Spielzeit 2019/2020 wegen der aktuellen Corona-Pandemie vorzeitig zu beenden. Damit steht jetzt schon fest: Es werden bis zur Sommerpause in beiden Häusern keine öffentlichen Aufführungen mehr stattfinden.

„Wir bedauern sehr, diesen Schritt gehen zu müssen, sind aber der festen Überzeugung, dass es zum Schutz unseres Publikums und unserer Mitarbeiter die einzig richtige Entscheidung ist“, betont MiR-Geschäftsführer Tobias Werner. Im Haus werde weiterhin gearbeitet und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereiten die neue Spielzeit vor. Das Programm für die nächste Spielzeit 20/21 will das Musiktheater in einer Videopressekonferenz Ende Mai vorstellen.

Möglichst seriöse Planung für die kommende Spielzeit

„Auch wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen können, inwiefern uns die derzeitige Situation auch noch in der kommenden Spielzeit begleiten wird, möchten wir unserem Publikum bis dahin einen Spielplan vorstellen, der möglichst seriös ist. Wir alle können es kaum erwarten, wieder für unser Publikum spielen zu können, dennoch hat die Gesundheit Vorrang. So schwierig es aktuell auch ist, Planungssicherheit zu erreichen, so ist unser aller Ziel, im MiR eine Spielzeit vorzubereiten und anzukündigen, die möglichst wenig Änderungen im Nachhinein mit sich bringt“, erklärt Generalintendant das Vorgehen des Hauses.

Worauf sich Opernfreunde in der kommenden Spielzeit mit großer Wahrscheinlichkeit freuen können, ist die Aufführung von Giacomo Puccinis „Madama Butterfly“. Die Produktion in einer Inszenierung von Gabriele Rech und unter musikalischer Leitung von Rasmus Baumann sollte eigentlich am 28. März bereits Premiere feiern, musste aufgrund der Veranstaltungsverbote wegen Corona aber bereits im Vorfeld abgesagt werden. Genaue Termine und welche Produktionen des weiteren in die nächste Saison übernommen werden können, kann derzeit noch nicht benannt werden, bedauert MiR-Sprecherin Anna-Lea Knubben. Nicht allein, weil niemand weiß, ab wann Veranstaltungen im Musiktheater überhaupt wieder möglich sind, sondern vor allem, weil viele Produktionen auch von der Verfügbarkeit von dafür zu verpflichtenden Gästen abhängen.

Onlinespielplan läuft weiter

Damit das Publikum auch bis zu den offiziellen Spielzeitferien, die am 29. Juni beginnen, nicht ganz auf Unterhaltung verzichten muss, bietet das MiR unter mir.ruhr/alternativ und über die Social-Media-Kanäle weiterhin seinen Onlinespielplan MiR Alternativ an. Welche Auswirkungen das vorzeitige Ende der Spielzeit auf bereits erworbene Tickets und laufende Abonnements am MiR hat, will das Haus allen Kunden in den nächsten Tagen schriftlich mitteilen. Um den Ablauf zu vereinfachen, werden Kunden gebeten, dem Musiktheater ihre E-Mail- oder Postadressen mitzuteilen: per E-Mail an theaterkasse@musiktheater-im-revier.de oder per Post an Musiktheater im Revier GmbH, Theaterkasse, Kennedyplatz, 45881 Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen Vorverkauf beginnt am 15. Juni Der Verkauf von Abonnements für die kommende Saison im Musiktheater im Revier ab Herbst 2020 beginnt am 15. Juni, der Einzelkartenverkauf zwei Wochen später. Diese Termine gelten übrigens auch für den Vorverkauf der Veranstaltungen der Neuen Philharmonie Westfalen. Im neuen Programmheft war versehentlich vom 2. Mai als Vorverkaufsstart die Rede, was zu Irritationen bei buchungswilligen Kunden geführt hatte.

Voraussichtlich wird die Bearbeitung der einzelnen Gutschein-, Erstattungs- oder Spendenformulare länger dauern als gewohnt. Dafür bittet das Team um Verständnis. Die Theaterkasse ist montags bis freitags von zehn bis 14 Uhr telefonisch unter 0209-40 97 200 erreichbar.