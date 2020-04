Ruhrtriennale 2020 abgesagt: Das passiert mit den Tickets

Noch in der vergangenen Woche gab es eine Debatte um die Eröffnungsrede der diesjährigen Ruhrtriennale. Nun ist klar: Nicht nur die Rede am 14. August, gleich das ganze Festival bis zum 20. September wird abgesagt – aufgrund der Corona-Pandemie. Dies beschloss gestern der Aufsichtsrat der Kultur Ruhr.

Ausfall der Ruhrtriennale ein herber Verlust

Der Ausfall sei ein herber Verlust für das kulturelle Leben in NRW, „der mich auch ganz persönlich schmerzt“, so Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen als Aufsichtsratsvorsitzende der Kultur Ruhr. Jedoch gehe „der Schutz der Gesundheit“ von Publikum und Künstlern vor. Da die Planungen für das Programm der Ruhrtriennale mit Gästen aus rund 40 Ländern in Kürze in die „heiße Phase“ gegangen wären, sei es notwendig gewesen, die Entscheidung über die Absage jetzt zu treffen.

Bereits gekaufte Karten werden zurückerstattet. Hierzu können die Karten an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Online-Käufer wird die Kultur Ruhr zur Abwicklung der Erstattung in den kommenden Wochen direkt kontaktieren.

Corona: Spielzeitende in weiteren Städten – auch Jazztage Gelsenkirchen sind abgesagt

Unterdessen haben weitere große Häuser der Region den Spielbetrieb bis zum Beginn der Sommerferien eingestellt. Das Musiktheater im Revier hat sich nach Absprache mit der Stadt Gelsenkirchen entschieden, . .„Wir bedauern sehr, diesen Schritt gehen zu müssen, sind aber der Überzeugung, dass es zum Schutz unseres Publikums und unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die richtige Entscheidung ist“, so Geschäftsführer Tobias Werner. Im Haus werde weiter gearbeitet, das Ensemble bereite die neue Spielzeit vor. Ebenfalls gestern abgesagt wurden die Gelsenkirchener Jazztage, die am ersten September-Wochenende stattfinden sollten.

So sieht es auch in Dortmund aus: „Aufgrund der Bekanntmachung des Verwaltungsvorstands der Stadt Dortmund“ gebe es keine Vorstellungen auf den Bühnen des Theaters bis einschließlich 28. Juni.