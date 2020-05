Corona: Pop-Branche hält neue Songs zurück

Eigentlich sollte 2020 ein großes Musikjahr werden, mit dem 250. Geburtstag von Beethoven, einem Festival-Boom und einer Flut an Albumveröffentlichungen illustrer Künstler. Angesichts der Covid19-Pandemie sieht die ernüchternde Realität allerdings anders aus: Sämtliche Veranstaltungen bis zum 31. August sind abgesagt und viele bekannte Gruppen wie Solo-Interpreten haben ihr Werk auf unbestimmte Zeit verschoben.

„Eine merkwürdige Situation“, seufzt Jehnny Beth, Sängerin der britisch-französischen Post-Punk-Formation Savages, die gerade ihren ersten Alleingang „To Love Is To Live“ vorlegen wollte. Der erscheint nun Mitte Juni, vielleicht sogar noch später. „Alle Künstler sitzen ja im selben Boot – also muss ich da mitspielen“, sagt die Dame, die sich auch als TV-Moderatorin bei Arte („Echoes“) versucht. Das Besondere an ihrem Fall: Die Verschiebung wird durch das zuständige Label publik gemacht.

Für gewöhnlich passiert das nämlich klammheimlich, ohne Erklärung und vor allem ohne neuen Termin. Veröffentlichungen von Superstars wie Depeche Mode, Kings Of Leon, den Dixie Chicks, Alicia Keys, Bon Jovi, Lady Gaga, The Killers oder Alanis Morissette sind nach monatelanger Ankündigung einfach spurlos vom Radar verschwunden.

Wortkarge Plattenfirmen: Kaum jemand erklärt die Ebbe auf dem Pop-Markt

Wieso, weshalb, warum – das wollen die Verantwortlichen nicht erörtern: „Wir sehen keinen Bedarf, uns zu äußern“, heißt von einem Musikmulti schnippisch. Ein anderer verschickt nur ein Statement vom amerikanischen Mutterkonzern. Kernaussage: Man werde alles tun, um seine Künstler in Zeiten von Corona zu schützen.

Doch was ist mit dem frustrierten Musikfan, der Zuhause sitzt und die Kontaktsperre für Netflix, Aufräumen, Wellenpuzzle und seine Lieblingsplatten nutzt? Und warum sagt man nicht einfach, dass man die Krise auszusitzen gedenkt? Das ist die simpelste Lösung. Allerdings, so Michael Borwitzky, Label-Manager von Cooking Vinyl Deutschland, längst nicht die beste: „Ein Aussitzen ist – glaube ich – fatal, weil Stillstand nie gut sein kann“, so der Mann, der etwa für Suzanne Vega, Rumer oder die Psychedelic Furs verantwortlich zeichnet. Deren neue Tonträger wurden lediglich auf den Spät-Sommer verlegt, in der Hoffnung auf bessere Markt- und Marketingbedingungen. Schließlich sind aktuell weder Interview-Reisen, Senderbesuche noch TV-Auftritte möglich. Einige Musikfachzeitschriften erscheinen wegen finanzieller Engpässe verspätet oder gar nicht, und der Verkauf von Tonträgern wie CDs oder LPs gestaltet sich laut Borwitzky schwierig: „Der Handel ist momentan schwer zu bestücken. Natürlich gibt es Online-Händler, aber auch bei denen ist es aktuell nicht so einfach, und es gibt natürlich Corona-bedingte Schließungen von Produktionsstätten und Lagern, was das Ganze kompliziert gestaltet.“

Musikindustrie: In den USA sanken die Umsätze zuletzt um 29 Prozent

So kompliziert sogar, dass die Umsätze der Musikindustrie im ersten Quartal allein in den USA um 29 Prozent zurückgegangen sind. In Europa rechnen Plattenfirmen mit 250 Millionen Euro Verlust – obwohl der Streaming-Sektor gleichzeitig ein imposantes Wachstum von fast 60 Prozent aufweist. Wirklich zu kompensieren scheint das Digitale das Haptische also nicht.

Und solange viele Plattenläden geschlossen sind und Online-Riesen wie Amazon die „Neuanlieferung von CDs und LPs vorerst einstellt, um Platz für wichtigere Produkte zu schaffen“, ist keine Besserung in Sicht. Schlechte Zeiten für Bon Jovi & Co. – während unabhängige Künstler, die ohnehin kleinere Brötchen backen und fernab der Charts agieren, ihre Chance wittern. Dazu zählen Sebastien Tellier, die Sparks, Brian Fallon, Paul Weller oder auch Badly Drawn Boy. Letzter, der bürgerlich Damon Gough heißt, springt nur zu gerne in die klaffende Lücke, die seine Multimillionärs-Kollegen hinterlassen: „Natürlich frage ich mich, ob ich das Richtige tue und ob ich vielleicht dafür kritisiert werde, gerade jetzt ein Album zu veröffentlichen“, so der Mann aus Manchester per Zoom-Video-Konferenz. „Aber ich denke, das Ehrlichste, was ich tun kann, ist an meinem ursprünglichen Plan festzuhalten und das Kreative, Künstlerische am Leben zu halten. Wenn das Album erscheint, wird es den Leuten da draußen hoffentlich helfen, besser durch die Krise zu kommen – also, wenn ich das romantisch betrachte.“

Vom Wartestand der Großen profitieren die weniger berühmten Musiker

Bleibt abzuwarten, welches Geschäftsmodell letztlich erfolgreicher ist: das Aussitzen oder das Veröffentlichen von Tonträgern unter erschwerten Bedingungen. Tatsache ist, dass sich alle Musikfans gerade nach neuen Klängen sehnen. Dass die in Zeiten der Corona-Krise zumindest für einen Hauch von Normalität sorgen würden, und für den Herbst – so Borwitzky - mit einer wahren Flut an Musikveröffentlichungen zu rechnen ist: „Ich glaube, dass tatsächlich gerade sehr viele schöne, neue Songs geschrieben werden – während alle zu Hause sitzen müssen.“ Ein netter Gedanke, den Keyboarder Roger O’Donnell (The Cure) allerdings gleich wieder zunichtemacht: „Wenn nicht zufällig jemand mit einem Wunder-Impfstoff aufwartet, wird das nichts vor Frühling oder Sommer 2021. Dann passiert gar nichts.“ Mal schauen, wer Recht behält.