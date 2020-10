„Cortex“ – Gefangen zwischen Traum und Wirklichkeit

Wenn du etwas ändern willst, musst du zum Anfang zurück: Diesen Satz hört Hagen, kurz bevor es zu spät ist. Hagen Kofler (Moritz Bleibtreu) hat Posomie, eine Schlafstörung. Deshalb soll er ins Schlaflabor. Es könnte aber auch noch einen schwerwiegenderen Grund für die Empfehlung der Ärzte geben. „FFI“ wurde ihm genannt, eine Erkrankung, bei der das Gehirn wegen Schlafmangels zu Brei wird, wie Hagen sich ausdrückt. Das geht dann so lange, bis man stirbt; richtig stirbt, nicht im Traum. Andererseits, kann man überhaupt sterben im Traum? Wird man nicht vorher wach? Und was wäre, wenn es das, wovon man träumt, wirklich gibt?

Hagens Leben gerät aus der Bahn, als er im Blickfeld der Überwachungskamera einen Mann erkennt, den er in seinen Träumen schon sah. Zu Hause kann er davon nicht erzählen, denn Karo (Nadja Uhl), seine Frau, hat ihm eben erst eben gestanden, dass sie jemand Anderen kennengelernt hat. Und bei der Arbeit im Supermarkt, wo Hagen für die Security tätig ist, glaubt man sowieso nur an das, was man auf den Monitoren sieht.

Hagen aber weiß nun, dass es den anderen Mann (Jannis Niewöhner) gibt, und der steckt in der Klemme. Denn ein Drogenpaket ist verschwunden, und die Leute, denen das Paket gehört, verstehen kleinen Spaß, wenn es zu Unregelmäßigkeiten im Geschäft kommt...

Auf der Jagd nach Nervenkitzel im Zeichen internationaler Härte

Moritz Bleibtreu ist schon seit einigen Jahren auf der Jagd nach dem Schlüssel für schick bebilderten Nervenkitzel im Zeichen internationaler Härte. „Stereo“, den er 2014 mit Jürgen Vogel drehte, war ein erster Versuch in Richtung eines Mystery-Thrillers. Es folgten „Die dunkle Seite des Mondes“ (nach dem Roman von Martin Suter), der Gangsterkrimi „Nur Gott kann mich richten“ und zuletzt „Abgeschnitten“ nach dem Bestseller von Sebastian Fitzek. Keiner dieser Filme war ein großer Kassenerfolg.

Also hat Bleibtreu die Dinge nun selbst in die Hände genommen. „Cortex“ ist ganz und gar sein Film, er hat erstmals Regie geführt, das Drehbuch geschrieben, produziert und er spielt die Hauptrolle. Hier ist einer, der Kino machen will, und das kann man in jedem Bild und jeder Szene sehen. Genau daran krankt dieser Film. Der beständige Wechsel zwischen Schein und Sein, Traum und Wirklichkeit, Gestern, Heute und Morgen lässt den Figuren keine Zeit zur Entfaltung und nimmt dem Zuschauer damit den Raum zur Identifikation. Eine weitere Fallschlinge ist der Ehrgeiz (Kamera: Thomas W. Kiennast), mit einem Überangebot an verkanteten Blickwinkeln, Unschärfen und Großaufnahmen visuell ein Klima der Bedrohung zu erzeugen.

Der Film wirkt seltsam verkrampft

Die Könnerschaft vor und hinter der Kamera ist nicht zu leugnen. Bis in kleinste Nebenrollen wurde typengerecht besetzt und alle spielen gut. Und doch wirkt der Film seltsam verkrampft, weil er es dem Zuschauer und sich selbst nicht leicht machen will. Die erzählerischen Winkelzüge verweisen immer nur auf sich selbst statt die Figuren emotional voranzutreiben. Da verselbstständigt sich die Form. Verantwortung, heißt es an einer Stelle im Film, kann man nicht lernen, das muss man einfach mal machen. Und hier steckt die eigentliche Leistung von Moritz Bleibtreu. Er hat einen Film gemacht, der zwar scheitert, aber das mit Stil und Risikobereitschaft. Dieser Filmemacher darf gewiss nach vorne schauen.