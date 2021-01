"Dark": Der neue Thriller von Candice Fox

Jede Menge Frauen-Power, aber eine arg überfrachtete Krimi-Handlung: Candice Fox strapaziert ihre Leser mit dem Thriller "Dark".

„Ich blickte direkt in die Mündung einer Waffe.“ So beginnt das neue Krimijahr, genauer gesagt der Spitzentitel der Bestenliste im Januar. Manche von uns werden sich da noch an Wolf Wondratscheks Buchtitel von 1987 erinnern: „Früher begann der Tag mit einer Schusswunde.“ Aber dazu kommt es hier nicht: Das junge Mädchen mit dem Revolver verschwindet mitten in der Nacht mit 400 Dollar aus der Kasse der Tankstelle, und wir treffen sie nie mehr wieder.

Hinter dem Tresen steht Blair, einst eine prominente Chirurgin, jetzt eine (zu Unrecht) verurteilte Mörderin, nach langen Gefängnisjahren auf Bewährung draußen. Nun bekommt sie Besuch von ihrer übergewichtigen Zellenfreundin Sneak, einer notorischen Diebin und Nervensäge, aber ganz zufällig auch die Mutter der flüchtigen Daily.

Jede Menge Frauen-Power, aber nicht ohne interne Probleme

Die Suche nach dem Mädchen macht zunächst die Thriller-Handlung aus, wobei über kurz oder lang auch die smarte und brutale Gangster-Chefin Ada (schwarz) und die frustrierte, von ihren Kollegen (männlich) „gemobbte“ Polizistin Jessica (weiß) mitwirken. Jede Menge Frauen-Power, aber nicht ohne interne Probleme: Jessica war genau diejenige, die Blair einst verhaftet und durch ihre (irrtümliche) Aussage zum Schuldspruch beigetragen hat. Und die flüchtige Daily trägt ihrerseits zur Verwirrung bei, als sie Briefe an einen gewissen Fishback schreibt, der ihr Vater sein könnte, jetzt aber als Mörder in der Todeszelle sitzt. Vielleicht hat er jedoch die Millionenbeute aus seinen Banküberfällen draußen versteckt?

Danach gieren natürlich (fast) alle Beteiligten, so dass der Kampf ums Geld nun bald die Suche nach der Vermissten überlagert, bis hin zum finalen Sprengstoff-Massaker unter Tage. Und noch eine Ebene tiefer tobt da ein Kampf der Geschlechter, wo “gute“, wenn auch leicht beschädigte Frauen sich mehr oder weniger solidarisch all der „bösen“ und brutalen Männer ohne erkennbares Innenleben erwehren, allesamt Frauenhasser, Vergewaltiger, korrupte Polizisten und hemmungslose Killer. So weit, so ungut.

Eine Story mit unwahrscheinlichen Verknüpfungen und klischeehaften Charakteren

Und jetzt muss ich etwas gestehen: Ich habe „Dark“ von Candice Fox, die der WDR-Kollege Noller „eines der interessantesten Talente weltweit nennt“, pflichtgemäß und fleißig gelesen und war „nicht amüsiert“, wenn ich mal so sagen darf; habe nicht Aufregendes, Anrührendes, Lustiges, Nachdenkens- oder Wissenswertes erfahren. Stattdessen: Eine Story mit unwahrscheinlichen, nicht immer nachvollziehbaren Verknüpfungen, mit klischeehaften Charakteren, einem Schauplatz (immerhin Los Angeles!), der sich in einigen Straßennamen erschöpft. Vor allem aber eine Eskalation der brutalen Gewaltszenen, die – wahrscheinlich gegen die Absicht von Ms. Fox – Spannung nicht erzeugt, sondern sie erstickt, wie schon der alte Hemingway wusste: Es kommt eben aufs Weglassen an!

Aber vielleicht wollen Sie sich doch lieber ein eigenes Urteil bilden?

Candice Fox: Dark. Suhrkamp, 395 S., 15,95 €