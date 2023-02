Der große deutsche Theatermann Jürgen Flimm ist tot

Essen. Der große Theatermacher Jürgen Flimm ist tot. Erinnerungen an einen Mann, der von Streuselkuchen bis Shakespeare zu allem eine Meinung hatte.

Begegnungen mit Jürgen Flimm waren die reine Wundertüte. Kam man auf Opern zu sprechen, schwadronierte er ungefragt über Schwächen der deutschen Abwehr (im Fußball!). Unser letztes Treffen galt Shakespeare, aber Jürgen Flimm schwärmte in seinem Berliner Intendantenbüro erst mal eine Viertelstunde vom Streuselkuchen, den er eigens für den Gast von der Ruhr aufgetischt hatte. „Der König unter den Kuchen!“ rief der im Ton immer noch unverkennbar kölsche Jung genüsslich kauend, um Sekunden später herrlich Druckbares rauszuhauen: „Klar wäre Kohl eine Shakespeare-Figur, dieser alte Mann, der kaum noch sprechen kann. Dieses Leben davor: die Putschversuche gegen ihn von Leuten, die er geholt hat. Sowas ist Theaterstoff. Er ist am Ende, dann fällt plötzlich die Mauer und er wird wieder groß. Dann der Spendenskandal – und Jahre später kommt seine Nachfolgerin und überreicht ihm sich selbst als Briefmarke: ein plattgedrücktes gerastertes großes Foto auf Pappe. Was für ein Absturz! Das ist tragisch, komisch, alles drin.“ Flimm lachte herzhaft.

Der Mann war immer auch ein begnadeter Entertainer. Das Theater, das er fast 60 Jahre seinem Publikum an all seinen Stationen von Köln über Salzburg bis zur vielleicht bedeutendsten Zeit am Hamburger Thalia-Theater (15 Jahre!) schenkte, war in den besten Fällen das Gegenteil einer auch damals längst aufstrebenden Publikumsverweigerung. Wie Flimm – vielfach in den sinnlichen Bühnenbildern Rolf Glittenbergs und Erich Wonders – „König Lear“ als mondän-blutigen Thriller las, wie sein „Faust“ in der bedrückenden Enge von Murnaus berühmtem Stummfilm brütete, wie er es hundertfach Pointen regnen ließ, wenn er Nestroy feierte, waren dies immer auch Zeugnisse, dass gutes Theater große Verführung ist.

Der große Regisseur Jürgen Flimm ist mit 81 Jahren gestorben

Das entwaffnend Leutselige „et is wie et is“ sollte freilich niemanden am Machtbewusstsein Jürgen Flimms zweifeln lassen. Er konnte auch mit Politikern. Er war ehrgeizig, er nahm, was er kriegen konnte. Mitunter wusste man nicht, wie er all das machte: Chef der Salzburger Festspiele und teils gleichzeitig der Ruhrtriennale (2005-2008), das hat davor und danach jedenfalls keiner gekonnt. Auch wenn mancher Kritiker, da schon seinen künstlerischen Stern im Sinken sah: Jürgen Flimms gefühlte Krönung war ab 2010 die Intendanz der Berliner Staatsoper Unter den Linden. An dem Amt hielt der Arztsohn auch fest, als ihn vor knapp zehn Jahren ein Schlaganfall lebensbedrohlich traf. Er kämpfte sich zurück, erst 2018 endete seine Zeit.

Am Samstag ist dieser große deutsche Theatermacher 81-jährig gestorben. Verschmitzt, immer geradeheraus, Melancholiker und hochbegabter Strippenzieher. Ein Unverwechselbarer hat die Bühne verlassen. Es wächst von seinem Schlag wenig nach. Lars von der Gönna

