Der Herkules und sein Park feiern zehn Jahre Unesco-Welterbe

Kassel. In und um Kassel gibt es gleich drei Unesco-Welterbe zu bestaunen. Was die Buchen, die Brüder Grimm und Landgraf Karl damit zu tun haben

Bis unter den Hintern kommt man beim Herkules von Kassel, der weithin sichtbar über das Bergpark Wilhelmshöhe wacht, das Unesco-Weltkulturerbe. Seit zehn Jahren. Also: Erbe seit 2013, der Herkules ist schon länger da, mehr als 300 Jahre. Durch die Keule, so heißt es, könne man ihm tatsächlich bis in den Kopf steigen, was aber nur aus Wartungsgründen geschieht.

Doch aus Gründen des Anstands – und weil ohnehin eine verschraubte Luke den Blick in die Intimzone des klassischen Helden verwehrt-- ziemt es sich, den Blick vom stets labilen Tuffsteindenkmal nach unten zu richten. Hinunter auf all jene Stufen und Terrassen, auf denen zweimal wöchentlich 750.000 Liter Wasser talwärts strömen, plätschern, rauschen, sich emporschwingen.

Nachhaltige Wasserspiele ohne jede Pumpe, aber mit Druck

Und das alles, wie man heute sagen würde, nachhaltig: Ohne Strom, aber mit Strömung. Hinterm Herkules liegen Wasserteiche, gespeist aus den regenreichen Wäldern rings um Kassel, die sogar in wasserarmen Jahren die Spiele möglich gemacht haben und mittwochs und sonntags bis Anfang Oktober jeweils um 14.30 Uhr Tausende zu einer Bergab-Wanderung verleiten. Über gut 2,6 Kilometer kann man, dem Mega-Schwall folgen, und auf 2,4 Quadratkilometern (ein knapper Baldeneysee) im größten Bergpark der Welt talwärts wandern.

Selbst im letzten, sehr trockenen Sommer hat das Wasser gereicht. Gut, Sondervorstellungen hat man absagen müssen und hie und da die Regler ein, zwei Minuten eher dicht gemacht. So aber ist es immer noch eine beeindruckende fast 90-minütige Schau, wenn Wasser durch die Anlage von 1714 fließt und ohne Pumpen und nur mit Druck und handgesteuerten Ventilen Posaunen aufheulen lässt und zum Finale eine Fontäne fast 50 Meter hoch in den Himmel schießen lässt.

Idylle, mit und ohne Fontäne: Der Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel, Foto: istock/MissPassionPhotography / Getty Images/iStockphoto

Das macht Eindruck, selbst heute noch, Und um wie viel mehr dann vor 300 Jahren. Kurfürst Karl hatte halt einen Traum: Make Hessen great again war seine Devise, nachdem er eher zufällig auf den Thron des Herrschergeschlechts von Hessengekommen war Der ältere Bruder war auf einer Kavaliersreise nach einer Wirtshausschlägerei zu Tode gekommen. Karl war noch minderjährig, als er ins Amt kam, so hatte er viel Zeit für große Pläne: Er regierte sagenhafte 60 Jahre (die ersten sieben unter Vormundschaft seiner Mutter) und wollte Hessen auf die Weltkarte bringen.

„Denken Sie groß“, war offenbar seine Devise. Wenn man sich heute im Schloss Wilhelmshöhe auf halber Höhe anschaut, was er alles vorhatte – dann ist das Weltkulturerbe der Tropfen auf den heißen Stein. Naja, ein bisschen mehr schon, aber insgesamt sollte in Kassel ein zweites Versailles entstehen und der Bergpark weiter über die Auen talwärts auf die Stadt bis runter zur Orangerie und zum Stadtschloss (1811 abgebrannt) wachsen können, über mehrere Kilometer.

Aber auch damals gingen Bauprojekte oft langsam voran. Karl wusste, dass Herrschaft nicht nur mit Schönspielerei, sondern auch mit Macht zu tun hat. So schuf er eines der ersten Söldnerheere der Geschichte, bis zu 9000 Mann stark und vermietete es an andere Herrscher, die gerade Krieg führen wollten. So kämpften die Hessen beispielsweise im Auftrag der Republik Venedig gegen die Osmanen. So ein wenig wie eine Wagner-Truppe der frühen Neuzeit gewissermaßen.

Karls Söldnertruppe sollte auch Samen und Setzlinge erbeuten

Denn ein stehendes Herr kostet Geld, das musste die Truppe bei Auswärtsspielen verdienen. Gleichzeitig, leider ist ja doch was dran, dass der Krieg der Vater zumindest mancher Dinge ist, schuf der Bedarf an Ausrüstung Nachfrage bei Handwerksbetrieben für Metall und Stoff und Karl, selbst evangelisch, nahm großzügig hugenottische Flüchtlinge aus Frankreich auf, baute Handels- und Handwerksplätze und schuf so einen Aufschwung, den Hessen nach den Wirren des 30-jährigen Krieges bitter nötig hatte.

Wollen wir ihm zugute halten, dass er die Söldnerei vielleicht eher als Mittel zum schönen Zweck verstanden wissen wollte: Seine Soldaten, wenn sie denn zum Geldverdienen in fremden Ländern in die Schlacht zogen, waren angehalten, Setzlinge und Samen mitzubringen. Für den heimatlichen Park an der Wilhelmshöhe. Wenn also gerade mal kein Wasser durch den Park fließt, kann man im Welterbe Bäume, Stauden und Gewächse aus fast aller Herren Länder bestaunen. Landgraf Karl hätte vermutlich huldvoll genickt, wenn man ihn auch als Erfinder der Biodiversität rühmen wollte.

Bis zum 17. September informiert dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr die Ausstellung „Bergpark reloaded“ über die Entstehungsgeschichte und die viel weitreichenderen Planungen des Landgrafen Karl, die auf Gemälden verewigt wurden. Modelle und Simulationen ergänzen die Ausstellung.

Infos: www.kassel.de; www.grimmheimat.de

Und noch ein Welterbe - auf Papier

Papier ist geduldig, die Brüder Grimm jedoch waren noch geduldiger – wie es sich für Sammler ziemt. Und sie sammelten zweierlei: Zum einen Märchen und zudem: Wörter. Alle deutschen Wörter, die es gibt wollten sie in einem Wörterbuch zusammenfassen. Und: Sie haben es geschafft. Posthum. Erst 100 Jahre nach ihrem Tod wurde das Grimmsche Wörterbuch der Deutschen Sprache vollendet, sie selbst, Jakob und Wilhelm, hatten das Sammelwerk immerhin bis zum Begriff „Frucht“ zusammengeführt.

Eine Welt aus Papier - und vieles andere märchenhafte zeigt die Grimmwelt Kassel in ihrer Dauerausstellung Foto: Nikolaus Frank / Grimmwelt Kassel

Ihr Leben und Werk lässt sich – gar nicht so papiern wie man glaubt – in der Grimmwelt Kassel bewundern. Und dort in einer Vitrine, lichtgeschützt im Untergeschoss, lässt es sich bewundern: Das Weltdokumentenerbe: die ersten Seiten der „Kinder- und Hausmärchen“, die die Brüder gesammelt haben. Mehr als 220 trugen sie zusammen, doch die oft blutrünstigen und finsteren Geschichten wurden bald zusammengestrichen und erst ein „Best of“ der 50 schönsten Märchen wurde zum Bestseller, der allen Eltern und Großeltern an die Wiege gelegt – zum Vorlesen.

In der Ausstellung kann man sie sich heute noch vorlesen lassen – in vielen Sprachen und mit Gebärden, man kann sich durch eine Dornenhecke quetschen und sich vom Spieglein an der Wand bescheinigen lassen, dass der oder die Schönste im ganzen Land ist, von Schneewittchen mal abgesehen. Vielleicht bleibt man es auch, wenn man nicht allzuviel vom Knusperhäuschen der Hexe aus Hänsel und Gretel nascht.

Und noch ein Welterbe - dieses Mal in grün

Ja, es ist ein Dschungel mit all den Welterben der Unesco in Natur, Dokumenten, Immateriellem – und : Natur. In dieser Kategorie gibt es 40 Kilometer südwestlich von Kassel Buchenurwälder im Naturpark Kellerwald, Nationalpark mit strengen Vorschriften. Hier befindet sich einer der letzten Reste der Urwälder, die sich nach der letzten Eiszeit in Mitteleuropa gebildet haben. Wälder, in denen der Mensch nicht eingegriffen hat, außer durch Jagd.

Die Sonne scheint im Nationalpark Kellerwald-Edersee durch den Welterbe- Buchenwald. Foto: Uwe Zucchi / dpa

Bezeugt wird derlei Unberührtheit beispielsweise durch den veilchenblauen Wurzelhalsschnellkäfer. Anders als sein Name es verlauten lässt, ist er nämlich nicht schnell, sondern bleibt bei seinen Buchen. Dass er sich im Nationalpark Kellerwald finden lässt, ist also der Nachweis, dass dort wirklich unberührte Buchenwälder stehen.

Daher gehören die Wälder hier seit 2011 zur „Weltnaturerbestätte Buchenurwälder und Alte Buchenwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“ so die aktuelle Beschreibung der Unesco. Die Buche ist der Urbaum Mitteleuropas, ohne den Menschen gehörte ihr der ganze Kontinent. Am Edersee kann man sich noch darin verlaufen im Welterbe, in dem sich Fuchs und Hase noch friedlich gute Nacht sagen. Denn der Wolf hat sich noch nicht in die Wälder gewagt.

