Der Kaffee und seine total heiße Geschichte – jetzt in Neuss

Erstmal einen Kaffee auf den Schreck! Nach Hochwassersanierung öffnet das Clemens-Sels-Museum in Neuss am Donnerstag den 03.11.2022 mit einer Kaffeeausstellung.

Neuss. Vom Zufallsfund eines äthiopischen Hirtenjungen zum Antreiber der industriellen Revolution: Was die Karriere der Kaffeebohne so erstaunlich macht

Morgenmuffel werden bestätigen: Das Leben beginnt mit dem ersten Schluck Kaffee, zumindest die Zivilisation und die Kultur. Belege? Mit dem Kaffee wurde etwa der Wasserkessel, die Untertasse, der Besenporsche, das Kaffeekränzchen, das Marketing und das Rabattmarkenheft erfunden.

Alles das lässt sich in der Sonderausstellung „Kaffee ist fertig – Karriere eines Heißgetränks“ im Neusser Clemens-Sels-Museum entdecken. Mit Liebe zum Detail wird der Weg der Bohne nachgezeichnet. Es war fast wie bei der Entdeckung der Kohle: Ein frierender Hirte, nein nicht an der Ruhr, sondern in Äthiopien, wusste, dass Schafe, die Kaffeekirschen futtern, deutlich aufgekratzter waren. Als er nachdenklich die ungenießbaren Kirschen ins nächtliche Feuer warf, hatte er am nächsten Morgen das Geheimnis des Röstens entwickelt. Wasser drauf, kosten – und so erwachte des Geheimnis des Kaffees. Mag eine Legende aus dem Osmanischen Reichsein, wo das Getränk rasch Karriere machte. Der „Türkentrank“ kam dann 1720 zum ältesten noch immer existierenden Kaffeehaus unseres Kontinents, ins Caffè Florian in Venedig.

Die Niederländer bringen die Bohnen in die Region

Den Niederländern gelingt es da, aus der sensiblen Arabica die Robusta zu züchten und in ihre Kolonien nach Java zu verpflanzen. Von dort wird der Rohkaffee nach Antwerpen und Den Haag importiert, gelangt den Rhein hinauf, muss aber mühevoll in der heimischen Herdpfanne geröstet werden.

Nein, kein Raumschiff und keine Dampflok – auch wenn die Produktion des italienischen Espresso tatsächlich von Dampfzügen inspiriert wurde, zumindest namentlich. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Serviert wird der Trunk im kostbarsten Porzellan: dünnwandig, henkellos und eher ungeeignet. Das teure Getränk aber verlangt teures Geschirr. Also erfand man die Untertasse dazu, anfangs soll es durchaus gebräuchlich gewesen sein, das Getränk schluckweise auf das Tellerchen zu kippen und zu schlürfen, bis man auf die Idee kam, der chinesischen Teetasse einen Henkel zu spendieren.

Der Kaffeepott, dickwandig, aus dem heute die Region meist den Wachmacher schlürft, war damals der Begriff für die spätere Dröppelminna: Einem Samowar nicht unähnlich thronte die dicke Kanne mit mehreren Auslasshähnen auf dem Tisch. Der Kaffee löste allmählich das morgendliche Warmbier ab – und förderte so die Industrialisierung: Die Menschen gingen nicht mehr angedüdelt in den Tag, sondern waren wach und leistungsfähig.

Der kundige Kurator der Schau, Carl Pause, weiß zu berichten, dass dazu mit dem Kaffee an der Wende zum 18. Jahrhundert der Wasserkessel Einzug in die Haushalte hielt.

Die Herren indes gingen lieber ins Kaffeehaus, etwas, das sich für Damen ohne Begleitung nicht schickte. So trafensich Frauen sich im privaten Kreis am eigens erfundenen kleinen Kaffeetisch zum – richtig geraten – Kränzchen. Um diese Zeit muss es auch gewesen sein, als der Kaffee die letzten bekannten Unruhen in Westfalen auslöste: Man hatte beschlossen, das wertvolle Getränk stehe allein Kaufleuten und Offizieren zu. Handwerker und einfache Soldaten sollten mit Mocca faux (Muckefuck) aus Eicheln, Bucheckern, Wegwarte - der Zichorie – vorlieb nehmen.

Emmericher Firma Probat machte Kaffeeröstung handhabbar

Gut handhabbar wurde der Kaffee indes durch den Bremer Kaufmann Hermann Kaiser aus Hoser bei Viersen, der auf die Idee kam, bereits geröstete Ware zu verkaufen. Ermöglicht durch die in Emmerich von der Firma Probat 1870 erfundenen „Kugelröstmaschinen“. Bis heute gehört das Unternehmen vom Niederrhein .

„Kaiser’s Kaffee“, gegründet 1882, wurde ein Erfolg, der dem Marketing zu verdanken war: Das Starbucks des 19. Jahrhunderts hatte für seine Filialen - 1897 waren es 500 - 1914 knapp 1400. Ausstattung und das Benehmen des Personals bis ins Detail vorgeschrieben. Mit Rabattmarkenheften wurden Kunden ans Haus gebunden, winkte doch eifrigen Sammlern ein Kaffeegeschirr, mit Zuckertopf und Milchkännchen und dem Firmensymbol, der „lachenden Kaffeekanne“. .

Weltmarktführer in Sachen Kaffeeröstmaschinen: Bei der Firma Probat in Emmerich begann ein weiteres Erfolgskapitel der Geschichte der beliebtesten Bohne der Welt. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der italienische Espresso indes kam über Amerika in unsere Gegend. Nur wenige Eisdielen hatten früh den mit viel Druck aufgebrühten Kaffee im Angebot. Espresso heißt der schnelle Kaffee – nach den Expresszügen der italienischen Eisenbahn – schließlich kamen Lokomotiven wie der Kaffee durch Dampf auf Touren - mit zehn Bar Druck. Das achteckige Espressokännchen indes, 1933 von Alfonsi Bialletti erfunden, macht mit drei Bar „nur“ einen Mokka. Aber egal, Hauptsache, er macht wach und animiert zur gepflegten, anekdotenreichen Kaffeehausplauderei.

Ach so: Der Besenporsche: Dafür müssen wir zurück in magere Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland mit Kaffeesteuern das Haushaltssäckel füllen wollte. Schmuggel aus Benelux war weit verbreitet. (Meine Oma Käthe hatte bei der Rückkehr aus ‘s-Heerenbergh nach Emmerich immer ein halbes Pfund Kaffee unterm Hut.).

Kaffeeschmuggel in der Eifel: Viele Tote in der Mokkatürkei

In Belgien kostete der Kaffee nur halb so viel wie hier. Die Gegend um Mützenich in der Eifel an der grünen Grenze galt als „Mokkatürkei“, benannt nach der belgischen Marke „Mokaturc“: Hotspot des Kaffeeschmuggels. Säckeweise ging im Dunkel der Nacht die Ware über die Grenze. Als deutsche Zöllner mit Karabinern ausgestattet wurde, gab es an der grünen Grenze zeitweise mehr Tote als an der Zonengrenze: 26 Opfer wurden bis 1952 gezählt. Die Schmuggler rüsteten auf mit „Kaffeepanzern“: gegen Beschuss verstärkte amerikanischen Limousinen. Der Zoll konterte mit Porsche. Die Schmuggler warfen Nägel auf die Fahrbahn. Die Porsche bekamen - richtig geraten: eine Besenschürze an die vordere Stoßstange, um die Nägel beiseite zu fegen.

Der Kaffeekrieg an der Westfront fand ein friedliches Ende: Deutschland senkte 1953 die Kaffeesteuern, Schmuggel lohnte kaum – und die Einnahmen stiegen trotzdem. Zum einen, weil zuvor schätzungsweise jede zweite Tasse (!) aus geschmuggeltem Kaffee gebrüht war. Zum anderen, weil das Wirtschaftswunderland beschloss: Hoch die Tassen! Es interessiert uns die Bohne!

Geöffnet di-sa 11-17 Uhr, sonntags bis 18 Uhr, Eintritt 5 Euro. Die Sonderausstellung „Kaffee ist fertig“ ist bis zum 5. Februar zu sehen, Katalog, broschiert, 200 Seiten, 16,95 Euro.

