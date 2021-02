„Der Solist“ von Jan Seghers: Polit-Thriller mit Kanten

Essen. Ein neues Kapitel nach Marthaler: Jan Seghers schickt einen neuen Ermittler nach Berlin. Es geht um Terrorismus aller Art, bis hin zur RAF.

Kurz vor der Bundestagswahl 2017 wird der BKA-Ermittler Neuhaus aus Hessen nach Berlin abkommandiert, zur neuen Sondereinheit Terrorabwehr. Die residiert in einer Baracke am Rande des ehemaligen Flugfelds Tempelhof und beäugt den Neuen eher misstrauisch. Mit einer Ausnahme: Die junge deutschtürkische Kollegin Suna-Marie (wegen ihrer Brille Grabowski gerufen, nach dem blinden Maulwurf aus der Sendung mit der Maus) zeigt Neuhaus die Straßen, Kneipen, Dönerbuden von Kreuzberg und Neukölln; zeigt ihm auch das Dossier, das sie nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz über Anis Amri schrieb.

Denn mit Neuhaus‘ Eintreffen in Berlin geschieht auch schon der erste Mord: Ein jüdischer Intellektueller wird tot aufgefunden, bald wird eine muslimische Frauenrechtlerin das nächste Opfer sein.

Matthias Altenburg alias Jan Seghers hat sich von Marthaler verabschiedet

Islamistischer Terror also ist (zunächst) das Thema dieses Romans, mit dem Jan Seghers als Krimi-Stimme des Schriftstellers Matthias Altenburg sich noch einmal neu erfindet. Nach sechs gut verkauften Büchern über seinen Frankfurter Ermittler Marthaler und der ebenso erfolgreichen Reihe im ZDF setzt Seghers nun auf einen etwas eckigeren Charakter.

Jedenfalls sind erste Spuren in die psychologische Tiefe gelegt: Als Kind wuchs Neuhaus bei seiner Großmutter auf, weilte seine Mama doch angeblich als Entwicklungshelferin in Afrika, nur blieben bald die Anrufe aus. Und nun, da seine jüngst wieder aufgetauchte, gealterte Hippie-Mutter beharrlich schweigt, taucht sie in einer Doku über die RAF auf, ebenso wie Neuhaus‘ bis dahin unbekannte Schwester, die sich in diesem Buch noch vorstellen wird. Und die ebenfalls Polizistin ist.

„Die Welt bis zur Kenntlichkeit entstellt“

Melancholie und Geheimnis also umwehen diesen neuen Ermittler Neuhaus, mindestens ebenso aber den neuen Schauplatz Berlin, dem die ersten beiden Seiten des Romans gewidmet sind: „Am Himmel die Wolke verweht. Jemand späht schon wieder vom Balkon. Jemand hört Stimmen. Jemand spricht mit sich selbst. Die Krähen treiben schräg im Wind.“ So poetisch!

Dabei wollte Altenburg als Jan Seghers doch ausdrücklich keine Literatur produzieren, eher schon Journalismus, denn: „Im Verbrechen wird die Welt bis zur Kenntlichkeit entstellt“, so sagte er es einmal in einem Interview.

Der Freund von Anis Amri und der altgediente CDU-Politiker

Und wenn ein Freund von Anis Amri nach dessen Tod Kontakt zum IS sucht, um selbst „etwas Großes“ zu machen, wenn er über den Mes­sengerdienst Telegram Aufträge annimmt, wenn zugleich ein altgedienter CDU-Politiker seine eigene Partei gründet und mit diesen „Aufrechten“ in den Bundestag einziehen will, wenn die jüngsten Anschläge seiner Partei reichlich Stimmen bescheren könnten – dann trifft Jan Seghers sehr genau eine gesellschaftliche Gemengelage.

Zwar kommt die Auflösung nicht mehr so richtig überraschend, was zu tun haben mag mit aktuellen Skandalen rund um rechtsradikale Polizei-Chats. Der Weg ans Ziel aber besticht durch Realitätsgehalt bis zur letzten Berliner Straßenecke, bis zur kleinsten Geste der so unterschiedlichen Kiez-Bewohnern – und macht sehr gespannt auf den nächsten Einsatz für Sonderermittler Neuhaus.

Jan Seghers: Der Solist. Rowohlt, 240 S., 20 €